https://ukraina.ru/20240117/1052741273.html
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос - 17.01.2024 Украина.ру
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум
2024-01-17T13:57
2024-01-17T13:57
2024-01-17T13:57
новости
владимир зеленский
сша
давос
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052741566_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_8ea63b6018fc6fd57c1ed65a45ff06fe.jpg.webp
"Если он и чувствовал разочарование от того, что взгляды мира устремлены на другой кризис, скажем, в Израиле или на Ближнем Востоке, Зеленский не давал этого понять и старался проецировать ощущение будущего Украины за пределами войны", - сказано в материале.На тему "усталости от войны", пишет автор статьи, в Давосе высказался президент Польши Анджей Дуда, он подчеркнул, что это – "не секрет", фокус внимания мировой общественности постепенно смещается с Украины на другие темы.Самого Дуду Bloomberg называет "доверенным лицом Зеленского", благодаря которому украинский президент наладил многие необходимые связи с Западом, а роль транзитного хаба, которую Польша играет в поставках западного оружия на Украину, очень важна для ВСУ.Тем не менее теперь, сказано в статье, Дуда находится под давлением фермеров, недовольных демпингом цен на продовольственные товары, импортируемые из Украины. Грузоперевозки на границе с Украиной польские и румынские фермеры блокируют уже неделю.Уделяется внимание вопросу безопасности, так как никто, по мнению автора статьи, включая приезжающих в Давос миллиардеров, не сталиквается с такими угрозами, как Зеленский. В целом Зеленский вел себя с юмором и не выдал возможного раздражения после разговора с советником по национальной безопасности и обороне США Джейком Салливаном, отмечена в статье. Накануне встречи западные журналисты предполагали, что Зеленский может "услышать много критики" из-за неудач ВСУ на фронте и провального контрнастурления летом 2023 года.Отмечается удачная, по мнению журналистов, встреча украинского президента с представителями бизнеса, в частности – главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном, которого Зеленский планировал убедить инвестировать в восстановление Украины.В опубликованном накануне материале издания Politico Зеленского назвали "сторонним наблюдателем на вечеринке мировых элит", отметив, что раньше он был их "любимчиком".
https://ukraina.ru/20240115/1052708755.html
сша
давос
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052741566_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_80ea901c5a0a396d30c932328308e7e4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сша, давос, анджей дуда
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум
"Если он и чувствовал разочарование от того, что взгляды мира устремлены на другой кризис, скажем, в Израиле или на Ближнем Востоке, Зеленский не давал этого понять и старался проецировать ощущение будущего Украины за пределами войны", - сказано в материале.
На тему "усталости от войны", пишет автор статьи, в Давосе высказался президент Польши Анджей Дуда, он подчеркнул, что это – "не секрет", фокус внимания мировой общественности постепенно смещается с Украины на другие темы.
Самого Дуду Bloomberg называет "доверенным лицом Зеленского", благодаря которому украинский президент наладил многие необходимые связи с Западом, а роль транзитного хаба, которую Польша играет в поставках западного оружия на Украину, очень важна для ВСУ.
Тем не менее теперь, сказано в статье, Дуда находится под давлением фермеров, недовольных демпингом цен на продовольственные товары, импортируемые из Украины. Грузоперевозки на границе с Украиной польские и румынские фермеры блокируют уже неделю.
Уделяется внимание вопросу безопасности, так как никто, по мнению автора статьи, включая приезжающих в Давос миллиардеров, не сталиквается с такими угрозами, как Зеленский.
"Охрана здесь более жесткая, чем в любом другом месте на главной улице, так как к Владимиру Зеленскому вплотную прижимаются сотрудники спецслужб в темных костюмах и наушниках. Частные телохранители повсюду на швейцарском курорте, когда в город приезжают миллиардеры, но никто не сталкивается с такими угрозами, как Зеленский."
В целом Зеленский вел себя с юмором и не выдал возможного раздражения после разговора с советником по национальной безопасности и обороне США Джейком Салливаном, отмечена в статье. Накануне встречи западные журналисты предполагали, что Зеленский может "услышать много критики" из-за неудач ВСУ на фронте и провального контрнастурления летом 2023 года.
Отмечается удачная, по мнению журналистов, встреча украинского президента с представителями бизнеса, в частности – главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном, которого Зеленский планировал убедить инвестировать в восстановление Украины.
"Все закончилось в Доме Украины инсценированным примирением с поляком Анджеем Дудой, пока четыре львовские бариста в подвале, превращенном в хипстерское кафе, угощали латте тех, кто хотел выпить кофеина и заглянуть в вихревые 24 часа общения украинского лидера с мировой элитой", - также сказано в материале.
В опубликованном накануне материале издания Politico Зеленского назвали "сторонним наблюдателем на вечеринке мировых элит", отметив, что раньше он был их "любимчиком".