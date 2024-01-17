https://ukraina.ru/20240117/1052751093.html
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира - 17.01.2024 Украина.ру
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи каждой из стран, Россия оказалась на втором месте. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
2024-01-17T17:57
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Для определения мощи исследовали более 60 факторов, начиная от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.Первое место занимают Соединенные Штаты Америки, второе за Россией, на третье месте Китай.В десятку лидеров вошли также Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан. А замыкает десятку Италия.Украина оказалась на 18 месте, опередил немного Германию, Испанию и Польшу.Предпоследнее место за Молдавией. А замыкает рейтинг Бутан.
https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, китай, украина, рейтинг
Новости, США, Россия, Китай, Украина, рейтинг
Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
Global Firepower опубликовал рейтинг военной мощи каждой из стран, Россия оказалась на втором месте. Ежегодный рейтинг Global Firepower Index 2024 опубликован на сайте