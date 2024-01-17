"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили - 17.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240117/1052749407.html
"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили
"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили - 17.01.2024 Украина.ру
"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили
Британское издание Daily Mail опубликовало в YouTube видео, на котором украинские военнослужащие в лесу якобы ведут ближний стрелковый бой. Но пользователи Сети не поверили в это
2024-01-17T17:09
2024-01-17T17:11
новости
украина
видео
всу
военные
лес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_82f965090edc3ce4b694dec7da4b2c06.jpg
"Украинские войска ведут интенсивный ближний бой с оружием в Серебрянском лесничестве", - подписали видео журналисты Daily Mail.Видео от первого лица снято якобы в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. В кадре - ручной пулемет, военнослужащий ВСУ ведет огонь по лесополосе, затем прыгает в траншею к сослуживцам. "Ух!" - говорит он и спрыгивает вслед за военнослужащим с, предположительно, снайперской винтовкой и ручным гранатометом за спиной. - "Они будто обходят!"Затем снова кадр от первого лица - пулеметной очередью тот же, предположительно, боец расстреливает ветку сосны. Ветка, на удивление, остается невредимой.Пользователи YouTube усомнились в достоверности видео."Холостыми видно по деревьям", "Режиссёр без фантазии. Совсем. Да и клоуны, так себе отрабатывают...", "Там же нет никого", "Конечно, обычное дело - надеть яркую одежду и помахать руками", "От испуга стреляет, бывает же такое", "Не тратьте впустую патроны", "Или загрязняют или удобряют лес свинцом", "Попал или нет, не вижу. Или это для Ютуба снято?", "Ни одна белка не пострадала", "Новая постановка театра "Пэрэмога"", - отреагировали в комментариях.Один из пользователей написал, что "Россия всегда побеждает". Также он напомнил частоту 149.200 и позывной "Волга", по которой можно сдаться в российский плен, сохранив себе жизнь.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20240116/1052714742.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052081781_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3fb0afdeba19c7cdd2ef7c309afe791a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, видео, всу, военные, лес
Новости, Украина, Видео, ВСУ, военные, Лес

"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили

17:09 17.01.2024 (обновлено: 17:11 17.01.2024)
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Читать в
Британское издание Daily Mail опубликовало в YouTube видео, на котором украинские военнослужащие в лесу якобы ведут ближний стрелковый бой. Но пользователи Сети не поверили в это
"Украинские войска ведут интенсивный ближний бой с оружием в Серебрянском лесничестве", - подписали видео журналисты Daily Mail.
Видео от первого лица снято якобы в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. В кадре - ручной пулемет, военнослужащий ВСУ ведет огонь по лесополосе, затем прыгает в траншею к сослуживцам.
"Ух!" - говорит он и спрыгивает вслед за военнослужащим с, предположительно, снайперской винтовкой и ручным гранатометом за спиной. - "Они будто обходят!"
Затем снова кадр от первого лица - пулеметной очередью тот же, предположительно, боец расстреливает ветку сосны. Ветка, на удивление, остается невредимой.
Пользователи YouTube усомнились в достоверности видео.
"Холостыми видно по деревьям", "Режиссёр без фантазии. Совсем. Да и клоуны, так себе отрабатывают...", "Там же нет никого", "Конечно, обычное дело - надеть яркую одежду и помахать руками", "От испуга стреляет, бывает же такое", "Не тратьте впустую патроны", "Или загрязняют или удобряют лес свинцом", "Попал или нет, не вижу. Или это для Ютуба снято?", "Ни одна белка не пострадала", "Новая постановка театра "Пэрэмога"", - отреагировали в комментариях.
Один из пользователей написал, что "Россия всегда побеждает". Также он напомнил частоту 149.200 и позывной "Волга", по которой можно сдаться в российский плен, сохранив себе жизнь.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
Вчера, 11:33
"Лучше сесть в тюрьму": пленные ВСУшники рассказали о делах на фронтеВоеннослужащие ВСУ сдались в российский плен на Запорожском направлении, следует из видео Минобороны РФ
 
НовостиУкраинаВидеоВСУвоенныеЛес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Россия стала второй в рейтинге сильнейших армий мира
17:45Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
17:40Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
17:09"Новая постановка театра "Пэрэмога"": Daily Mail показали "интенсивный бой" ВСУ, но зрители не поверили
16:49"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
16:36Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ
16:28Юрий Щербаков: кто он
16:26Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека
16:02Броненосец Потёмкин: легенда советского немого кино
16:02Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове
15:34Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война
15:25Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ
15:23Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией
15:23Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
15:09"Донатить нужно правильным людям". Как на Украине кошмарят бизнес и журналистов
14:54Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины
14:24Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона
14:20Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в Тбилиси
13:59Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО
13:57"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
Лента новостейМолния