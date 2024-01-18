https://ukraina.ru/20240118/1052754296.html

Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму

Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму - 18.01.2024 Украина.ру

Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму

Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму, передает Hill

2024-01-18T09:51

2024-01-18T09:51

2024-01-18T09:57

крым

удары

запад

европа

нато

новости

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По его мнению, если Запад даст Украине возможность наносить удары по Крыму, "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там".Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ukraina.ru/20231228/1052456058.html

крым

запад

европа

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крым, удары, запад, европа, нато, новости