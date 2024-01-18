Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму - 18.01.2024 Украина.ру
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Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму
Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму - 18.01.2024 Украина.ру
Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму, передает Hill
2024-01-18T09:51
2024-01-18T09:57
крым
удары
запад
европа
нато
новости
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По его мнению, если Запад даст Украине возможность наносить удары по Крыму, "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там".Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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крым, удары, запад, европа, нато, новости
Крым, удары, Запад, Европа, НАТО, Новости

Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму

09:51 18.01.2024 (обновлено: 09:57 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму, передает Hill
По его мнению, если Запад даст Украине возможность наносить удары по Крыму, "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там".
"Ударяйте по ним (российским силам) всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", - призвал Бридлав.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 06:42
Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МОДежурные средства ПВО в ночь на 28 декабря уничтожили над территорией Крыма два украинских БПЛА самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
 
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