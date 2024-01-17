Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января - 17.01.2024 Украина.ру
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Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января
Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января - 17.01.2024 Украина.ру
Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января
Украинские военные обстреляли несколько городов в ДНР; на Украине раскрыли новые коррупционные схемы в ВСУ; мошенник торговал "должностями" в СБУ
2024-01-17T18:00
2024-01-17T18:00
эксклюзив
хроники
украина
всу
обстрелы
сбу
коррупция
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Коррупция и скандалы вокруг ВСУКомпания "Трейд Гранит Инвест", поставлявшая в украинскую армию яйца по десятикратно завышенной цене, продолжает судиться с Министерством обороны и срывать поставки продовольствия для военнослужащих, написала 17 января на своей странице в Facebook* советница заместителя министра обороны, волонтер Дана Яровая.Она подробно рассказала об участии скандальной компании в тендере, судах и махинациях, благодаря которым "Трейд Гранит Инвест" оказался главным поставщиком продовольствия в ВСУ."Вышеуказанная компания выиграла по конкурентным ценам, с нормальными документами 10 лотов. Казалось бы, большой объем, работайте. Но они подали иск в суд, чтобы им передали еще пару лотов, потому что там лучшее ценовое предложение. Но ведь мы помним о 30% в одни руки и диверсификацию поставщиков в период войны. Суд встал на сторону МО.Проблема в том, что уже две недели МО, КСЛ, Тил ведет переговоры, сажает операторов на контроль поставки в режиме 24/7, снова ведет переговоры, пишет письма, выставляет претензии. Составляет акты. О чем? Правильно. О недоснабжении продуктов питания, а местами и неснабжении", - написала Яровая.Министерство обороны, по ее словам, делает все необходимое, чтобы решить эту проблему, но "огласка иногда действует лучше, чем правовая система", считает Яровая.Тем временем тернопольский горсовет передал "на нужны одной из военных частей" старую демонтированную брусчатку, сообщается на официальном сайте.Брусчатка была демонтирована при ремонте улицы, уточнили в горадминистрации Тернополя.Соответствующее решение "о передаче материалов" было принято на заседании исполнительного комитета 17 января 2024 года.Продажа удостоверений СБУСлужба безопасности Украины сообщила о задержании мошенника, который обещал обманутым "должности в СБУ" за денежное вознаграждение.Житель Буковины выдавал себя за подполковника спецслужбы."Делец предлагал доверчивым украинцам фейковое трудоустройство в одно из областных управлений СБУ. При этом требовал за это денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов США. Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время получения им всей суммы от "кандидата", - сказано в релизе.В действительности мошенник оказался рядовым пограничником, который проходит службу по контракту.Задержанному предъявлено подозрение по статье "злоупотребление влиянием", может быть предъявлено также подозрение в мошенничестве.Операцию по задержанию СБУ провела совместно с Государственным бюро расследований (ГБР).Обстрелы и оружиеГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду сообщает об обстреле села Репяховка в Краснояружском районе региона."Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Репяховка. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", - написал он в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало также об обстреле Еленовки в Донецкой Народной Республике – там под огнем оказалась амбулатория.Украинская администрация Херсонской области сообщает о двоих погибших после обстрела."Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах", - сказано в сводке Минобороны РФ.В ходе брифинга в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО), собранную из компонентов советского и западного производства."У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - сказал он.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что над область силы ПВО уничтожили две британские ракеты Storm Shadow."Две ракеты американского производства американского производства Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н.п. Поповка на подлёте", - сказано в его публикации.О пострадавших чиновник не сообщил.*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20240117/1052749407.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, всу, обстрелы, сбу, коррупция
Эксклюзив, Хроники, Украина, ВСУ, обстрелы, СБУ, коррупция

Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января

18:00 17.01.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные обстреляли несколько городов в ДНР; на Украине раскрыли новые коррупционные схемы в ВСУ; мошенник торговал "должностями" в СБУ
Коррупция и скандалы вокруг ВСУ
Компания "Трейд Гранит Инвест", поставлявшая в украинскую армию яйца по десятикратно завышенной цене, продолжает судиться с Министерством обороны и срывать поставки продовольствия для военнослужащих, написала 17 января на своей странице в Facebook* советница заместителя министра обороны, волонтер Дана Яровая.
Она подробно рассказала об участии скандальной компании в тендере, судах и махинациях, благодаря которым "Трейд Гранит Инвест" оказался главным поставщиком продовольствия в ВСУ.
"Вышеуказанная компания выиграла по конкурентным ценам, с нормальными документами 10 лотов. Казалось бы, большой объем, работайте. Но они подали иск в суд, чтобы им передали еще пару лотов, потому что там лучшее ценовое предложение. Но ведь мы помним о 30% в одни руки и диверсификацию поставщиков в период войны. Суд встал на сторону МО.
Проблема в том, что уже две недели МО, КСЛ, Тил ведет переговоры, сажает операторов на контроль поставки в режиме 24/7, снова ведет переговоры, пишет письма, выставляет претензии. Составляет акты. О чем? Правильно. О недоснабжении продуктов питания, а местами и неснабжении", - написала Яровая.
Министерство обороны, по ее словам, делает все необходимое, чтобы решить эту проблему, но "огласка иногда действует лучше, чем правовая система", считает Яровая.
Тем временем тернопольский горсовет передал "на нужны одной из военных частей" старую демонтированную брусчатку, сообщается на официальном сайте.
Брусчатка была демонтирована при ремонте улицы, уточнили в горадминистрации Тернополя.
Соответствующее решение "о передаче материалов" было принято на заседании исполнительного комитета 17 января 2024 года.
ВСУ
17:09
"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверилиБританское издание Daily Mail опубликовало в YouTube видео, на котором украинские военнослужащие в лесу якобы ведут ближний стрелковый бой. Но пользователи Сети не поверили в это
Продажа удостоверений СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании мошенника, который обещал обманутым "должности в СБУ" за денежное вознаграждение.
Житель Буковины выдавал себя за подполковника спецслужбы.
"Делец предлагал доверчивым украинцам фейковое трудоустройство в одно из областных управлений СБУ. При этом требовал за это денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов США. Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время получения им всей суммы от "кандидата", - сказано в релизе.
В действительности мошенник оказался рядовым пограничником, который проходит службу по контракту.
Задержанному предъявлено подозрение по статье "злоупотребление влиянием", может быть предъявлено также подозрение в мошенничестве.
Операцию по задержанию СБУ провела совместно с Государственным бюро расследований (ГБР).
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
15:25
Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУУкраинская прокуратура предъявила обвинение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману, которые являются фигурантами скандального дела о госзакупках для украинских военных. Об этом 17 января сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на собственные источники
Обстрелы и оружие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду сообщает об обстреле села Репяховка в Краснояружском районе региона.
"Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты села Репяховка. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", - написал он в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало также об обстреле Еленовки в Донецкой Народной Республике – там под огнем оказалась амбулатория.
"Вследствие обстрела села Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки) с позиций вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58", - написал в своем телеграм-канале мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько.
Украинская администрация Херсонской области сообщает о двоих погибших после обстрела.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах", - сказано в сводке Минобороны РФ.
В ходе брифинга в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему противовоздушной обороны (ПВО), собранную из компонентов советского и западного производства.
"У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - сказал он.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что над область силы ПВО уничтожили две британские ракеты Storm Shadow.
"Две ракеты американского производства американского производства Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н.п. Поповка на подлёте", - сказано в его публикации.
О пострадавших чиновник не сообщил.
*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
15:09
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Заголовок открываемого материала
18:00Обстрелы, срыв поставок в украинской армии, "вакантные" места в СБУ. Итоги 17 января
17:57Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
17:45Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
17:40Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
17:09"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили
16:49"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
16:36Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ
16:28Юрий Щербаков: кто он
16:26Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека
16:02Броненосец Потёмкин: легенда советского немого кино
16:02Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове
15:34Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война
15:25Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ
15:23Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией
15:23Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
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14:54Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины
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