"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме - 18.01.2024 Украина.ру
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"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме - 18.01.2024 Украина.ру
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:08
сша
сергей лавров
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зарубежье
пытки
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"Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", - возмутился Лавров.Министр отметил, что обычно США "в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, суетятся"."Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили", - отметил он.Лавров добавил, что "вседозволенность - это путь к катастрофе".На прошлой неделе госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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сша, сергей лавров, украина, россия, новости, зарубежье, пытки, гибель
США, Сергей Лавров, Украина, Россия, Новости, Зарубежье, пытки, гибель

"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме

15:08 18.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года
"Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", - возмутился Лавров.
Министр отметил, что обычно США "в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, суетятся".
"Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили", - отметил он.
Лавров добавил, что "вседозволенность - это путь к катастрофе".

"И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", - сказал он.

На прошлой неделе госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского.
Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
13 января, 18:16
Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на УкраинеНовый глава МИД Франции Стефан Сежурне выбрал Украину для своего первого заграничного визита. Стали известны подробности того, как сотрудники СБУ издевались над американским журналистом Гонсало Лирой
 
СШАСергей ЛавровУкраинаРоссияНовостиЗарубежьепыткигибель
 
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