https://ukraina.ru/20240119/1052782578.html

"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию

"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию - 19.01.2024 Украина.ру

"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию

Украинские военкомы остановили очередную утреннюю маршрутку в Одессе, чтобы провести мобилизацию. Видео публикуют местные телеграм-каналы

2024-01-19T11:54

2024-01-19T11:54

2024-01-19T11:55

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На видео представитель военкомата подошел к маршрутке и призвал всех мужчин старше 27 лет выйти из транспорта для проверки военно-учетных данных. "Вы плохо слышите? […] Чтобы мы не задерживали долго автобус. Проверим и отпустим", пообещал военком.На следующем видео видно, что в автобус зашли сразу несколько работников военкоматов. Увидев камеры, военкомы попрятали лица. Женщины громко заявили, что они нарушают их права и Конституцию Украины. Один из военкомов сказал, что здесь находится блокпост, однако жители города отрицали это.Одна из женщин поинтересовалась, почему военкомы закрывают лица. "Боитесь, да?" - предположила она.Накануне в Сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией."Нужно больше черных ведьм в маршрутках", "Проверим и отпустим в Авдеевку?", "Скоро новые услуги на сайте объявлений появятся. Ведьма в 7 поколении, гарантировано защитит от ТЦК", "кто не заграницей тот лох", "а где в уставе НАТО написано что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт?", "Какого магического жезла я должен выходить из транспорта для проверки учетных данных если у меня все доки с собой ? Проверьте и идите дальше! А если я опаздываю? Или мне стоять 40 минут на улице не понятно для чего", "

https://ukraina.ru/20240118/1052771494.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, призывники, мобилизация, военкомат, военком, маршрутка