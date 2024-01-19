https://ukraina.ru/20240119/1052782578.html
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию - 19.01.2024 Украина.ру
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию
Украинские военкомы остановили очередную утреннюю маршрутку в Одессе, чтобы провести мобилизацию. Видео публикуют местные телеграм-каналы
2024-01-19T11:54
2024-01-19T11:54
2024-01-19T11:55
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мобилизация
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военком
маршрутка
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На видео представитель военкомата подошел к маршрутке и призвал всех мужчин старше 27 лет выйти из транспорта для проверки военно-учетных данных. "Вы плохо слышите? […] Чтобы мы не задерживали долго автобус. Проверим и отпустим", пообещал военком.На следующем видео видно, что в автобус зашли сразу несколько работников военкоматов. Увидев камеры, военкомы попрятали лица. Женщины громко заявили, что они нарушают их права и Конституцию Украины. Один из военкомов сказал, что здесь находится блокпост, однако жители города отрицали это.Одна из женщин поинтересовалась, почему военкомы закрывают лица. "Боитесь, да?" - предположила она.Накануне в Сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией."Нужно больше черных ведьм в маршрутках", "Проверим и отпустим в Авдеевку?", "Скоро новые услуги на сайте объявлений появятся. Ведьма в 7 поколении, гарантировано защитит от ТЦК", "кто не заграницей тот лох", "а где в уставе НАТО написано что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт?", "Какого магического жезла я должен выходить из транспорта для проверки учетных данных если у меня все доки с собой ? Проверьте и идите дальше! А если я опаздываю? Или мне стоять 40 минут на улице не понятно для чего", "
https://ukraina.ru/20240118/1052771494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, призывники, мобилизация, военкомат, военком, маршрутка
Новости, Украина, Одесса, призывники, мобилизация, военкомат, военком, маршрутка
"По уставу НАТО сначала нужно своровать солдата": в одесских маршрутках провели мобилизацию
11:54 19.01.2024 (обновлено: 11:55 19.01.2024)
Украинские военкомы остановили очередную утреннюю маршрутку в Одессе, чтобы провести мобилизацию. Видео публикуют местные телеграм-каналы
На видео представитель военкомата подошел к маршрутке и призвал всех мужчин старше 27 лет выйти из транспорта для проверки военно-учетных данных.
"Вы плохо слышите? […] Чтобы мы не задерживали долго автобус. Проверим и отпустим", пообещал военком.
На следующем видео видно, что в автобус зашли сразу несколько работников военкоматов. Увидев камеры, военкомы попрятали лица. Женщины громко заявили, что они нарушают их права и Конституцию Украины. Один из военкомов сказал, что здесь находится блокпост, однако жители города отрицали это.
"Уходите отсюда, не трогайте людей!" - вступились женщины в автобусе.
Одна из женщин поинтересовалась, почему военкомы закрывают лица. "Боитесь, да?" - предположила она.
Накануне в Сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
"Нужно больше черных ведьм в маршрутках", "Проверим и отпустим в Авдеевку?", "Скоро новые услуги на сайте объявлений появятся. Ведьма в 7 поколении, гарантировано защитит от ТЦК", "кто не заграницей тот лох", "а где в уставе НАТО написано что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт?", "Какого магического жезла я должен выходить из транспорта для проверки учетных данных если у меня все доки с собой ? Проверьте и идите дальше! А если я опаздываю? Или мне стоять 40 минут на улице не понятно для чего", "