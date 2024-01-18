https://ukraina.ru/20240118/1052754609.html
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов - 18.01.2024 Украина.ру
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
Депутат парламента Украины Гео Лерос на видео, опубликованном 17 января в его YouTube-канале, обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании государственного бюджета и неуплате налогов
2024-01-18T10:18
2024-01-18T10:18
2024-01-18T10:18
новости
владимир зеленский
лерос
коррупция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_164:89:882:493_1920x0_80_0_0_e6dd6b0b0d4023c1af6d66db44c7c365.jpg.webp
"Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?", - возмутился Лерос.Депутат утверждает, что Зеленский еще с 2012 года смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского*. По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, "но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы".В марте Лерос обвинял Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Киеву идут не на созидание, а на войну, отмечая, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_7e6a2f0e2b7408c51dc2b71cf7f846fb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, лерос, коррупция, украина
"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
Депутат парламента Украины Гео Лерос на видео, опубликованном 17 января в его YouTube-канале, обвинил президента Владимира Зеленского в разворовывании государственного бюджета и неуплате налогов
"Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?", - возмутился
Лерос.
Депутат утверждает, что Зеленский еще с 2012 года смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам "Приватбанка" украинского олигарха Игоря Коломойского*.
По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, "но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы".
В марте Лерос обвинял Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что выделяемые Евросоюзом деньги на помощь Киеву идут не на созидание, а на войну, отмечая, что европейцы и американцы уже прекрасно осознают уровень коррупции на Украине и то, что изрядная часть выделяемых ими денег разворовывается.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.