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"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow - 17.01.2024 Украина.ру
"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
Системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил 17 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-01-17T16:49
2024-01-17T16:49
2024-01-17T16:49
новости
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херсонская область
геническ
владимир сальдо
новые регионы
storm shadow
пво
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Украинская армия попыталась обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области, но системы ПВО отразили атаку. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он.Британия летом поставила Киеву партию ракет Storm Shadow. Лондон получил от Киева обещания, что их будут применять только по целям на суверенной территории Украины.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность действия поставленных Киеву ракет около 250 км.
https://ukraina.ru/20240107/1052571334.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, херсонская область, геническ, владимир сальдо, новые регионы, storm shadow , пво
Новости, Россия, Херсонская область, Геническ, Владимир Сальдо, Новые регионы, Storm Shadow , ПВО
"Целились на школу и медучреждение": в Херсонской области сбили две ракеты Storm Shadow
Системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, сообщил 17 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале