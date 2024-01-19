https://ukraina.ru/20240119/1052781692.html

Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press

Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press - 19.01.2024 Украина.ру

Канаду скоро заполонят украинцы - Canadian Press

Канада ожидает прибытия десятков тысяч украинцев в ближайшие месяцы в связи с прекращением действия экстренных виз в конце марта. Об этом сообщает агентство Canadian Press

2024-01-19T10:53

2024-01-19T10:53

2024-01-19T10:53

беженцы

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"Агентства по расселению готовятся к росту числа украинцев, прибывающих в Канаду до окончания действия экстренных виз", - говорится в материале. По словам директора проекта, главной проблемой является размещение прибывших, поэтому организация призывает украинцев селиться вместе.Агентство отмечает, что в Канаду уже прибыло 210 тысяч украинцев.Канадское правительство с марта 2022 года выдало множество виз украинцам, которые планировали учиться или работать в Канаде, ожидая окончания конфликта. По данным опроса, проведенного в рамках проекта "Ukrainian Safe Haven", 90 тысяч человек, получивших визы, планируют приехать в страну до конца марта.При этом многие беженцы жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания в Канаде. Плюс ко всему работу беженцам получить трудно. Минувшей осенью агентство Bloomberg указывало, что украинские беженцы начали массово покидать Канаду из-за высокой стоимости жизни в стране.

https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html

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беженцы, канада, зарубежье, новости, украина