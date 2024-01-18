https://ukraina.ru/20240118/1052767769.html
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме - 18.01.2024 Украина.ру
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:08
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"Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", - возмутился Лавров.Министр отметил, что обычно США "в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, суетятся"."Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили", - отметил он.Лавров добавил, что "вседозволенность - это путь к катастрофе".На прошлой неделе госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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сша, сергей лавров, украина, россия, новости, зарубежье, пытки, гибель
США, Сергей Лавров, Украина, Россия, Новости, Зарубежье, пытки, гибель
"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Об этом 18 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года
"Киеву тоже все дозволено. Это вседозволенность во всем, что он делает... Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды", - возмутился Лавров.
Министр отметил, что обычно США "в любом случае, когда их граждане оказываются арестованными, суетятся".
"Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили", - отметил он.
Лавров добавил, что "вседозволенность - это путь к катастрофе".
"И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну", - сказал он.
На прошлой неделе госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского.
Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.