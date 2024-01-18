Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной - 18.01.2024 Украина.ру
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Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной - 18.01.2024 Украина.ру
Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом 18 января сообщила украинская таможенная служба
2024-01-18T13:57
2024-01-18T13:57
румыния
зарубежье
новости
блокада
украина
пункты пропуска
автомобиль
зерно
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"Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу - Дяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд с Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны", - говорится в телеграм-канале таможни.Госпогранслужба Украины 13 и 14 января сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе.В начале недели служба сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной.По данным офицера пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константина Лисника, на ранее заблокированных пунктах в очереди скопилось порядка 1,5 тысячи грузовиков. Легковые автомобили, пассажирские автобусы и пешеходов пропускали в обычном режиме.Таким образом румынские фермеры выступают против ввоза зерна с Украины, а также выражают недовольство из-за задержек с выплатами субсидий от властейВ мае 2023 года Румыния, а также Болгария, Польша, Словакия и Венгрия ввели временный запрет на ввоз украинского зерна после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. Позднее запрет поддержала Еврокомиссия, но 15 сентября не стала продлевать его действие. В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета.Позже румынские власти решили ограничить импорт зерна с Украины и из Молдавии.
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румыния, зарубежье, новости, блокада, украина, пункты пропуска, автомобиль, зерно
Румыния, Зарубежье, Новости, блокада, Украина, пункты пропуска, автомобиль, зерно

Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

13:57 18.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом 18 января сообщила украинская таможенная служба
"Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу - Дяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд с Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны", - говорится в телеграм-канале таможни.
Госпогранслужба Украины 13 и 14 января сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе.
В начале недели служба сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной.
По данным офицера пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константина Лисника, на ранее заблокированных пунктах в очереди скопилось порядка 1,5 тысячи грузовиков. Легковые автомобили, пассажирские автобусы и пешеходов пропускали в обычном режиме.
Таким образом румынские фермеры выступают против ввоза зерна с Украины, а также выражают недовольство из-за задержек с выплатами субсидий от властей

В мае 2023 года Румыния, а также Болгария, Польша, Словакия и Венгрия ввели временный запрет на ввоз украинского зерна после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. Позднее запрет поддержала Еврокомиссия, но 15 сентября не стала продлевать его действие. В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета.

Позже румынские власти решили ограничить импорт зерна с Украины и из Молдавии.
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