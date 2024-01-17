https://ukraina.ru/20240117/1052742559.html

Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона

Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона - 17.01.2024 Украина.ру

Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона

Соглашение об сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное между Киевом и Лондоном, может стоить Украине добычи лития, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-01-17T14:24

2024-01-17T14:24

2024-01-17T14:24

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мария захарова

украина

великобритания

добыча

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В пятницу, 12 января, во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, был подписан документ, который украинские СМИ называют "гарантиями безопасности от Британии".В действительности, он содержит обязательства Украины оказать Британии помощь в случае нападения на Соединенное Королевство.Захарова отметила, что одновременно с визитом Сунака, стало известно о покупке компании "Европейский литий Украина" с лицензией на разработку богатого Шевченковского литиевого месторождения британским бизнесменом Энтони Сейджем.Шевченсковское литиевое месторождение находится в части Донецкой Народной Республики, контролируемой Украиной."Очевидно, "гарантии" безопасности, пусть и мнимые, не стоят дёшево, и за них придётся платить. Нынешнее украинское шапито продолжает медленно превращать страну в нищую и бесправную колонию", - сказала Захарова.

https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html

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новости, мария захарова, украина, великобритания, добыча