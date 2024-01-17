Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело - 17.01.2024 Украина.ру
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Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело
Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело - 17.01.2024 Украина.ру
Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях
2024-01-17T12:00
2024-01-17T12:00
новости
россия
александр бастрыкин
узбекистан
русский
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По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных и вовсе называл "петухами".В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты."Таким образом, ситуация приобретает магический поворот: ведь тогда получается, что его страницы в соцсетях взломаны уже четыре года. Они активно ведутся, и на них периодически появляется критика русского мира - русофоб одобряет публикации с оскорблениями православия и духовенства, президента РФ и русской культуры", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.Помимо активной жизни в соцсетях, Баратов продвигает свою повестку и на телевидении. Так, накануне он дал интервью, в котором заявил, что узбеков раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.Также Баратов сказал, что у него есть российский паспорт, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.На посты Баратова обратил внимание священник Русской Православной Церкви отец Павел (Островский). Он проанализировал ленту аккаунта Баратова в соцсети и пришел к выводу: мужчина оскорбляет полицейских, патриарха Московского и Всея Руси. Скриншоты-подтверждения он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, "некоторые пакости можно устранить только с помощью огласки"."Я совсем не против трудовых мигрантов и каких-либо национальностей, но я точно против оскорблений моей страны, моего священноначалия и полиции, которая блюдет порядок. Именно безнаказанность провоцирует еще большее хамство и вседозволенность. С этим нужно бороться", - прокомментировал отец Павел.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, россия, александр бастрыкин, узбекистан, русский
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, Узбекистан, русский

Глава узбекского землячества в РФ оскорбил участников СВО, следователи возбудили дело

12:00 17.01.2024
 
© X / Baratov58
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© X / Baratov58
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова. Причиной послужили посты Баратова в социальных сетях
По информации следствия, Баратов оскорблял русскую культуру, православие, президента РФ, а также говорил, что слово "русский" унижает достоинство узбеков, а российских военных и вовсе называл "петухами".
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оскорбления участников СВО, его контроль взял на себя центральный аппарат СК РФ.
После скандала Баратов сделал вид, что его страницу взломали и активно начал выкладывать патриотические посты.
"Таким образом, ситуация приобретает магический поворот: ведь тогда получается, что его страницы в соцсетях взломаны уже четыре года. Они активно ведутся, и на них периодически появляется критика русского мира - русофоб одобряет публикации с оскорблениями православия и духовенства, президента РФ и русской культуры", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.
Помимо активной жизни в соцсетях, Баратов продвигает свою повестку и на телевидении. Так, накануне он дал интервью, в котором заявил, что узбеков раздражает слово "русский", они предпочитают термин "российский" даже в отношении указания национальности.
Также Баратов сказал, что у него есть российский паспорт, но он именно узбек, и доминирование русских в принципе его угнетает, как и "опасный" процесс ассимиляции.
На посты Баратова обратил внимание священник Русской Православной Церкви отец Павел (Островский). Он проанализировал ленту аккаунта Баратова в соцсети и пришел к выводу: мужчина оскорбляет полицейских, патриарха Московского и Всея Руси. Скриншоты-подтверждения он опубликовал в своем телеграм-канале. По его словам, "некоторые пакости можно устранить только с помощью огласки".
"Я совсем не против трудовых мигрантов и каких-либо национальностей, но я точно против оскорблений моей страны, моего священноначалия и полиции, которая блюдет порядок. Именно безнаказанность провоцирует еще большее хамство и вседозволенность. С этим нужно бороться", - прокомментировал отец Павел.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 01:03
Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизмаГенеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ был принят голосами представителей 118 стран, при этом 49 государств выступили против, и ещё 14 воздержались.
 
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