Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО - 17.01.2024 Украина.ру
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Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО
Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО - 17.01.2024 Украина.ру
Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 17 января в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбительные высказывания руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова
2024-01-17T13:59
2024-01-17T13:59
новости
россия
толстой
оскорбление
уголовное дело
культура
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"Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал Толстой.Он призвал покончить с межнациональным либерализмом.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова, который в соцсетях оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков. Российских военных Баратов и вовсе называл "петухами".После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.
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новости, россия, толстой, оскорбление, уголовное дело, культура
Новости, Россия, Толстой, оскорбление, уголовное дело, культура

Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО

13:59 17.01.2024
 
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 17 января в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбительные высказывания руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова
"Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал Толстой.
Он призвал покончить с межнациональным либерализмом.
"В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства", - отметил политик.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова, который в соцсетях оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков. Российских военных Баратов и вовсе называл "петухами".
После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
12:00
Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили делоПредседатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях
 
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