Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press - 19.01.2024 Украина.ру
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Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press
Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press - 19.01.2024 Украина.ру
Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press
Канада ожидает прибытия десятков тысяч украинцев в ближайшие месяцы в связи с прекращением действия экстренных виз в конце марта. Об этом сообщает агентство Canadian Press
2024-01-19T10:53
2024-01-19T10:53
беженцы
канада
зарубежье
новости
украина
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"Агентства по расселению готовятся к росту числа украинцев, прибывающих в Канаду до окончания действия экстренных виз", - говорится в материале. По словам директора проекта, главной проблемой является размещение прибывших, поэтому организация призывает украинцев селиться вместе.Агентство отмечает, что в Канаду уже прибыло 210 тысяч украинцев.Канадское правительство с марта 2022 года выдало множество виз украинцам, которые планировали учиться или работать в Канаде, ожидая окончания конфликта. По данным опроса, проведенного в рамках проекта "Ukrainian Safe Haven", 90 тысяч человек, получивших визы, планируют приехать в страну до конца марта.При этом многие беженцы жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания в Канаде. Плюс ко всему работу беженцам получить трудно. Минувшей осенью агентство Bloomberg указывало, что украинские беженцы начали массово покидать Канаду из-за высокой стоимости жизни в стране.
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беженцы, канада, зарубежье, новости, украина
беженцы, Канада, Зарубежье, Новости, Украина

Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press

10:53 19.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Канада ожидает прибытия десятков тысяч украинцев в ближайшие месяцы в связи с прекращением действия экстренных виз в конце марта. Об этом сообщает агентство Canadian Press
"Агентства по расселению готовятся к росту числа украинцев, прибывающих в Канаду до окончания действия экстренных виз", - говорится в материале.
По словам директора проекта, главной проблемой является размещение прибывших, поэтому организация призывает украинцев селиться вместе.
Агентство отмечает, что в Канаду уже прибыло 210 тысяч украинцев.
Канадское правительство с марта 2022 года выдало множество виз украинцам, которые планировали учиться или работать в Канаде, ожидая окончания конфликта. По данным опроса, проведенного в рамках проекта "Ukrainian Safe Haven", 90 тысяч человек, получивших визы, планируют приехать в страну до конца марта.
При этом многие беженцы жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания в Канаде. Плюс ко всему работу беженцам получить трудно. Минувшей осенью агентство Bloomberg указывало, что украинские беженцы начали массово покидать Канаду из-за высокой стоимости жизни в стране.
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