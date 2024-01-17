https://ukraina.ru/20240117/1052749407.html

"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили

"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили - 17.01.2024 Украина.ру

"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили

Британское издание Daily Mail опубликовало в YouTube видео, на котором украинские военнослужащие в лесу якобы ведут ближний стрелковый бой. Но пользователи Сети не поверили в это

2024-01-17T17:09

2024-01-17T17:09

2024-01-17T17:11

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"Украинские войска ведут интенсивный ближний бой с оружием в Серебрянском лесничестве", - подписали видео журналисты Daily Mail.Видео от первого лица снято якобы в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. В кадре - ручной пулемет, военнослужащий ВСУ ведет огонь по лесополосе, затем прыгает в траншею к сослуживцам. "Ух!" - говорит он и спрыгивает вслед за военнослужащим с, предположительно, снайперской винтовкой и ручным гранатометом за спиной. - "Они будто обходят!"Затем снова кадр от первого лица - пулеметной очередью тот же, предположительно, боец расстреливает ветку сосны. Ветка, на удивление, остается невредимой.Пользователи YouTube усомнились в достоверности видео."Холостыми видно по деревьям", "Режиссёр без фантазии. Совсем. Да и клоуны, так себе отрабатывают...", "Там же нет никого", "Конечно, обычное дело - надеть яркую одежду и помахать руками", "От испуга стреляет, бывает же такое", "Не тратьте впустую патроны", "Или загрязняют или удобряют лес свинцом", "Попал или нет, не вижу. Или это для Ютуба снято?", "Ни одна белка не пострадала", "Новая постановка театра "Пэрэмога"", - отреагировали в комментариях.Один из пользователей написал, что "Россия всегда побеждает". Также он напомнил частоту 149.200 и позывной "Волга", по которой можно сдаться в российский плен, сохранив себе жизнь.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.

https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html

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новости, украина, видео, всу, военные, лес