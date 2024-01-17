"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос - 17.01.2024 Украина.ру
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"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос - 17.01.2024 Украина.ру
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум
2024-01-17T13:57
2024-01-17T13:57
новости
владимир зеленский
сша
давос
анджей дуда
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"Если он и чувствовал разочарование от того, что взгляды мира устремлены на другой кризис, скажем, в Израиле или на Ближнем Востоке, Зеленский не давал этого понять и старался проецировать ощущение будущего Украины за пределами войны", - сказано в материале.На тему "усталости от войны", пишет автор статьи, в Давосе высказался президент Польши Анджей Дуда, он подчеркнул, что это – "не секрет", фокус внимания мировой общественности постепенно смещается с Украины на другие темы.Самого Дуду Bloomberg называет "доверенным лицом Зеленского", благодаря которому украинский президент наладил многие необходимые связи с Западом, а роль транзитного хаба, которую Польша играет в поставках западного оружия на Украину, очень важна для ВСУ.Тем не менее теперь, сказано в статье, Дуда находится под давлением фермеров, недовольных демпингом цен на продовольственные товары, импортируемые из Украины. Грузоперевозки на границе с Украиной польские и румынские фермеры блокируют уже неделю.Уделяется внимание вопросу безопасности, так как никто, по мнению автора статьи, включая приезжающих в Давос миллиардеров, не сталиквается с такими угрозами, как Зеленский. В целом Зеленский вел себя с юмором и не выдал возможного раздражения после разговора с советником по национальной безопасности и обороне США Джейком Салливаном, отмечена в статье. Накануне встречи западные журналисты предполагали, что Зеленский может "услышать много критики" из-за неудач ВСУ на фронте и провального контрнастурления летом 2023 года.Отмечается удачная, по мнению журналистов, встреча украинского президента с представителями бизнеса, в частности – главой банковского холдинга JPMorgan Chase &amp; Co Джеймсом Даймоном, которого Зеленский планировал убедить инвестировать в восстановление Украины.В опубликованном накануне материале издания Politico Зеленского назвали "сторонним наблюдателем на вечеринке мировых элит", отметив, что раньше он был их "любимчиком".
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новости, владимир зеленский, сша, давос, анджей дуда
Новости, Владимир Зеленский, США, Давос, Анджей Дуда

"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос

13:57 17.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум
"Если он и чувствовал разочарование от того, что взгляды мира устремлены на другой кризис, скажем, в Израиле или на Ближнем Востоке, Зеленский не давал этого понять и старался проецировать ощущение будущего Украины за пределами войны", - сказано в материале.
На тему "усталости от войны", пишет автор статьи, в Давосе высказался президент Польши Анджей Дуда, он подчеркнул, что это – "не секрет", фокус внимания мировой общественности постепенно смещается с Украины на другие темы.
Самого Дуду Bloomberg называет "доверенным лицом Зеленского", благодаря которому украинский президент наладил многие необходимые связи с Западом, а роль транзитного хаба, которую Польша играет в поставках западного оружия на Украину, очень важна для ВСУ.
Тем не менее теперь, сказано в статье, Дуда находится под давлением фермеров, недовольных демпингом цен на продовольственные товары, импортируемые из Украины. Грузоперевозки на границе с Украиной польские и румынские фермеры блокируют уже неделю.
Уделяется внимание вопросу безопасности, так как никто, по мнению автора статьи, включая приезжающих в Давос миллиардеров, не сталиквается с такими угрозами, как Зеленский.
"Охрана здесь более жесткая, чем в любом другом месте на главной улице, так как к Владимиру Зеленскому вплотную прижимаются сотрудники спецслужб в темных костюмах и наушниках. Частные телохранители повсюду на швейцарском курорте, когда в город приезжают миллиардеры, но никто не сталкивается с такими угрозами, как Зеленский."
В целом Зеленский вел себя с юмором и не выдал возможного раздражения после разговора с советником по национальной безопасности и обороне США Джейком Салливаном, отмечена в статье. Накануне встречи западные журналисты предполагали, что Зеленский может "услышать много критики" из-за неудач ВСУ на фронте и провального контрнастурления летом 2023 года.
Отмечается удачная, по мнению журналистов, встреча украинского президента с представителями бизнеса, в частности – главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном, которого Зеленский планировал убедить инвестировать в восстановление Украины.
"Все закончилось в Доме Украины инсценированным примирением с поляком Анджеем Дудой, пока четыре львовские бариста в подвале, превращенном в хипстерское кафе, угощали латте тех, кто хотел выпить кофеина и заглянуть в вихревые 24 часа общения украинского лидера с мировой элитой", - также сказано в материале.
В опубликованном накануне материале издания Politico Зеленского назвали "сторонним наблюдателем на вечеринке мировых элит", отметив, что раньше он был их "любимчиком".
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
15 января, 17:53
Зеленский — наблюдатель на вечеринке мировых элит, в Одессе продают дом Гоголя. Итоги 15 январяЗеленский прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме; министр обороны Германии заявил о том, что судьба Украины решится в 2024 году; одесский дом Гоголя отдадут под отель
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАДавосАнджей Дуда
 
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