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Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ

Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ - 17.01.2024 Украина.ру

Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ

Украинская прокуратура предъявила обвинение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману, которые являются фигурантами скандального дела о госзакупках для украинских военных. Об этом 17 января сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на собственные источники

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:25

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"Сегодня Игорь Гринкевич, его сын Роман Гринкевич и еще трое руководителей подконтрольных им компаний получили подозрения. Им инкриминируют "Создание преступной группировки" и "Мошенничество в условиях военного положения в особо крупных размерах". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей", - говорится в материале.Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов). Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).На прошлой неделе ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича.

https://ukraina.ru/20231122/1051223387.html

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всу, новости, украина, закупки, одежда, фирмы, уголовное дело, гбр