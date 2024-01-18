https://ukraina.ru/20240118/1052764781.html

Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию

Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию - 18.01.2024 Украина.ру

Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию

Спецоперация оказала влияние на российское общество. На это 18 января обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:40

2024-01-18T14:40

сергей лавров

люди

сво

россия

новости

очистка

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"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров.Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества сплотилась.На этой же конференции Лавров заверил, что РФ точно достигнет целей специальной военной операции на Украине.

https://ukraina.ru/20240118/1052759877.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, люди, сво, россия, новости, очистка