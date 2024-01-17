Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку

В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджета Жители Житомира возмущены тем, что во время Специальной военной операции местные власти принялись обустраивать город дорогой брусчаткой и плиткой. Они вышли на акцию протеста и обвинили чиновников в отмывании денег, передаёт TSN.ua