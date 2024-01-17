Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами" - 17.01.2024 Украина.ру
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Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами"
Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами" - 17.01.2024 Украина.ру
Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами"
По мере того как западное финансирование Украины сокращается, в стране вдруг поссорились недавние друзья – Офис Зеленского и так называемые соросята, агенты западного влияния в украинской политике и зачинатели цветных революций
2024-01-17T12:28
2024-01-17T12:28
эксклюзив
майдан
джордж сорос
украина
владимир зеленский
офис президента
запад
андрей ермак
"голос"
слуга народа
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В украинской Раде они присутствуют, прежде всего, во фракции "Голос", а также в президентской партии "Слуга народа", хотя подчиняются западным кураторам.Еще в ноябре прошлого года на Украину приезжал сын Джорджа Сороса Александр, где встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком, обещал запустить новые проекты по поддержке бизнеса, а также делил российские активы. "Я очень благодарен другу Александру Соросу за его видение и уверенность в Украине, в наших людях. Также обсудили совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу на восстановление Украины", - писал Ермак.Однако вскоре между украинскими "соросятами" и Зеленским пробежала черная кошка. Сначала СМИ, лояльные Зеленскому, начали кампанию против медиамагната чешского происхождения Томаша Фиалы, владельца "Украинской правды" и "Нового времени", а также одного из спонсоров "соросят". Его обвинили в том, что он ведет бизнес в Крыму. Одна из структур Фиалы - Arricano Real Estat plc - якобы занимается строительством и эксплуатацией ТРЦ в Симферополе.У Фиалы происходящее расценили как серьезную угрозу, а потому сделали сразу несколько громких заявлений. Инвестиционная компания Dragon Capital выступила с официальным заявлением, что ни одна из компаний группы и сам Фиала не владеют бизнесом прямо или опосредованно в Крыму. Сам Фиала заявил, что считает появление подобных материалов в СМИ черным пиаром и "реакцией на публичную поддержку свободы слова и призывы к переменам".В свою очередь СМИ Томаша Фиалы стали активнее критиковать Зеленского и раздувать тему его конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. В начале января скандальная народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что статьи в западных СМИ против Зеленского и в поддержку Залужного размещаются через Томаша Фиалу и главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву."Что у Вас осталось, Валерий Федорович [Залужный]? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и т.д.? Сколько уже их?" - заявляла Безуглая.Политолог Руслан Бортник утверждал, что нелюбовь "соросятам" у Зеленского вызвана тем, что они напрямую могут общаться с западными структурами, поэтому Офису президента труднее скрывать реальное положение дел на фронте и в экономике."Группа Фиалы - альтернативный канал информации для западных структур, Демпартии США и конкретно команды президента Байдена", - утверждает политолог. Не зря ведь и украинским депутатам без высочайшего дозволения недавно запретили зарубежные командировки. Зеленскому хочется быть единственной "любимой женой" западных хозяев. Однако на этой неделе олигарх Виктор Пинчук вывез в швейцарский Давос целый десант "соросят", которые уже явно успели там наябедничать.А депутат от партии "Голос" Роман Костенко на прошлой неделе вообще "похоронил" Зеленского. "Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер", - заявил нардеп в интервью "Новому времени", одному из СМИ Фиалы.Украинский telegram-канал "Легитимный" констатирует, что конфликт "соросят" с Офисом Зеленского развивается и дальше, а глава Офиса Ермак подозревает, что "соросята" попытаются в начавшемся году организовать очередной Майдан."Грызня между "соросятами" и Офисом Президента нарастает. Банковая подключила все свои ресурсы по кейсу дискредитации соросят, а также начали акции прямого действия, которые направлены на запугивания всех соросят. Соросята даже жалуются на ОП в американское консульство. Банковая боится, что соросята начнут Майдан в этом году по указанию западного лобби, вот и атакуют их", - пишет "Легитимный".Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что Зеленский в своих попытках удержаться у власти полностью сконцентрировался на внутренних разборках с оппонентами, но потерял контроль над политическим ландшафтом."В Верховной Раде собралась мощная оппозиционная сила в лице Кличко, Порошенко, Тимошенко и соросят. Многие депутаты откровенно не поддерживают Зеленского и пытаются всячески его критиковать за любые проступки. Из-за этого между Офисом президента и оппозицией разворачивается настоящая борьба за власть", - пишет "Наблюдатель", подчеркивая, что украинские олигархи Ахметов и Пинчук уже ищут замену Зеленскому.При тотальной зависимости от Запада организовать какой-нибудь новый Майдан будет несложно – достаточно лишь прикрутить финансирование, обвалить гривну и распиарить какой-нибудь очередной крупный коррупционный скандал. А они и без того возникают почти каждый день.
https://ukraina.ru/20231207/1051800466.html
https://ukraina.ru/20231202/1051686801.html
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украина
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эксклюзив, майдан, джордж сорос, украина, владимир зеленский, офис президента, запад, андрей ермак, "голос", слуга народа
Эксклюзив, Майдан, Джордж Сорос, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента, Запад, Андрей Ермак, "Голос", Слуга народа

Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами"

12:28 17.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
По мере того как западное финансирование Украины сокращается, в стране вдруг поссорились недавние друзья – Офис Зеленского и так называемые соросята, агенты западного влияния в украинской политике и зачинатели цветных революций
В украинской Раде они присутствуют, прежде всего, во фракции "Голос", а также в президентской партии "Слуга народа", хотя подчиняются западным кураторам.
Еще в ноябре прошлого года на Украину приезжал сын Джорджа Сороса Александр, где встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком, обещал запустить новые проекты по поддержке бизнеса, а также делил российские активы.
"Я очень благодарен другу Александру Соросу за его видение и уверенность в Украине, в наших людях. Также обсудили совместную работу по аресту российских активов и их дальнейшую передачу на восстановление Украины", - писал Ермак.
Однако вскоре между украинскими "соросятами" и Зеленским пробежала черная кошка. Сначала СМИ, лояльные Зеленскому, начали кампанию против медиамагната чешского происхождения Томаша Фиалы, владельца "Украинской правды" и "Нового времени", а также одного из спонсоров "соросят".
Его обвинили в том, что он ведет бизнес в Крыму. Одна из структур Фиалы - Arricano Real Estat plc - якобы занимается строительством и эксплуатацией ТРЦ в Симферополе.
У Фиалы происходящее расценили как серьезную угрозу, а потому сделали сразу несколько громких заявлений. Инвестиционная компания Dragon Capital выступила с официальным заявлением, что ни одна из компаний группы и сам Фиала не владеют бизнесом прямо или опосредованно в Крыму.
Сам Фиала заявил, что считает появление подобных материалов в СМИ черным пиаром и "реакцией на публичную поддержку свободы слова и призывы к переменам".
Руслан Калинчук интервью
7 декабря 2023, 06:14
Руслан Калинчук: В марте Зеленскому придется отвечать за "шашлыки" и воевать с "боксером" и "соросятами"После того как Украине ничего не дадут и в январе деньги закончатся, русская армия возьмет Авдеевку, любой президент, побуждаемый западными партнерами, будет искать примирения с Россией, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
В свою очередь СМИ Томаша Фиалы стали активнее критиковать Зеленского и раздувать тему его конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным.
В начале января скандальная народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что статьи в западных СМИ против Зеленского и в поддержку Залужного размещаются через Томаша Фиалу и главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву.
"Что у Вас осталось, Валерий Федорович [Залужный]? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и т.д.? Сколько уже их?" - заявляла Безуглая.
Политолог Руслан Бортник утверждал, что нелюбовь "соросятам" у Зеленского вызвана тем, что они напрямую могут общаться с западными структурами, поэтому Офису президента труднее скрывать реальное положение дел на фронте и в экономике.
"Группа Фиалы - альтернативный канал информации для западных структур, Демпартии США и конкретно команды президента Байдена", - утверждает политолог.
Не зря ведь и украинским депутатам без высочайшего дозволения недавно запретили зарубежные командировки. Зеленскому хочется быть единственной "любимой женой" западных хозяев. Однако на этой неделе олигарх Виктор Пинчук вывез в швейцарский Давос целый десант "соросят", которые уже явно успели там наябедничать.
А депутат от партии "Голос" Роман Костенко на прошлой неделе вообще "похоронил" Зеленского.
"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер", - заявил нардеп в интервью "Новому времени", одному из СМИ Фиалы.
Украинский telegram-канал "Легитимный" констатирует, что конфликт "соросят" с Офисом Зеленского развивается и дальше, а глава Офиса Ермак подозревает, что "соросята" попытаются в начавшемся году организовать очередной Майдан.
"Грызня между "соросятами" и Офисом Президента нарастает. Банковая подключила все свои ресурсы по кейсу дискредитации соросят, а также начали акции прямого действия, которые направлены на запугивания всех соросят.
Соросята даже жалуются на ОП в американское консульство. Банковая боится, что соросята начнут Майдан в этом году по указанию западного лобби, вот и атакуют их", - пишет "Легитимный".
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
2 декабря 2023, 01:22
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходовУкраина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком 
Telegram-канал "Наблюдатель" пишет, что Зеленский в своих попытках удержаться у власти полностью сконцентрировался на внутренних разборках с оппонентами, но потерял контроль над политическим ландшафтом.
"В Верховной Раде собралась мощная оппозиционная сила в лице Кличко, Порошенко, Тимошенко и соросят. Многие депутаты откровенно не поддерживают Зеленского и пытаются всячески его критиковать за любые проступки. Из-за этого между Офисом президента и оппозицией разворачивается настоящая борьба за власть", - пишет "Наблюдатель", подчеркивая, что украинские олигархи Ахметов и Пинчук уже ищут замену Зеленскому.
При тотальной зависимости от Запада организовать какой-нибудь новый Майдан будет несложно – достаточно лишь прикрутить финансирование, обвалить гривну и распиарить какой-нибудь очередной крупный коррупционный скандал. А они и без того возникают почти каждый день.
 
ЭксклюзивМайданДжордж СоросУкраинаВладимир ЗеленскийОфис президентаЗападАндрей Ермак"Голос"Слуга народа
 
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