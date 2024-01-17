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"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow

"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow - 17.01.2024 Украина.ру

"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow

Системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил 17 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале

2024-01-17T16:49

2024-01-17T16:49

2024-01-17T16:49

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Украинская армия попыталась обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области, но системы ПВО отразили атаку. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.Британия летом поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км.

https://ukraina.ru/20240107/1052571334.html

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новости, россия, херсонская область, геническ, владимир сальдо, новые регионы, storm shadow , пво