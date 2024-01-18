"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052754609.html
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов - 18.01.2024 Украина.ру
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
Депутат парламента Украины Гео Лерос на видео, опубликованном 17 января в его YouTube-канале, обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании государственного бюджета и неуплате налогов
2024-01-18T10:18
2024-01-18T10:18
новости
владимир зеленский
лерос
коррупция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_164:89:882:493_1920x0_80_0_0_e6dd6b0b0d4023c1af6d66db44c7c365.jpg.webp
"Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?", - возмутился Лерос.Депутат утверждает, что Зеленский еще с 2012 года смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского*. По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, "но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы".В марте Лерос обвинял Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Киеву идут не на созидание, а на войну, отмечая, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_7e6a2f0e2b7408c51dc2b71cf7f846fb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, лерос, коррупция, украина
Новости, Владимир Зеленский, Лерос, коррупция, Украина

"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов

10:18 18.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Депутат парламента Украины Гео Лерос на видео, опубликованном 17 января в его YouTube-канале, обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании государственного бюджета и неуплате налогов
"Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?", - возмутился Лерос.
Депутат утверждает, что Зеленский еще с 2012 года смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского*.
По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, "но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы".
В марте Лерос обвинял Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Киеву идут не на созидание, а на войну, отмечая, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
11 января, 13:24
Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую властьВ Киеве снова произошло громкое преступление — из разряда так называемых резонансных. В своей квартире была найдена убитой тяжело больная, прикованная к постели 71-летняя экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько
 
НовостиВладимир ЗеленскийЛероскоррупцияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:55На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
11:52Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico
11:45"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации
11:39"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ
11:31Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин
10:46Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
10:41Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции
10:36Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны Франции
10:18"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
09:51Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму
09:20Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине
09:00Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января
08:21370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?
07:30"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ
07:00"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле
06:30Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году
06:00"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
05:30Военный летчик рассказал, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК
05:15"Надо подключать космос и БПЛА": военный летчик раскрыл, как разведка ВС РФ будет раскрывать замыслы ВСУ
05:02Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы
Лента новостейМолния