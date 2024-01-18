Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму
09:51 18.01.2024 (обновлено: 09:57 18.01.2024)
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму, передает Hill
По его мнению, если Запад даст Украине возможность наносить удары по Крыму, "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию там".
"Ударяйте по ним (российским силам) всем, ударяйте по несколько раз и уничтожайте их по частям", - призвал Бридлав.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.