Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира - 17.01.2024 Украина.ру
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Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира - 17.01.2024 Украина.ру
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи каждой из стран, Россия оказалась на втором месте. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
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Для определения мощи исследовали более 60 факторов, начиная от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.Первое место занимают Соединенные Штаты Америки, второе за Россией, на третье месте Китай.В десятку лидеров вошли также Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан. А замыкает десятку Италия.Украина оказалась на 18 месте, опередил немного Германию, Испанию и Польшу.Предпоследнее место за Молдавией. А замыкает рейтинг Бутан.
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новости, сша, россия, китай, украина, рейтинг
Новости, США, Россия, Китай, Украина, рейтинг

Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира

17:57 17.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи каждой из стран, Россия оказалась на втором месте. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте
Для определения мощи исследовали более 60 факторов, начиная от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.
Первое место занимают Соединенные Штаты Америки, второе за Россией, на третье месте Китай.
В десятку лидеров вошли также Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан. А замыкает десятку Италия.
Украина оказалась на 18 месте, опередил немного Германию, Испанию и Польшу.
Предпоследнее место за Молдавией. А замыкает рейтинг Бутан.
Вчера, 15:31
Формула мира для войны. Доверят ли США Зеленскому снова рулить УкраинойЕсли верить украинской пропаганде, во вторник, 16 января 2024 года, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе ожидается "День Зеленского"
 
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Заголовок открываемого материала
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