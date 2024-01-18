На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска - 18.01.2024 Украина.ру
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На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска - 18.01.2024 Украина.ру
На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
Запад не хочет финансировать украинскую сторону в конфликте с Россией. Таким мнением поделился 18 января в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска
2024-01-18T11:55
2024-01-18T11:55
помощь
запад
новости
украина
олег дерипаска
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Комментируя западные дискуссии о том, "за чей счет продолжать финансировать войну в Европе", он отметил, что "желающих вкладывать свои деньги и репутацию в эту братскую бойню уже почти не осталось, кроме, может быть, пары-тройки сбитых политических "летчиков", находящихся на закате политической карьеры".В этом году участники Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали ситуацию, пути решения и источники финансирования конфликта на Украине. При этом российская делегация на форум приглашена не была.
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помощь, запад, новости, украина, олег дерипаска
помощь, Запад, Новости, Украина, Олег Дерипаска

На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска

11:55 18.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Запад не хочет финансировать украинскую сторону в конфликте с Россией. Таким мнением поделился 18 января в своем телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска
Комментируя западные дискуссии о том, "за чей счет продолжать финансировать войну в Европе", он отметил, что "желающих вкладывать свои деньги и репутацию в эту братскую бойню уже почти не осталось, кроме, может быть, пары-тройки сбитых политических "летчиков", находящихся на закате политической карьеры".
"Да и глядя на догорание теперешней украинской команды, которая окончательно утратит легитимность в марте, понимаешь, что мир и даже уже Запад хотят побыстрее понять, кто будут эти новые политики, которые смогут принести долгосрочные стабильность и процветание на Европейском континенте. Но это будет решаться точно не в Давосе", - добавил российский бизнесмен.
В этом году участники Всемирного экономического форума в Давосе обсуждали ситуацию, пути решения и источники финансирования конфликта на Украине. При этом российская делегация на форум приглашена не была.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 10:26
Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи УкраинеНезависимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает за "прекращение финансирования войны на Украине“ и поддерживает усиление границы на юге страны, сообщили 14 января журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба политика
 
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