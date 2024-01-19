"На Украине нельзя просто дышать воздухом". О чём и зачем врёт Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Александрович Зеленский – хороший, очень хороший актёр. Посмотрите на его честное лицо, вглядитесь в эти ясные, правдивые глаза. Послушайте, как он уверенно говорит: справедливость, Украина, закон
Президент Украины заявил бескомпромиссно: "В Украине нельзя просто дышать воздухом. Это не какой-то сложный вопрос, это вопрос про справедливость. Это вопрос закона и справедливости".
О чем идёт речь?
Мужчины мобилизационного возраста должны вернуться на Украину и служить в армии.
"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это факт", – объяснил Зеленский.
"Ты можешь не быть на фронте. Это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. Это справедливо – платить налог. Сейчас этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос – справедливость", – добавил он.
Зеленский уже просто не знал, куда бы еще вставить слово "справедливость".
Интересно, как восприняли его речь хмурые украинские мужики, которые выехали в Европу, при этом заплатив в виде "выкупа" немалые деньги (от 2-3 до 10-20 тысяч евро)?
Большинство мужчин призывного возраста, которые выезжали в западном направлении, выехали с помощью взяток. Они "сделали ноги" из Украины, и счастливы, что теперь вдалеке от неё.
Зеленский, конечно же, прекрасно об этом знает. Знает, что никто и не подумает вернуться. Его речь – это анонс. Скоро страны Запада начнут передавать Украине "мобилизационный ресурс".
Ну, а президент просто готовит почву. Зачем только он говорит так высокопарно? Что хочет скрыть? От каких вопросов уйти?
Как только актёр Зеленский начинает перебарщивать с пафосом (а это происходит почти всегда), надо смотреть внимательно: где же он врёт?
Армия и "президент Зе"
Общеизвестно, что в армии юрист по образованию и комик по призванию Владимир Зеленский никогда не служил.
Так же, как и его друзья из "Квартала". Разъевшийся до невообразимых размеров "лысый Жека из квартала", Евгений Кошевой, объяснил:
– Ну пойду я на фронт, меня там в первый же день завалят. И чем же я помог стране?
Хорошая логика. Хлопцы, берите на вооружение. Так в военкоматах и отвечайте!
Сам Зеленский с 2014 года получил четыре повестки в украинский военкомат, но проигнорировал их.
Как же так получилось? На этот вопрос президент Украины никогда не отвечал. И не думает отвечать. Так же, как и на множество других неприятных вопросов.
СМИ и мэр Днепра
Да и кто может задать этот вопрос? Ведь все СМИ на Украине подконтрольны сегодняшнему режиму.
По телевидению по всем каналам демонстрируют бесконечный государственный телемарафон. Все хоть мало-мальски оппозиционные средства массовой информации были тщательно зачищены Зеленским и его компанией.
Нельзя допускать никакой альтернативной точки зрения!
Журналистам запрещён вход даже в Верховную Раду. Какие законы принимают сегодня "законодатели", как это происходит, можно узнать только по официальной версии событий.
В соцсетях ни Зеленский, ни глава президентской администрации Ермак с народом не общаются. Зато общается, например, мэр города Днепр Филатов (заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в розыск Следственным комитетом России за призывы к геноциду).
Парню из этого города, который работает в баре, и посмел задать какой-то неудобный вопрос мэру, Филатов ответил так:
"Смотри, х..сос-кальянщик призывного возраста! Тупорылая овца. Я готов организовать тебе командировку, таракан беременный".
Своих оппонентов мэр называет "у...ки", "трусливая падаль, катающая, как жук-скарабей, шары из г... на". Обещает "вертеть их" на том же, на чём вертел оппозицию.
К известному активисту Тарасу Чмуту, который обвинил областную администрацию во взяточничестве и заработке на волонтёрах, мэр города Днепра обращается публично так:
"Падаль е..ая, ты чего молчишь? Спишь, Чмут?"
Да все на Украине молчат уже. Или прикидываются, что спят.
Говорить можно, только если выехал из страны. Но теперь и этого лучше не делать.
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Если вы украинский гражданин и вам не повезло выехать в страны Европы, готовьтесь к депортации. Президент приглашает вас. А если вы всё-таки не можете идти на фронт, ему нужны, как минимум, ваши деньги.
Этот вопрос Зеленский поднимает не просто так. Наверняка готовится закон о налогообложении "украинских беженцев".
Президент и налоги
Ну, а как же сам Зеленский платил налоги?
Известное "Панамское досье", исследованное западными журналистами, утверждало: Зеленский перевёл в оффшоры и скрыл от налогообложения миллионы долларов. А получил он их в основном от украинского олигарха Коломойского*.
Тогда Зеленскому пришлось оправдываться. Он сказал, что все деньги им были честно заработаны, но от налогов их пришлось спрятать – чтобы не достались Януковичу!
Уже тогда будущий президент очень остро чувствовал несправедливость.
Как сообщил народный депутат Украины Гео Лерос, Зеленский, ещё будучи обычным бизнесменом, увёл от налогообложения все свои фирмы. В его многочисленных "продакшн" и "постпродакшн" студиях, а также в фирмах, владевших ресторанами, занимавшихся торговлей, числилось по два-три человека.
Все остальные получали зарплату "в конвертах".
Все успешные гастроли и выступления "95 квартала" обеспечивали буквально пара сотрудников. Многотысячные сборы от концертов – где они, где налоги с этих доходов?
Конечно, Зеленский опять скажет, что "боролся с режимом" путём неуплаты налогов в бюджет Украины. Но ведь сейчас налоги можно было бы вернуть? Заплатить в казну? Ведь это "очень острый вопрос справедливости" сейчас, как говорит сам Зеленский.
Этого, конечно же, не произойдёт. Зеленский паталогически жаден, как рассказывают люди, работавшие с ним.
Он скорее выступит с очередным пафосным заявлением, но ни копейки в доход Украины семья Зеленских, владеющая яхтами, многокомнатными особняками в Англии и Италии, виллами в Египте и США и миллиардными счетами в банках, не заплатит.
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Есть ещё один интересный вопрос. А на что же пойдут налоги, которые получит украинская власть?
На Украине "воруют так, будто завтра не наступит", привёл слова "главного советника" Зеленского журналист Саймон Шустер. Воруют тотально: Минобороны, военкоматы, мэры и госчиновники. Для них действительно "завтра" может не наступить. В том смысле, что кормушка захлопнется.
И что тогда делать? Как покупать виллы в Испании, где купили своим детям "хатынки" стоимостью в миллионы бывший министр обороны Украины и бывший военком Одессы?
650 000 граждан Украины призывного возраста находятся сейчас в Европе. Вот где "ресурс"!
Хлопцы, возвращайтесь на Украину! Вас ждут военкомы, налоговые, чиновники всех мастей. Президент уже предупреждает: "здесь нельзя просто дышать воздухом".
Будете смотреть один бесконечный "телемарафон". И если очень повезёт, вы попадёте в поле зрения мэра Днепропетровска, он ласково спросит вас в соцсетях: "Спишь, падаль?"
Всё будет "по справедливости". Всё, как хочет "гопник из Кривого Рога", как депутат Рады Лерос называет президента Украины.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма