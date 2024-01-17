https://ukraina.ru/20240117/1052741273.html

"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос

"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос - 17.01.2024 Украина.ру

"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос

Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум

2024-01-17T13:57

2024-01-17T13:57

2024-01-17T13:57

новости

владимир зеленский

сша

давос

анджей дуда

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"Если он и чувствовал разочарование от того, что взгляды мира устремлены на другой кризис, скажем, в Израиле или на Ближнем Востоке, Зеленский не давал этого понять и старался проецировать ощущение будущего Украины за пределами войны", - сказано в материале.На тему "усталости от войны", пишет автор статьи, в Давосе высказался президент Польши Анджей Дуда, он подчеркнул, что это – "не секрет", фокус внимания мировой общественности постепенно смещается с Украины на другие темы.Самого Дуду Bloomberg называет "доверенным лицом Зеленского", благодаря которому украинский президент наладил многие необходимые связи с Западом, а роль транзитного хаба, которую Польша играет в поставках западного оружия на Украину, очень важна для ВСУ.Тем не менее теперь, сказано в статье, Дуда находится под давлением фермеров, недовольных демпингом цен на продовольственные товары, импортируемые из Украины. Грузоперевозки на границе с Украиной польские и румынские фермеры блокируют уже неделю.Уделяется внимание вопросу безопасности, так как никто, по мнению автора статьи, включая приезжающих в Давос миллиардеров, не сталиквается с такими угрозами, как Зеленский. В целом Зеленский вел себя с юмором и не выдал возможного раздражения после разговора с советником по национальной безопасности и обороне США Джейком Салливаном, отмечена в статье. Накануне встречи западные журналисты предполагали, что Зеленский может "услышать много критики" из-за неудач ВСУ на фронте и провального контрнастурления летом 2023 года.Отмечается удачная, по мнению журналистов, встреча украинского президента с представителями бизнеса, в частности – главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном, которого Зеленский планировал убедить инвестировать в восстановление Украины.В опубликованном накануне материале издания Politico Зеленского назвали "сторонним наблюдателем на вечеринке мировых элит", отметив, что раньше он был их "любимчиком".

https://ukraina.ru/20240115/1052708755.html

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новости, владимир зеленский, сша, давос, анджей дуда