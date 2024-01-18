Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь - 18.01.2024 Украина.ру
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Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь - 18.01.2024 Украина.ру
Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
Тема украинской коррупции была бы неполной, если бы к ней не добавилась драматичная история любви и ненависти
2024-01-18T17:01
2024-01-18T17:01
эксклюзив
коррупция
всу
украина
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После скандала с семьей львовского бизнесмена Романа Гринкевича, которая оказалась причастна к коррупции на сумму в 1,5 млрд гривен на тендерах Минобороны, известная украинская художница Соня Морозюк расторгла помолвку со своим суженым.В соцсетях она написала: "Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной".Также художница сообщила, что продаст подаренное Гринкевичем кольцо и колье, а деньги передаст на нужды ВСУ.Однако в СМИ распространяется информация, что юная художница с недавнего времени владеет двумя элитными квартирами в Киеве, студией в центре столицы и автомобилем премиальной марки.После опубликованного поста художница подверглась массированному хейту – ее обвиняли в смерти украинских солдат, которые вовремя не получили необходимое оборудование и обмундирование.Тем временем в семье Гринкевичей дела принимают драматичный поворот. Супруга Игоря Гринкевича – Светлана– была вынуждена уволиться из вуза "Львовская политехника" с должности профессора. А 17 января Игорю и Роману Госбюро расследований предъявило подозрение по статьям, которые предполагают до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.Этим фактом и объясняется желание скандальной художницы Морозюк дистанцироваться от семьи. Но получится ли – большой вопрос.Патриотически настроенная общественность негодует и требует ответственности всех причастных к коррупции на войне.Блогер Сергей Иванов:Соня Морозюк – это Будапештский меморандум Гринкевича.Журналист Наташа Влащенко:Никогда не видела, чтобы творчество Савадова, Марчука или Яблонской так жарко обсуждали, как какую- то неведомую до позавчера Соню Морозюк, у которой и творчества то никакого нет и отродясь не было никогда))Этот пост не о "супругах Морозюках" (да знаю, знаю, что у него др фамилия), а о ваших приоритетах друзья, о вашем либидо, которое оживает только в период злорадства.А хотелось бы, чтобы оно оживало, когда вы лично учите, лечите, читаете книги и занимаетесь любовью.Блогер Владимир Бондаренко:Прикольно.Гринкевич воровал на армейских подрядах, а отмывал через благотворительный фонд "АМД Хелп" своей невесты –"художницы" Сони Морозюк.Эта Соня – юное харьковское дарование, в последнее время приобрела:– пентхаус в элитном ЖК "Альтер-Эго" на Печерске (Лабораторный 7, там же квартира Андрея Наумова (1-й зам Баканова, зраднык сбежавший в Сербию)– квартиру в ЖК "Времена года" (в парке на Кудряшова)– галерею на Саксаганского, 59– Порш КайенНеплохо зарабатывают никому неведомые украинские художники).Но не всё так плохо. Соня заявила, что для нее "мораль важнее отношений", и если вина её жениха Романа Гринкевича будет доказана, они не смогут быть вместе...Насчет отказа от недвиги и поршика комментариев не было.Украинский политик Андрей Рева:Клянусь любить тебя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, покуда ДБР не разлучит нас.Блогер Евгений Истрибин:Занимательная математика. Гринкевич-младший украл деньги у Минобороны. На эти деньги купил кольцо и подарил Соне. Соня его продала и передала деньги на ЗСУ. С точки зрения баланса, эта братия ноль денег передала на ЗСУ.* Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240118/1052754609.html
https://ukraina.ru/20231230/1052498332.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, коррупция, всу, украина
Эксклюзив, коррупция, ВСУ, Украина

Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь

17:01 18.01.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / sonya.moroziuk
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / sonya.moroziuk
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Тема украинской коррупции была бы неполной, если бы к ней не добавилась драматичная история любви и ненависти
После скандала с семьей львовского бизнесмена Романа Гринкевича, которая оказалась причастна к коррупции на сумму в 1,5 млрд гривен на тендерах Минобороны, известная украинская художница Соня Морозюк расторгла помолвку со своим суженым.
В соцсетях она написала: "Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной".
Также художница сообщила, что продаст подаренное Гринкевичем кольцо и колье, а деньги передаст на нужды ВСУ.
Однако в СМИ распространяется информация, что юная художница с недавнего времени владеет двумя элитными квартирами в Киеве, студией в центре столицы и автомобилем премиальной марки.
После опубликованного поста художница подверглась массированному хейту – ее обвиняли в смерти украинских солдат, которые вовремя не получили необходимое оборудование и обмундирование.
Тем временем в семье Гринкевичей дела принимают драматичный поворот. Супруга Игоря ГринкевичаСветлана– была вынуждена уволиться из вуза "Львовская политехника" с должности профессора. А 17 января Игорю и Роману Госбюро расследований предъявило подозрение по статьям, которые предполагают до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Этим фактом и объясняется желание скандальной художницы Морозюк дистанцироваться от семьи. Но получится ли – большой вопрос.
Патриотически настроенная общественность негодует и требует ответственности всех причастных к коррупции на войне.
Блогер Сергей Иванов:
Соня Морозюк – это Будапештский меморандум Гринкевича.
Журналист Наташа Влащенко:
Никогда не видела, чтобы творчество Савадова, Марчука или Яблонской так жарко обсуждали, как какую- то неведомую до позавчера Соню Морозюк, у которой и творчества то никакого нет и отродясь не было никогда))
Этот пост не о "супругах Морозюках" (да знаю, знаю, что у него др фамилия), а о ваших приоритетах друзья, о вашем либидо, которое оживает только в период злорадства.
А хотелось бы, чтобы оно оживало, когда вы лично учите, лечите, читаете книги и занимаетесь любовью.
Блогер Владимир Бондаренко:
Прикольно.
Гринкевич воровал на армейских подрядах, а отмывал через благотворительный фонд "АМД Хелп" своей невесты –"художницы" Сони Морозюк.
Эта Соня – юное харьковское дарование, в последнее время приобрела:
– пентхаус в элитном ЖК "Альтер-Эго" на Печерске (Лабораторный 7, там же квартира Андрея Наумова (1-й зам Баканова, зраднык сбежавший в Сербию)
– квартиру в ЖК "Времена года" (в парке на Кудряшова)
– галерею на Саксаганского, 59
– Порш Кайен
Неплохо зарабатывают никому неведомые украинские художники).
Но не всё так плохо. Соня заявила, что для нее "мораль важнее отношений", и если вина её жениха Романа Гринкевича будет доказана, они не смогут быть вместе...
Насчет отказа от недвиги и поршика комментариев не было.
30 декабря 2023, 04:45
"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
Украинский политик Андрей Рева:
Клянусь любить тебя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, покуда ДБР не разлучит нас.
Блогер Евгений Истрибин:
Занимательная математика. Гринкевич-младший украл деньги у Минобороны. На эти деньги купил кольцо и подарил Соне. Соня его продала и передала деньги на ЗСУ. С точки зрения баланса, эта братия ноль денег передала на ЗСУ.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивкоррупцияВСУУкраина
 
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