Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января - 18.01.2024 Украина.ру
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Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января - 18.01.2024 Украина.ру
Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
В Запорожье задержали банду рэкетиров; в Харькове ликвидировали кураторов "РДК"* и иностранных наемников
2024-01-18T18:00
2024-01-18T18:00
эксклюзив
хроники
харьков
сбу
иностранные наемники
запорожье
спецоперация
полиция
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Бандиты терроризировали ЗапорожьеСлужба безопасности Украины (СБУ) и Национальная Полиция провели операцию по задержанию банды рэкетиров в Запорожье. Бандиты похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги, пишет пресс-служба СБУ."Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань". В случае отказала платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и отвозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко били людей и угрожали им "медленной" смертью", - сказано в релизе.Лидера банды и двоих его соучастников задержали во время такого "выбивания" долга их потерпевшего, которого преступники удерживали в полуразрушенном здании в городском парке.Организатор банды – местный криминальный авторитет, отмечает СБУ. 20 лет он провел в тюрьме за тяжкие преступления, включая похищения и разбой.Наркотики, деньги и оружие были изъяты у бандитов при обыске, преступники заключены под стражу.Тем временем Нацполиция Одесской области сообщает о задержании "банды" совершенно иных преступников: в областном центре поймали мастеров по ремонту телевизоров, которые устанавливали местным жителям по их просьбе роутеры с российскими каналами.Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.Задержанные также находятся под стражей.Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Запорожским рэкетирам – до 15 лет.Новости от харьковского подпольяАгентство РИА новости в четверг публикует информацию от координатора николаевского подполья, Сергея Лебедева.Он рассказал журналистам агентства, что в Харькове, во время удара по расположению иностранных наемников, были ликвидированы боевики и кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, совершавшего нападения на Брянскую и Белгородскую области."Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — рассказал Лебедев.По его информации, расположение находилось на той же улице, что и местный военкомат.Французские наемники"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах", - сообщает в четверг Минобороны России.Накануне пресс-служба военного ведомства также передавала, что вооруженные силы 16 января высокоточным ударом поразили здание с иностранными наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.По данным МО, большинство погибших и раненных наемников – граждане Франции.Украинская администрация Харьковской области ни 16, ни 18 января не подтверждала гибель иностранцев, однако сообщала об обстрелах.Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повторившемся обстреле Чугуева, а также Казачей Лопани и нескольких населенных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.Купянское направление, наряду с Южнодонецким, Херсонским, Краснолиманским и Запорожским, является одним из ключевых направлений для российской армии в зоне военных действий, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов."Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход на Харьков вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта — и к Донецку в том числе", - говорит эксперт.Декабрьскими обстрелами Белгорода, считает он, командование ВСУ хотело спровоцировать российских военных к неподготовленному наступлению на Харьков."Туда было заложено множество кейсов: и пропагандистский, и информационный, и чисто психологический. Но главный, военный, — дернуть нас на ответку. Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Там возводятся очень серьезные военно-инженерные объекты. Харьков укрепляется, они ждут", - объяснил он.* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20240118/1052771494.html
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, харьков, сбу, иностранные наемники, запорожье, спецоперация, полиция
Эксклюзив, Хроники, Харьков, СБУ, иностранные наемники, Запорожье, Спецоперация, полиция

Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января

18:00 18.01.2024
 
© СБУ
© СБУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Запорожье задержали банду рэкетиров; в Харькове ликвидировали кураторов "РДК"* и иностранных наемников
Бандиты терроризировали Запорожье
Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная Полиция провели операцию по задержанию банды рэкетиров в Запорожье. Бандиты похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги, пишет пресс-служба СБУ.
"Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после чего требовали от потерпевших деньги за "мирное" урегулирование спора. Во многих случаях одноразовый "платеж" перерастал в ежемесячную "дань". В случае отказала платить участникам банды, фигуранты похищали своих жертв и отвозили их в заброшенное здание. Там преступники жестоко били людей и угрожали им "медленной" смертью", - сказано в релизе.
Лидера банды и двоих его соучастников задержали во время такого "выбивания" долга их потерпевшего, которого преступники удерживали в полуразрушенном здании в городском парке.
Организатор банды – местный криминальный авторитет, отмечает СБУ. 20 лет он провел в тюрьме за тяжкие преступления, включая похищения и разбой.
Наркотики, деньги и оружие были изъяты у бандитов при обыске, преступники заключены под стражу.
17:14
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Тем временем Нацполиция Одесской области сообщает о задержании "банды" совершенно иных преступников: в областном центре поймали мастеров по ремонту телевизоров, которые устанавливали местным жителям по их просьбе роутеры с российскими каналами.
Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.
Задержанные также находятся под стражей.
Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Запорожским рэкетирам – до 15 лет.
Новости от харьковского подполья
Агентство РИА новости в четверг публикует информацию от координатора николаевского подполья, Сергея Лебедева.
Он рассказал журналистам агентства, что в Харькове, во время удара по расположению иностранных наемников, были ликвидированы боевики и кураторы "Русского добровольческого корпуса"*, совершавшего нападения на Брянскую и Белгородскую области.
"Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы", — рассказал Лебедев.
По его информации, расположение находилось на той же улице, что и местный военкомат.
Французские наемники
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах", - сообщает в четверг Минобороны России.
Накануне пресс-служба военного ведомства также передавала, что вооруженные силы 16 января высокоточным ударом поразили здание с иностранными наемниками в Харькове, уничтожив свыше 60 боевиков, более двадцати получили ранения.
По данным МО, большинство погибших и раненных наемников – граждане Франции.
Украинская администрация Харьковской области ни 16, ни 18 января не подтверждала гибель иностранцев, однако сообщала об обстрелах.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о повторившемся обстреле Чугуева, а также Казачей Лопани и нескольких населенных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
16:43
Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищеннымЗаход на Харьков перережет пути сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта, отмечает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Купянское направление, наряду с Южнодонецким, Херсонским, Краснолиманским и Запорожским, является одним из ключевых направлений для российской армии в зоне военных действий, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов.
"Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход на Харьков вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта — и к Донецку в том числе", - говорит эксперт.
Декабрьскими обстрелами Белгорода, считает он, командование ВСУ хотело спровоцировать российских военных к неподготовленному наступлению на Харьков.
"Туда было заложено множество кейсов: и пропагандистский, и информационный, и чисто психологический. Но главный, военный, — дернуть нас на ответку. Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Там возводятся очень серьезные военно-инженерные объекты. Харьков укрепляется, они ждут", - объяснил он.
* Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
15:48
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Заголовок открываемого материала
18:00Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
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