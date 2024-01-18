https://ukraina.ru/20240118/1052754609.html

"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов

"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов - 18.01.2024 Украина.ру

"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов

Депутат парламента Украины Гео Лерос на видео, опубликованном 17 января в его YouTube-канале, обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании государственного бюджета и неуплате налогов

2024-01-18T10:18

2024-01-18T10:18

2024-01-18T10:18

новости

владимир зеленский

лерос

коррупция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_164:89:882:493_1920x0_80_0_0_e6dd6b0b0d4023c1af6d66db44c7c365.jpg.webp

"Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?", - возмутился Лерос.Депутат утверждает, что Зеленский еще с 2012 года смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского*. По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, "но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы".В марте Лерос обвинял Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Киеву идут не на созидание, а на войну, отмечая, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, лерос, коррупция, украина