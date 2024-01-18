https://ukraina.ru/20240118/1052757305.html

На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска

На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска - 18.01.2024 Украина.ру

На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска

Запад не хочет финансировать украинскую сторону в конфликте с Россией. Таким мнением поделился 18 января в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска

2024-01-18T11:55

2024-01-18T11:55

2024-01-18T11:55

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Комментируя западные дискуссии о том, "за чей счет продолжать финансировать войну в Европе", он отметил, что "желающих вкладывать свои деньги и репутацию в эту братскую бойню уже почти не осталось, кроме, может быть, пары-тройки сбитых политических "летчиков", находящихся на закате политической карьеры".В этом году участники Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали ситуацию, пути решения и источники финансирования конфликта на Украине. При этом российская делегация на форум приглашена не была.

https://ukraina.ru/20240114/1052681172.html

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помощь, запад, новости, украина, олег дерипаска