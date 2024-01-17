Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона - 17.01.2024 Украина.ру
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Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона
Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона - 17.01.2024 Украина.ру
Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона
Соглашение об сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное между Киевом и Лондоном, может стоить Украине добычи лития, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-01-17T14:24
2024-01-17T14:24
новости
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добыча
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В пятницу, 12 января, во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, был подписан документ, который украинские СМИ называют "гарантиями безопасности от Британии".В действительности, он содержит обязательства Украины оказать Британии помощь в случае нападения на Соединенное Королевство.Захарова отметила, что одновременно с визитом Сунака, стало известно о покупке компании "Европейский литий Украина" с лицензией на разработку богатого Шевченковского литиевого месторождения британским бизнесменом Энтони Сейджем.Шевченсковское литиевое месторождение находится в части Донецкой Народной Республики, контролируемой Украиной."Очевидно, "гарантии" безопасности, пусть и мнимые, не стоят дёшево, и за них придётся платить. Нынешнее украинское шапито продолжает медленно превращать страну в нищую и бесправную колонию", - сказала Захарова.
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новости, мария захарова, украина, великобритания, добыча
Новости, Мария Захарова, Украина, Великобритания, добыча

Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона

14:24 17.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Соглашение об сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное между Киевом и Лондоном, может стоить Украине добычи лития, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В пятницу, 12 января, во время визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, был подписан документ, который украинские СМИ называют "гарантиями безопасности от Британии".
В действительности, он содержит обязательства Украины оказать Британии помощь в случае нападения на Соединенное Королевство.
Захарова отметила, что одновременно с визитом Сунака, стало известно о покупке компании "Европейский литий Украина" с лицензией на разработку богатого Шевченковского литиевого месторождения британским бизнесменом Энтони Сейджем.
Шевченсковское литиевое месторождение находится в части Донецкой Народной Республики, контролируемой Украиной.
"Очевидно, "гарантии" безопасности, пусть и мнимые, не стоят дёшево, и за них придётся платить. Нынешнее украинское шапито продолжает медленно превращать страну в нищую и бесправную колонию", - сказала Захарова.
15 января, 13:02
Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТОУкраинская пропаганда обнаружила в подписанном 12 января соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией чуть ли не заменитель членства Украины в НАТО (во всяком случае, изначально предполагалось, что система таких соглашений будет действовать до принятия страны в альянс)
 
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