Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052764781.html
Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию - 18.01.2024 Украина.ру
Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
Спецоперация оказала влияние на российское общество. На это 18 января обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года
2024-01-18T14:40
2024-01-18T14:40
сергей лавров
люди
сво
россия
новости
очистка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_5fc67dc6593e5469cf6fb1bf537d2f92.jpg
"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров.Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества сплотилась.На этой же конференции Лавров заверил, что РФ точно достигнет целей специальной военной операции на Украине.
https://ukraina.ru/20240118/1052759877.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103345/44/1033454483_73:0:2713:1980_1920x0_80_0_0_bc8463d98861ecfc6fd0b502e7d232c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей лавров, люди, сво, россия, новости, очистка
Сергей Лавров, люди, СВО, Россия, Новости, очистка

Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию

14:40 18.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Спецоперация оказала влияние на российское общество. На это 18 января обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года
"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре", - сказал Лавров.
Он добавил, что кто-то из таких людей покинул Россию, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества сплотилась.
На этой же конференции Лавров заверил, что РФ точно достигнет целей специальной военной операции на Украине.
12:44
Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — ЛавровРоссия не видит ни малейшей заинтересованности США, НАТО в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование нынешнего украинского конфликта. Об этом заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году
 
Сергей ЛавровлюдиСВОРоссияНовостиочистка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому
15:08"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
14:40Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
14:40Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра
14:39"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова
14:29Очень хрупкий мир. Пакистанский кризис в глобальном контексте
13:57Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
13:41Белуджистан: новая попытка разжечь войну
13:24"Вы - Белгород, мы - Харьков": как приструнить ВСУ и устроить панику в их рядах - Мощанский
13:00Беспилотник в Ленинградской области, Украина — Афганистан, французские бомбы. Главное на 13:00 18 января
12:54"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи
12:48Смена составов. Теперь границу с Украиной блокируют румынские фермеры и перевозчики
12:44Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров
12:43Украину ждет судьба Афганистана, Ирака и Ливии — Лавров
12:42Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
12:41Армен Гаспарян: Пока "Николя" прячется в Одессе, Зеленский устроил Великобритании "собаку Баскервилей"
12:27Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину
12:26Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах
12:26В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
11:55На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
Лента новостейМолния