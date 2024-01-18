На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Запад не хочет финансировать украинскую сторону в конфликте с Россией. Таким мнением поделился 18 января в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска
Комментируя западные дискуссии о том, "за чей счет продолжать финансировать войну в Европе", он отметил, что "желающих вкладывать свои деньги и репутацию в эту братскую бойню уже почти не осталось, кроме, может быть, пары-тройки сбитых политических "летчиков", находящихся на закате политической карьеры".
"Да и глядя на догорание теперешней украинской команды, которая окончательно утратит легитимность в марте, понимаешь, что мир и даже уже Запад хотят побыстрее понять, кто будут эти новые политики, которые смогут принести долгосрочные стабильность и процветание на Европейском континенте. Но это будет решаться точно не в Давосе", - добавил российский бизнесмен.
В этом году участники Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали ситуацию, пути решения и источники финансирования конфликта на Украине. При этом российская делегация на форум приглашена не была.
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