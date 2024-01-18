https://ukraina.ru/20240118/1052767769.html

"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме

"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме - 18.01.2024 Украина.ру

"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме

Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

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"Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", - возмутился Лавров.Министр отметил, что обычно США "в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, суетятся"."Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили", - отметил он.Лавров добавил, что "вседозволенность - это путь к катастрофе".На прошлой неделе госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ukraina.ru/20240113/1052678584.html

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сша, сергей лавров, украина, россия, новости, зарубежье, пытки, гибель