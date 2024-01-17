Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку - 17.01.2024 Украина.ру
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Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку - 17.01.2024 Украина.ру
Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части брусчатку, демонтированную в предыдущие годы с улиц. Соответствующее заявление разместили на официальном сайте Тернопольского горсовета
2024-01-17T15:23
2024-01-17T15:23
новости
украина
тернополь
тернопольская область
брусчатка
всу
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В горсовете уточнили, что брусчатка была демонтирована с улиц города якобы в предыдущие годы во время проведения ремонтных работ.Соответствующее решение "о передаче материалов" было принято на заседании исполнительного комитета 17 января 2024 года.
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Новости, Украина, Тернополь, Тернопольская область, брусчатка, ВСУ

Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку

15:23 17.01.2024
 
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Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части брусчатку, демонтированную в предыдущие годы с улиц. Соответствующее заявление разместили на официальном сайте Тернопольского горсовета
"На основании обращения одной из воинских части, Тернопольский городской совет передал на нужды воинской части старую демонтированную брусчатку, - говорится в сообщении.
В горсовете уточнили, что брусчатка была демонтирована с улиц города якобы в предыдущие годы во время проведения ремонтных работ.
Соответствующее решение "о передаче материалов" было принято на заседании исполнительного комитета 17 января 2024 года.
Житомир - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября 2023, 01:42
В Житомире украинцы вышли на протесты из-за отмывания чиновниками средств городского бюджетаЖители Житомира возмущены тем, что во время Специальной военной операции местные власти принялись обустраивать город дорогой брусчаткой и плиткой. Они вышли на акцию протеста и обвинили чиновников в отмывании денег, передаёт TSN.ua
 
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