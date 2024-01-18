https://ukraina.ru/20240118/1052764955.html

Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому

Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому - 18.01.2024 Украина.ру

Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому

На Украине встретили 370-летие Переяславской рады. Пожалуй, самым примечательным стало то, что в современном, захваченном неонацистами Киеве не снесли памятник гетману Богдану Хмельницкому

2024-01-18T15:17

2024-01-18T15:17

2024-01-18T15:17

богдан хмельницкий

владимир зеленский

казаки

сво

украина

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Да-да, тому самому, который на означенной Раде привел к присяге московскому царю Алексею Романову Войско Запорожское и его старшину, чем положил начало вхождения в состав будущей России ее исконных земель. Тех, которые после распада древней Руси, именуемой Киевской, оказались под литовским или польскими магнатами в составе их объединенной державы – Речи Посполитой.Нынешние украинские националисты и неонацисты давно объявили сие деяние "капитуляцией перед Московией" и "главной зрадой" гетмана. И все время после госпереворота 2014 года норовят отомстить ему, снеся главный памятник ему в Киеве, являющийся символом и столицы, и всей страны.Монумент был открыт в Киеве в 1888 году к 900-летию крещения Руси, что тоже было очень знаменательным – Переяславская рада объединяла две части русского народа, исповедующие православие, и спасала будущих украинцев от тотального окатоличивания, которое проводила Речь Посполита.Но сейчас, когда Украина задыхается от тотальной русофобии, в которую вылился процесс так называемой дерусификации (а до того -- деколонизации-десоветизации-декоммунизации) страны, и как бы "движется в Европу", главный тренд изменился и звучит как "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы). И памятник Хмельницкому на Софиевской площади Киева, в самом центре, мешает ему и политически, и идеологически, и ментально. Новое предательство хочет опираться на исторические и идеологические подпорки. А раз их нет, их активно выискивают и изобретают, проводя демонстрационно-потешные мероприятия, густо замешанные на дешевом, но показушном и шумном украинском патриотизме в его новом исключительно русофобском прочтении.И это очень давняя позорная история современной неонацистской Украины.Главный тезис неоанцистов-неопатриотов сводится к тому, что казаков Хмельницкого обманули: они входили в Московское царство временно и на правах автономии и самоуправления, а московские цари-императоры укротили украинскую вольницу и колонизовали Украину.Именно под этим лживым соусом и проводятся все нынешние "антихмельницкие" и "антипереяславские" мероприятия.Впервые в 2017 году об этом громко заговорил новоявленный укро-патриот Михаил Бродский, которые предложил снести памятник Богдану, а на его место водрузить монумент в честь бойцов "Антитеррористической операции" (АТО). "Безвиз — мы простились с Россией, куда нас привел Богдан Хмельницкий. Может, и с ним попрощаемся? Памятник уберем в парк, а на его место поставим памятник героям, погибшим в АТО, как павшим в войне за независимость от России?", -- написал он. И тогда же был отправлен земляками и в пеший эротический тур, и в Администрацию президента Петра Порошенко, который не решился тронуть символ.А чуть раньше в том же году в Чернигове памятник Хмельницкому в центре просто развернули на 180 градусов, чтобы он стоял спиной к России. Он начал заваливаться на бок.Потом "сывочолый (седовласый) гетман" президент Порошенко (так называли его придворные лизоблюды) занялся томосом и гонениями на православных, состоящих в духовном родстве с Московским патриархатом, и Богдан, что называется отошел в тень – вслед за "ленинопадом" такой же массовый и повсеместный "богданопад" не случился.Но в 2019 году пришел к власти комик Владимир Зеленский, и началось то, что в народе называют "Бог шельму метит". Судьба как чувствовала, кто пришел к власти на волне ненависти к Порошенко и начал играть по его же правилам. И очень скоро не просто стал "Порошенко №2", но и превзошел его по всем параметрам, окунув страну в кровавую баню в Донбассе и доведя ее до спецвоенной операции (СВО) и потери 25% территорий, ставя на грань аннигиляции саму украинскую государственность.Но началось все с Богдана Хмельницкого. В родном городе нового президента – Кривом Роге – уже в мае 2019-го у памятника гетману отвалилась рука, держащая символ власти – гетманскую булаву.Памятник долго обследовали, пытаясь вернуть упавшую часть на место, но уже в декабре того же года памятник решили снести вовсе. Так в Кривом Роге все и стоит сейчас:Причем к делу сразу прилепилась стыдно-мутная история, позволившая шутить на эту тему: "гетман – Золотая Ручка". Местные власти на восстановление то ли руки гетмана, то ли всего памятника постановили выделить на это дело 2,3 млн гривен. Но, как говорят в Украине, "гроши булы и хутко зныклы" (деньги были и быстро испарились). След этих денег испарился, а о восстановлении памятника в последний раз поговорили в 2022 году, да и успокоились. Видимо, решили, что еще раз "срубить бабла по-легкому" уже не получится.Через год, в 2020-м, судьба послала Зеленскому через Хмельницкого еще один знак – у памятника гетману в Мелитополе из руки статуи выпала гетманская булава, все тот же символ власти. Ее, что называется, назад присобачили с помощью водопроводного хомута и банальных винтов. Получилось очень живописно:Но Зеленский и окружающие его неонацистские фюрерки рангом поменьше никаких сигналов не восприняли. И теперь, когда украинский фронт в СВО трещит по швам, а западные спонсоры лишают укро-неонацистов "сладкого", потому как не могут договориться, кто должен снабжать режим Зеленского деньгами и оружием, все, похоже, решается само по себе. Неонацистам отмеряно уже недолго.Но они продолжают бороться с гетманом Хмельницким. И в ноябре 2022 года в Киеве зарегистрировал петицию граждан с требованием снести памятник. На то основании, что автор украинского гимна Павел Чубинский в его первом варианте якобы указал:Ой, Богдане, Богдане,Славний наш гетьмане!Нащо віддав УкраінуМоскалямъ поганим?!Дескать, за то, что отдал Украину "москалям поганым", надо бы поквитаться. Петиция набрала нужное количество голосов полезных идиотов, пардон, патриотов, но памятник устоял.И вот 28 декабря 2023 года в Киеве активисты движения "Украинская Солидарность" вместе с "Украинским казачеством", мало кому известных и совершенно маргинальных структур, провели в центре столицы так называемое "казачье вече" (читай – новую раду) и опять постановили денонсировать акт Переяславской рады. То есть отменить клятву гетмана Богдана и его соратников на верность царю Алексею.Тогда же "казачье вече" избрало главкома ВСУ Валерия Залужного "Гетманом всея Украины", направив ему "Доверительную грамоту" и гетманскую булаву по почте. Чтобы, значит, при случае ею влупил по окаянной шее "зрадныка" (предателя) -- президента Зеленского. Если тот пойдет, например, на мирные переговоры с Россией без убедительной "пэрэмогы" украинцев.На этом основании многие предполагают, что вскоре националисты начнут валить памятник Хмельницкому. Чтобы явочным порядком восстановить "историческую справедливость" и подпитать свежими эмоциями патриотизм "справжних (настоящих) патриотов".Но особенно режим Зеленского и его западных спонсоров пугает тот факт, что с октября 2023 года на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" поступил и уже принял боевое крещение добровольческий батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящий из бывших военнопленных ВСУ. Они приняли российское гражданство и решили вместе с российскими войсками освобождать родную землю. От иностранной оккупационной нечисти и ее неонацистских прислужников. Как и было при гетмане Хмельницком в далеком XVII веке.Все, круг для неонацистов Зеленского и их спонсоров на Западе замыкается. И история возвращается на круги своя. Как говорят в России, покочевряжились и будя. И в Украине украинцы воздохнут с облегчением.Военный эксперт, войсковой старшина Кубанского казачьего войска Борис Джерелиевский к 370-летию Переяславской рады сделал свое заключение: ""Думаю, что Богдана Хмельницкого националисты не тронут — по той причине, что он вообще единственный общенациональный лидер Украины, которого там до сих пор чтят. Другой консолидирующей фигуры у них больше нет. Неправомерна и инициатива отмены актов Переяславской рады. Нынешние псевдоказачьи структуры, действующие на Украине, не могут считать себя преемниками ни Запорожского войска, ни Днепровского казачества. Ведь уже к XIX веку на территории нынешней Украины казаков не осталось как таковых.Сами казаки, которые подписывали акты Переяславской рады, с Украиной себя никак не отождествляли. Они считали себя не просто другой сословной группой, но даже другим этносом, нежели тогдашние малороссы. Есть исторические версии их происхождения от северокавказских или кочевых народов, некоторые считают, что у них были скифские корни. Но казаки не ассоциировали себя с малороссами, при том что никаких украинцев тогда вообще не было.Подавляющее число днепровских и запорожских казаков влились в Кубанское и Черноморское войска, меньшая их часть поселилась на Дону. В те времена казачьи войска были автономны, там происходила конверсия донских казаков в Запорожье и наоборот. Сама этимология слова "Новочеркасск", столицы донского казачества, говорит, что город основан черкассами. Это — самоназвание днепровских казаков, они никогда не считали себя малороссами. Так что у нынешних украинцев нет никаких легитимных прав считать себя потомками казаков, это просто историческая реконструкция".И что тут можно возразить по сути?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20180421/1020250165.html

https://ukraina.ru/20230227/1043901069.html

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богдан хмельницкий, владимир зеленский, казаки, сво, украина