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"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова

"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова - 18.01.2024 Украина.ру

"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова

Телеграм-канал "Узбеки Москвы" заявил, что руководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не имеет отношения к узбекской диаспоре

2024-01-18T14:39

2024-01-18T14:39

2024-01-18T14:39

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"Узбеки Москвы" опубликовали официальное сообщение для СМИ о непричастности Баратова к узбекской диаспоре.Сообщение подписано Узбекской национально-культурной автономией г. Москвы.Накануне, 17 января, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях.По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных и вовсе называл "петухами".В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты."Таким образом, ситуация приобретает магический поворот: ведь тогда получается, что его страницы в соцсетях взломаны уже четыре года. Они активно ведутся, и на них периодически появляется критика русского мира - русофоб одобряет публикации с оскорблениями православия и духовенства, президента РФ и русской культуры", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.Помимо активной жизни в соцсетях, Баратов продвигает свою повестку и на телевидении. Так, накануне он дал интервью, в котором заявил, что узбеков раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.Также Баратов сказал, что у него есть российский паспорт, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.На посты Баратова обратил внимание священник Русской Православной Церкви отец Павел (Островский). Он проанализировал ленту аккаунта Баратова в соцсети и пришел к выводу: мужчина оскорбляет полицейских, патриарха Московского и Всея Руси. Скриншоты-подтверждения он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, "некоторые пакости можно устранить только с помощью огласки"."Я совсем не против трудовых мигрантов и каких-либо национальностей, но я точно против оскорблений моей страны, моего священноначалия и полиции, которая блюдет порядок. Именно безнаказанность провоцирует еще большее хамство и вседозволенность. С этим нужно бороться", - прокомментировал отец Павел.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240117/1052734743.html

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новости, россия, узбекистан, узбеки, диаспора