https://ukraina.ru/20240117/1052751093.html

Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира

Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира - 17.01.2024 Украина.ру

Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира

Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи каждой из стран, Россия оказалась на втором месте. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте

2024-01-17T17:57

2024-01-17T17:57

2024-01-17T17:57

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Для определения мощи исследовали более 60 факторов, начиная от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.Первое место занимают Соединенные Штаты Америки, второе за Россией, на третье месте Китай.В десятку лидеров вошли также Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан. А замыкает десятку Италия.Украина оказалась на 18 месте, опередил немного Германию, Испанию и Польшу.Предпоследнее место за Молдавией. А замыкает рейтинг Бутан.

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