https://ukraina.ru/20240117/1052746713.html

Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека

Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека - 17.01.2024 Украина.ру

Нас заменят машины? Юваль Харари об отношениях искусственного интеллекта и человека

Израильский историк, писатель и публицист, эксперт Всемирного экономического форума Юваль Ной Харари вновь оказался в топе мировых новостей – благодаря резонансным комментариям о перспективах внедрения искусственного интеллекта

2024-01-17T16:26

2024-01-17T16:26

2024-01-17T16:26

эксклюзив

давос

книги

билл гейтс

транснациональные корпорации

антиутопия

кризис

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Мировые медиа не обделяют Харари вниманием. Его книги – "Sapiens: Краткая история человечества", "Хомо Деус: Краткая история завтрашнего дня", "Двадцать один урок для XXI века" – претендуют на попытку проанализировать историю нашей цивилизации. А также указывают на основные проблемы, которые сегодня угрожают ее развитию – включая пандемии, войны, экологические бедствия, социально-экономический кризис.Работы Харари пользуются вполне залуженной популярностью. Они легко читаются и доступны широкой аудитории – но, вместе с тем, поднимают серьезные вопросы, которыми задается сегодня практически каждый.Израильский историк пугает нас грядущими катастрофами, играя над общими страхами перед будущим, которое уже давно не кажется светлым. Как правило, он оставляет читателям намеки на хороший конец. Хотя, в контексте концепций и взглядов Харари такое обещание звучит довольно двусмысленно.Эти концепции разделяют ведущие представители современной глобальной элиты, потому что писатель давно снискал себе репутацию неформального рупора самых богатых и влиятельных персоналий Глобального Запада.Харари консультировал бессменного президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба. Его книги продвигал и рекламировал Марк Цукерберг. Еще один американский миллиардер, Билл Гейтс, назвал Юваля "таким стимулирующим писателем, что даже когда я с ним не соглашался, все равно хотел продолжать читать". А потом особо похвалил израильского историка за "критический глобальный разговор о решении проблем XXI века".Не стоит обольщаться по поводу этих комплементарных отзывов. Харари не гладит сильных мира сего против шерсти. Рассказывая о бедах нашего мира, писатель не говорит о том, что они спровоцированы бесчеловечной политикой социальной элиты, представляя ее господство чем-то безальтернативным для человечества.Несмотря на то, что существующий порядок вызывает сейчас все большее недовольство.Рассказывая о путях выхода из глобального кризиса, Юваль усматривает их не в давно назревшей трансформации общественно-экономической системы, а в технологических инновациях, которые должны осуществляться под контролем корпораций, принадлежащих все тем же миллиардерам.В последнее время Харари все чаще поднимает проблематику внедрения искусственного интеллекта.Он много пишет про связанные с этим угрозы, но, вместе с тем, обещает, что нам понравится в дивном новом мире трансгуманизма – когда новая цифровая сущность постепенно придет на смену ненужным людям, вместе с их противоречивыми чувствами."Ошибочное предположение в том, что компьютеры не могут заменить людей на должностях, требующих эмпатии и эмоционального интеллекта, будь то терапевты или учителя.Однако многое зависит от того, что мы подразумеваем под эмоциональным интеллектом. Если это означает способность идентифицировать человеческие эмоции и реагировать на них, тогда компьютеры могут превзойти нас даже в эмоциональном интеллекте.У искусственного интеллекта совсем нет своих эмоций, но тем не менее он может научиться распознавать эти закономерности у людей. Компьютеры могут превосходить людей в распознавании эмоций именно потому, что у них совсем нет собственных эмоций.Все мы хотим, чтобы люди понимали, что мы чувствуем. И очень часто люди разочаровывают нас. Почему? Потому что они слишком заняты своими чувствами. Другое дело – компьютеры.У компьютеров будет тонко настроенное понимание того, что мы чувствуем. Например, когда мы возвращаемся домой с работы, возможно, наш муж этого не заметит, но умный дом заметит, свет будет приглушен, чтобы создать успокаивающую атмосферу, музыкальная система начнет играть воодушевляющую песню, а холодильник предложит самую утешительную пищу для души.И мы можем настолько привыкнуть к этим внимательным машинам, которые понимают, что мы чувствуем, что станем очень нетерпимыми ко всем этим эгоцентричным людям.Как это скажется на человеческих отношениях? К примеру, что произойдет, когда ваш холодильник будет настроен на ваши чувства больше, чем ваш муж?", – рассказывает сейчас об этом Харари.Важно осознавать – дальнейшее развитие искусственного интеллекта действительно является безальтернативным сценарием. Прогресса нельзя бояться, потому что это в любом случае не поможет.В конце концов, мир уже встречался с похожими вызовами – например, в случае с атомным оружием и атомной энергетикой. Но цивилизация продолжает существовать спустя десятилетия после запуска первого реактора и после первого ядерного взрыва в американской пустыне.Разговоры о том, что машины могут заменить нам родных и близких – чтобы потом заменить и нас – опасны вовсе не тем, что суперкомпьютер способен неожиданно восстать против человечества, действуя по сценарию "Терминатора".Угроза заключается в людях – в представителях той самой элиты, восторженных почитателях Юваля Харари.В критический момент они способны сделать ставку на искусственный интеллект, чтобы любой ценой удержать за собой безграничную власть, незаслуженные привилегии и огромные капиталы.Послушные человеко-машины, которые не путаются под ногами и не бунтуют, требуя повышения зарплат и пособий, являются для этих деятелей общественным идеалом.Потому что они привыкли смотреть на человечество с точки зрения работодателей, одержимых оптимизацией расходов и преумножения прибылей. И мечтают получить бесплатных работников, которых можно отключить простым нажатием кнопки."У них есть это миссионерское рвение. Они считают, что должны возглавить мир в будущем. Так что демократия тут совершенно ни при чем. Это своего рода сверхчеловеческое мышление. И если вы прочтете книгу Шваба, то поймете, что он считает себя особым человеком и верит в принцип элит, которые должны вести мир в будущее.Он открыто пишет, что в будущем человек соединится с цифровым миром и таким образом поднимется на более высокий уровень.Большая проблема, что искусственный интеллект, который таким образом возьмет верх над человечеством, находится в руках очень немногих людей. И они преследуют собственные интересы.Это очень опасно – технологические новшества используются не во благо большинства, а для меньшинства", – сказал об этом на днях немецкий экономист Эрнст Вольф, критикуя могущественных покровителей визионера Харари.Нельзя недооценивать такую угрозу – несмотря на то, что Всемирный экономический форум, который завершился сейчас в Давосе, показал, что его организаторы теряют свое влияние на фоне меняющегося мирового порядка.Поскольку в этой ситуации они могут попытаться реализовать любые антиутопии.

https://ukraina.ru/20230103/1042264102.html

https://ukraina.ru/20240111/1052631384.html

https://ukraina.ru/20221120/1041024927.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, давос, книги, билл гейтс, транснациональные корпорации, антиутопия, кризис