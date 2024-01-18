Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Спецоперация оказала влияние на российское общество. На это 18 января обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года
"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров.
Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества сплотилась.
На этой же конференции Лавров заверил, что РФ точно достигнет целей специальной военной операции на Украине.
12:44Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — ЛавровРоссия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году