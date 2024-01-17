https://ukraina.ru/20240117/1052741151.html

Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО

Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО - 17.01.2024 Украина.ру

Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 17 января в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбительные высказывания руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова

2024-01-17T13:59

2024-01-17T13:59

2024-01-17T13:59

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россия

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культура

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"Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал Толстой.Он призвал покончить с межнациональным либерализмом.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова, который в соцсетях оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков. Российских военных Баратов и вовсе называл "петухами".После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.

https://ukraina.ru/20240117/1052734743.html

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новости, россия, толстой, оскорбление, уголовное дело, культура