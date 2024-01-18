https://ukraina.ru/20240118/1052775306.html

Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января

Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января - 18.01.2024 Украина.ру

Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января

В Запорожье задержали банду рэкетиров; в Харькове ликвидировали кураторов "РДК"* и иностранных наемников

2024-01-18T18:00

2024-01-18T18:00

2024-01-18T18:00

эксклюзив

хроники

харьков

сбу

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спецоперация

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Бандиты терроризировали ЗапорожьеСлужба безопасности Украины (СБУ) и Национальная Полиция провели операцию по задержанию банды рэкетиров в Запорожье. Бандиты похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги, пишет пресс-служба СБУ."Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань". В случае отказала платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и отвозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко били людей и угрожали им "медленной" смертью", - сказано в релизе.Лидера банды и двоих его соучастников задержали во время такого "выбивания" долга их потерпевшего, которого преступники удерживали в полуразрушенном здании в городском парке.Организатор банды – местный криминальный авторитет, отмечает СБУ. 20 лет он провел в тюрьме за тяжкие преступления, включая похищения и разбой.Наркотики, деньги и оружие были изъяты у бандитов при обыске, преступники заключены под стражу.Тем временем Нацполиция Одесской области сообщает о задержании "банды" совершенно иных преступников: в областном центре поймали мастеров по ремонту телевизоров, которые устанавливали местным жителям по их просьбе роутеры с российскими каналами.Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.Задержанные также находятся под стражей.Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Запорожским рэкетирам – до 15 лет.Новости от харьковского подпольяАгентство РИА новости в четверг публикует информацию от координатора николаевского подполья, Сергея Лебедева.Он рассказал журналистам агентства, что в Харькове, во время удара по расположению иностранных наемников, были ликвидированы боевики и кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, совершавшего нападения на Брянскую и Белгородскую области."Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — рассказал Лебедев.По его информации, расположение находилось на той же улице, что и местный военкомат.Французские наемники"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах", - сообщает в четверг Минобороны России.Накануне пресс-служба военного ведомства также передавала, что вооруженные силы 16 января высокоточным ударом поразили здание с иностранными наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.По данным МО, большинство погибших и раненных наемников – граждане Франции.Украинская администрация Харьковской области ни 16, ни 18 января не подтверждала гибель иностранцев, однако сообщала об обстрелах.Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повторившемся обстреле Чугуева, а также Казачей Лопани и нескольких населенных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.Купянское направление, наряду с Южнодонецким, Херсонским, Краснолиманским и Запорожским, является одним из ключевых направлений для российской армии в зоне военных действий, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов."Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход на Харьков вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта — и к Донецку в том числе", - говорит эксперт.Декабрьскими обстрелами Белгорода, считает он, командование ВСУ хотело спровоцировать российских военных к неподготовленному наступлению на Харьков."Туда было заложено множество кейсов: и пропагандистский, и информационный, и чисто психологический. Но главный, военный, — дернуть нас на ответку. Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Там возводятся очень серьезные военно-инженерные объекты. Харьков укрепляется, они ждут", - объяснил он.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240118/1052771494.html

https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, харьков, сбу, иностранные наемники, запорожье, спецоперация, полиция