Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой 17 января в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбительные высказывания руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова
"Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры. Чем эти "землячества" лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес и запугивают всех остальных", - написал Толстой.
Он призвал покончить с межнациональным либерализмом.
"В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью. Только четкое следование нормам российского законодательства и поведения. Во всех остальных случаях — немедленная и жесткая реакция со стороны государства", - отметил политик.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова, который в соцсетях оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков. Российских военных Баратов и вовсе называл "петухами".
После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.
12:00Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили делоПредседатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях