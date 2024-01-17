https://ukraina.ru/20240117/1052737294.html

"Донатить нужно правильным людям". Как на Украине кошмарят бизнес и журналистов

"Донатить нужно правильным людям". Как на Украине кошмарят бизнес и журналистов - 17.01.2024 Украина.ру

"Донатить нужно правильным людям". Как на Украине кошмарят бизнес и журналистов

"Госизменнник" и "агент Кремля" – самые распространенные обвинения, если речь идет об устранении политического конкурента, отъеме бизнеса, шантаже журналистов и лидеров мнений

2024-01-17T15:09

2024-01-17T15:09

2024-01-17T15:09

эксклюзив

украина

бизнес

журналисты

россия

коррупция

владимир зеленский

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Написал о перегибах мобилизации – сторонник Путина, много зарабатываешь и не делишься – работаешь на Москву, принимаешь в суде неверные решения – тут и паспорт РФ найдется.И все это – под лозунгом борьбы с внутренним врагом во время полномасштабной агрессии страны-соседа. Но вдруг даже самые "правильные" граждане Украины стали попадать под подозрение и выяснилось, что уже вовсю процветает схема подзабытого рэкета и шантажа.Теперь это называется тыловым мародерством, если речь о больших деньгах. Каждый день такие мародеры в форме правоохранителей и спецслужбистов по всей стране "кошмарят легальный бизнес проверками, штрафами, блокировкой накладных, каждый день устраивают "маски-шоу", аресты, выписывают пидозры"."Плохо же все это закончится для вас, черти вы коррупционные, вы хоть это понимаете, что это воровство на крови", – написал крупный бизнесмен Евгений Черняк.Его эмоциональность можно понять, ведь на его самого недавно СБУ завела дело о "работе на агрессора" – ведении бизнеса в РФ. Сам Черняк узнал эту новость из новостей под самый Новый год и пообещал разобраться, поскольку никакого бизнеса в России у него с 2014 года нет.Спустя две недели Черняк сообщил, что ему уже озвучили сумму взятки для закрытия дела. В своих соцсетях бизнесмен написал:"Почему мы беднеем? Так война же. А почему вы богатеете? Закрой свой рот, агент Кремля. Каждую неделю возникает Держзрада, много раз, дело такое заводят каждый день! Что странно, возникает именно в работающих бизнесах, платящих налоги, создающих рабочие места.Статистика такая странная, в плохих бизнесах нет зрады. А потом дело закрывают, хоть и страшная статья, но до суда оно не доходит. Как думаете, почему? И почему дел таких всё больше? Как нам сказали, недавно, донатите вы много, очень много, но не туда. Скоро об этом, очень скоро, с фамилиями".Такие дела стали рутиной в украинском бизнесе. Под каток экономических репрессий попадают многие – от крупных промышленников до мелких фермеров.Пример на своей странице в соцсети приводит журналист-расследователь Олекса Шалайский:"Как порой проходят дела "по госизмене". Харьковская область. Арестовывают фермерское предприятие: 1.2 тыс. га земли, 20 объектов недвижимости и 20 единиц техники.Причина: фермеры сотрудничали с РФ, директор и собственник – граждане РФ. Через три месяца другой следователь судья снимает арест.Причина: 1. Никакого факта сотрудничества с РФ нет. 2. Директор – гражданин Украины, сражается с первых дней, Медаль от коменданта гарнизона Харькова, бывший участник двух войн Ичкерии* против России. Владелец когда-то был гражданином России, за месяц до вторжения стал гражданином Турции.Цитата: "Прокурор отрицал информацию об отсутствии у учредителей российского гражданства, но опровергнуть не смог, так же не предоставил доказательств по поводу сотрудничества с представителями страны-агрессора".Дело открыто было еще в феврале 2023-го.Значит, пили кровь почти год. Три месяца парализовано предприятие. Никто из прокуроров не пострадал. Следователю, судье – уважение.И напоследок. Следствие вела полиция. По госизмене. Кажется, принципы государственности разваливаются на глазах. Это мы наткнулись на мониторинг таких дел.Я поражен, но ежемесячно дел "по госизмене и бизнесу" – 20 штук. Практически один день – одно дело".Масштабы действительно впечатляют. Говорить и писать об этом тоже нельзя – ведь это не патриотично, а значит обвинение в госизмене получит и журналист.На днях на Украине разразился новый скандал, который связан с давлением на главного расследователя и обличителя коррупционеров – Дениса Бигуса, репутация которого – тоже отнюдь не кристально чиста.В медиасреде его называют "сливным бачком", поскольку расследования основаны на данных спецслужб, которые таким образом устраняют "заказанных" политиков, чиновников, бизнесменов.Теперь бумеранг вернулся к Бигусу. И здесь важны не персоналии, а тенденции.В сеть слили видео, на котором сотрудники программы "Бигус-инфо" (операторы) употребляют наркотические средства. Денис Бигус сообщил, что уволил этих сотрудников, но рассказал, что его команду прослушивали, снимали на скрытую камеру, что, скорее всего, является наездом на него самого.Медийный цех возмутил факт слежки за журналистами, многие тут же вспомнили о великом и ужасном Януковиче. Но нынешней власти пока ловко удается контролировать силовыми методами самых громких критиков режима.Политический комментатор и эксперт рынка труда Сергей Марченко считает, что удаётся только до поры до времени:"В последнее время позитивные Офисы убеждали, что коррупции в Украине нет. Что коррупционеров придумали антикоррупционеры ради хайпа и грантов. Что яиц по 17 не было и вы все врете, а Резников Левочкина - лучший министр всех времен. Гринкевичи подтвердят.Но события вокруг Юрий Николов и BIHUS.Info показали, что коррупционеры в Украине не просто есть, они реально (обнаглели). Ибо следить за Бигусами круглый год без мусорского прикрытия невозможно. А это значит, что времена Януковича вернулись.Коррупционеры вместе с бандитами и ментами могут безнаказанно кошмарить всех, кого хотят. Прослушивание, тетушки под дверь, что дальше? Головы уже можно резать или после майских?Я не думаю, что за атаками на журналистов стоит персонально президент. Но примечательно, что авторитарная вертикаль, построенная Зеленским, сейчас бьет по нему самому. Потому что скандалы с журналистами случились в то же время, когда Зеленский произносил в Давосе свои речи. И скандалы со слежкой за журналистами, мягко говоря, не сделали президента более убедительным, а Украину – сильнее.Наши враги совершенно на шару получили прекрасную возможность мочить Украину за преследование журналистов и убеждать западные общества, что заявления Зеленского о демократии и правах человека - это просто слова.… Коррупционные чудовища ради своих миллиардов готовы топить всех: президента, страну, граждан. И это серьезный вызов для гражданского общества: продолжать убаюкивать себя ипсо коррупционеров, что коррупции в Украине нет, или начнем наконец вслух говорить о воровстве из бюджета и кто за ним стоит.Я выбираю не молчать. А вы?""Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html

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эксклюзив, украина, бизнес, журналисты, россия, коррупция, владимир зеленский