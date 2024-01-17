"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow - 17.01.2024 Украина.ру
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"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow - 17.01.2024 Украина.ру
"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
Системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил 17 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-01-17T16:49
2024-01-17T16:49
новости
россия
херсонская область
геническ
владимир сальдо
новые регионы
storm shadow
пво
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Украинская армия попыталась обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области, но системы ПВО отразили атаку. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.Британия летом поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км.
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херсонская область
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новости, россия, херсонская область, геническ, владимир сальдо, новые регионы, storm shadow , пво
Новости, Россия, Херсонская область, Геническ, Владимир Сальдо, Новые регионы, Storm Shadow , ПВО

"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow

16:49 17.01.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил 17 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Украинская армия попыталась обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области, но системы ПВО отразили атаку.
"Две ракеты "Шторм шедоу" американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н.п. Поповка на подлёте", - заявил Сальдо.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.
Британия летом поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.
Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км.
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НовостиРоссияХерсонская областьГеническВладимир СальдоНовые регионыStorm ShadowПВО
 
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