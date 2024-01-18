Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
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Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua"
2024-01-18T17:49
2024-01-18T17:49
новости
украина
военкомат
больница
призыв
призывники
госпитализация
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Украинские журналисты сообщили, что в перечне документов, которые должен собрать пациент перед тем, как лечь в больницу, "всё чаще фигурирует справка из военкомата о воинском учете.Издание пишет, что об заявили жители нескольких регионов, в частности, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.Работница одного из центров оказания административных услуг Харькова прокомментировала ситуацию."У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из ТЦК, так как есть соотвествующие письма территориальных центров комплектации, которые начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад", - приводит её слова издание.Летом прошлого года в Коломые Ивано-Франковской области разгорелся скандал. Глава местной райадминистрации Любомир Глушков заявил, что военнообязанным мужчинам, которые не стоят на учете в ТЦК будут отказывать в госпитализации в местные больницы. Он отметил, что это будет касаться даже случаев, когда мужчине требуется неотложная помощь."Страна.ua" пишет, что читатель из Харькова рассказал, что справку из военкомата требовали даже у отца, ребенка которого госпитализировали в одну из городских больниц.По словам врача одного из киевских госклинник, в августе прошлого года Кабмин принял постановление , которым прописал механизм обмена медицинскими документами между лечебными учреждениями и ТЦК. Он предусматривает, что военкоматы могут получать электронные копии медицинских документов.
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новости, украина, военкомат, больница, призыв, призывники, госпитализация
Новости, Украина, военкомат, больница, призыв, призывники, госпитализация

Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ

17:49 18.01.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Украинских мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из ТЦК (Военкомата. – Ред.). Речь идет, в частности, о плановых госпитализациях в государственные больницы", - говорится в сообщении.
Украинские журналисты сообщили, что в перечне документов, которые должен собрать пациент перед тем, как лечь в больницу, "всё чаще фигурирует справка из военкомата о воинском учете.
"А если такой справки нет, врачи под любым предлогом отказывают в госпитализации, к примеру, могут сослаться на отсутствие мест в палатах", - добавили там.
Издание пишет, что об заявили жители нескольких регионов, в частности, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областей.
Работница одного из центров оказания административных услуг Харькова прокомментировала ситуацию.
"У мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действительно могут потребовать справку из ТЦК, так как есть соотвествующие письма территориальных центров комплектации, которые начали приходить в лечебные учреждения еще несколько месяцев назад", - приводит её слова издание.
Летом прошлого года в Коломые Ивано-Франковской области разгорелся скандал. Глава местной райадминистрации Любомир Глушков заявил, что военнообязанным мужчинам, которые не стоят на учете в ТЦК будут отказывать в госпитализации в местные больницы. Он отметил, что это будет касаться даже случаев, когда мужчине требуется неотложная помощь.
"Страна.ua" пишет, что читатель из Харькова рассказал, что справку из военкомата требовали даже у отца, ребенка которого госпитализировали в одну из городских больниц.
По словам врача одного из киевских госклинник, в августе прошлого года Кабмин принял постановление , которым прописал механизм обмена медицинскими документами между лечебными учреждениями и ТЦК. Он предусматривает, что военкоматы могут получать электронные копии медицинских документов.
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