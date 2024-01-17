Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
© granit-elit
© granit-elit
Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части брусчатку, демонтированную в предыдущие годы с улиц. Соответствующее заявление разместили на официальном сайте Тернопольского горсовета
"На основании обращения одной из воинских части, Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части старую демонтированную брусчатку, - говорится в сообщении.
В горсовете уточнили, что брусчатка была демонтирована с улиц города якобы в предыдущие годы во время проведения ремонтных работ.
Соответствующее решение "о передаче материалов" было принято на заседании исполнительного комитета 17 января 2024 года.
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