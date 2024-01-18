https://ukraina.ru/20240118/1052766808.html

Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых групп

Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых групп - 18.01.2024 Украина.ру

Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых групп

Боевые действия в зоне СВО — это в первую очередь война артиллерии и беспилотников, но в то же время очень велика роль в ней и штурмовых групп, которые занимают позиции врага после артиллерийской обработки

2024-01-18T15:48

2024-01-18T15:48

2024-01-18T16:55

сво

спецоперация

эксклюзив

оружие

фронт

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Донецкий волонтер и ополченец, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин помог изданию Украина.ру составить хит-парад любимого оружия российских штурмовиков.1) Автомат Калашникова. Три модификации: АКМ (автомат Калашникова модернизированный), АК-74, АК-12.У первого калибр патрона — 7,62 мм, его длина — 39 мм. У последних двух калибр меньше — 5,45 мм, длина — та же.Матюшин: «Не сомневаюсь, что большинство аудитории и без меня прекрасно знает, почему калаш — любимый автомат не только наших бойцов, но и вообще всех повстанцев, революционеров, пиратов, партизан, штурмовиков всего мира. Он безотказный, неприхотливый, проверенный временем.Что касается трех модификаций, то, как это странно не прозвучит, наши штурмовики предпочитают в бою не АК-12, самый новый и навороченный, выпущенный фактически недавно — в 2012 году, а более старый — АКМ, который стали производить в 1959 году, и АК-74, который выпускают с 1974 года.Да, у АК-12 приклад «плавающий», то есть его можно раздвигать, приспосабливая под свое плечо, в то время как у АКМ приклад статичный — деревянный, а у АК-74 — пластиковый. На первом, например, есть специальные зубья, которыми можно разбить стекла и сразу начать стрелять. АК-12 уже сделан так, что приспособлен под всякие прибамбасы и так далее. Но…АКМ старые бойцы, которые воюют с 2014 года, предпочитают потому, что у него из-за того, что патрон больше, убойная сила больше, и бьет он на большее расстояние. Также в силу того, что ствол у АК-12 сделан из какого-то другого вида стали, он быстрее перегревается и после этого начинает не стрелять, а просто "выплевывать" патроны».2) Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ).Калибр патрона — 7,62 мм, длина — 54 мм, короб либо на 100, либо на 200 патронов. Скорострельность — 250 выстрелов в минуту.Матюшин: «В бой с этим пулеметом идут два человека: пулеметчик и второй номер. Это должны быть выносливые бойцы. Особенно второй номер. Он на себе несет не только б/к, но и два автомата — свой и пулеметчика, а также запасной ствол, который надо менять после 400 выстрелов. Всего с собой берут около 800 патронов».3) РПГ-7 (Ручной противотанковый гранатомет).Матюшин: «В бой тоже идут два человека. РПГ-7 — многоразовый гранатомет, поэтому второй номер несет с собой 6–9 выстрелов. Их у нас называют морковками».Всего есть 4 вида "морковок". Первый вид — кумулятивный. Он нужен, чтобы прожигать броню, например, в 500 мм с расстояния в 300 метров. Но обычно им пробивают броню в 300 мм с максимального расстояния в 500 метров.Второй вид — термобарические "морковки". Их применяют против живой силы противника. Они поражают все в радиусе 10 м с расстояния 200 м.Третий вид — осколочные "морковки". Она имеет в себе 1000 осколков, поражая все вокруг себя на площади в 150 квадратных метров.Четвертый вид — штурмовая "морковка". Её разработали недавно, в 2013 году. Её применяют для поражения живой силы противника, которая находится либо за стеной, либо в блиндаже, либо еще в каком-то укрытии. Она пробивает кирпичную стену в 45 см, а бетон в 25 см — с расстояния в 150 метров.Как правило, пулеметная и гранатометная группа — всего, напомню, 4 человека — действуют вместе. Еще раз, это должны быть выносливые ребята, которые несут на себе очень большой груз, при этом они должны быть очень мобильными».4) Крупнокалиберные пулеметы «Утёс» и ДШК (Дегтярева — Шпагина крупнокалиберный).Калибр патрона первого — 12,7 мм, длина — 108 мм, скорострельность — 800 выстрелов минуту, дальность — 2 км, коробка — на 50 патронов.ДШБ: калибр –12,7 мм, скорострельность — 600–1200 выстрелов минуту, в коробке — 50 патронов, дальность — 3 км.Матюшин: «"Утес" — это тяжелый пулемет, неубиваемый. Менять ствол надо только после 3–4 тысяч выстрелов. Он настолько мощный, что при попадании в конечности человека он их отрывает. У него несколько видов патронов: бронебойно-зажигательный, которым можно пробить "Брэдли" . Есть зажигательный патрон мгновенного действия, который применяют по низколетящим целям, например, по вертолетам. Есть усиленные бронезажигательные патроны с сердечником из твердого сплава. С его помощью бьют по блиндажам и бронированной технике.Что касается ДШК, то это пулемет-ветеран. Производится с 1938 года. Участвовал во всех войнах. Его боевая часть весит 33 кг, а вот вес вместе со станиной с колесами — 150 кг. Поэтому бойцы снимают станину и ставят его на сошки (ножки)».5) Минометы 82 мм и 120 мм. Миномет «Василёк».Дальность первого — от 85 м до 3 км, скорострельность — до 30 выстрелов минутуДальность второго — от 480 м до 7 км. Максимально бьет на 9 км, скорострельность — 12 выстрелов в минуту«Василёк» — калибр 82 мм, но он автоматический: сразу заряжается кассета с 5 минами, дальность — 4 км.Матюшин: «Первый состоит из поддона, ствола и сошек. Его можно ставить на пикап и передвигаться из одной точки в другую. Это так называемая тактика кочующих минометов. Хоть скорострельность у него — 30 выстрелов в минуту, но я такого никогда не видел за почти 10 лет войны. Максимум 10 выстрелов. Один миномет обслуживают 3 человека: командир, наводчик, заряжающий. Есть три типа мин к нему: осколочно-фугасные, дымовые (ставят дымовую завесу) и агитационные (разбрасывают листовки с предложением врагу сдаваться). С ним можно работать в городской черте, когда враг засел на крыше или во дворе."Василек" буксируется. Бьет минами: осколочными (400–600 осколков), кумулятивными, дымовыми, осветительными, агитационными».Наши бойцы часто модернизируют своё оружие — в частности, РПГ-7, чтобы приспособить под себя для нужных целей во время штурмовых действий.«Все чаще такой тюнинг, например, делается с помощью специального переходника, который после смены может выточить любой токарь на своем станке и потом передать на фронт. Какой-нибудь айтишник может все это напечатать на 3D-принтере. В результате из стандартного армейского РПГ-7 выпускается 82-мм мина. Такая практика даёт, например, возможность не тащить за собой тяжёлый (по весу) миномёт и оперативно менять после выстрела позицию», — пояснил Матюшин.

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https://ukraina.ru/20240112/1052637470.html

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2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

сво, спецоперация, эксклюзив, оружие, фронт