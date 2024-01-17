https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html

"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страны

"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страны - 17.01.2024 Украина.ру

"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страны

На Украине обеспокоены приостановкой западной помощи и размышляют, спасет ли Британия киевский режим в сложившейся ситуации. Думают и о том, что может (и может ли) спасти не режим, но саму Украину

2024-01-17T04:05

2024-01-17T04:05

2024-01-17T04:05

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украина

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вадим карасев

алексей якубин

политика

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Украинский политолог Алексей Якубин считает, что сокращение помощи объясняется тем, что Запад, возможно, придерживает оружие и бережет свои арсеналы на фоне событий на Ближнем Востоке и в других регионах. Он назвал важным факт подписания двустороннего соглашения между Киевом и Лондоном о безопасности – важным "как первый прецедент". По словам Якубина, сказанным в эфире ютуб-канала "Вышка", вероятно, что к этому присоединятся и другие страны. Главная цель Киева – получить некие гарантии "на пути в НАТО".Но в случае с Лондоном речь вообще не о гарантиях, считает украинский философ и аналитик Андрей Ермолаев. По его словам, "Зеленский подписал соглашение с британской короной о том, что британская корона будет нам помогать, пока мы воюем"."И будет помогать, в случае, если мы будем воевать еще. Все. Это соглашение о помощи в ситуации войны Украины с внешним врагом", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).А сколько Киеву "воевать еще"? Якубин отметил, что есть некоторые признаки, позволяющие предположить, что есть подталкивание Киева к миру, идет поиск посредников при возможных переговорах (которые будут не напрямую с Россией), словом, идут попытки нащупать какой-то "дипломатический трек".Может быть, но пока, судя по всему, Киев готовится к продолжительной войне. Сотрудники ТЦК продолжают "паковать" украинцев для отправки на фронт. "Пакуют" там, где найдут. Для устрашения публики "ловцы человеков" выходят на свою охоту в брониках и с оружием. Сама охота становится все жестче. Украинское издание Страна.ua в своем телеграм-канале опубликовало видеозапись задержания двух мужчин в Ивано-Франковске – их уложили вниз лицом на проезжей части."Паблики пишут, что это мобилизация в Ивано-Франковске, но точное место и время съемки неизвестно. Виден блокпост, на котором стоит несколько полицейских и мужчин в военной форме", - говорится в комментарии к видео.Как смотрит на это государство? Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью телеканалу "Мы - Украина" заявил, что отлов мужчин - "это нормально"."Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома", - сказал чиновник.Что тут сказать? Андрей Ермолаев в беседе с политологом Вадимом Карасевым на ютуб-канале последнего отметил (не по поводу методов украинской мобилизации, но вообще) процесс расчеловечивания современного мира, и подчеркнул, что процесс этот связан не только с войнами.Процесс идет давно. Ермолаев вспомнил, как он еще в студенческие годы разговаривал с депутатом британского парламента, лейбористом из шахтерской среды – тот был почетным гостем на шахтерском съезде. Спросил его, чем схожи и в чем отличаются протесты и проблемы в (тогда еще) Советском Союзе и у них.Тот ответил, что если в Союзе - проблемы бытовые и насущные, то в Британии на первое место выходит одиночество и отчужденность."Люди не знают, как жить дальше, потому что рождаются сами, они всю жизнь работают сами, они никому не нужны. И умирают в одиночестве", - припомнил политолог суть сказанного британским парламентарием. По словам Ермолаева, теперь мы все мы "живем в мире отчужденности людей друг от друга", и видим, что "в мире нет институтов, которые позволяют преодолеть волчьи законы – мы в состоянии волчьих стай без возможности договориться".В свою очередь Карасев отметил что в "мире гаджетов" и в так называемом "капитализме впечатлений" все превращается в шоу. Политолог подчеркнул, что выборная демократия в этих условиях приводит к появлению во власти популистов, приводит к кризису международных институтов и мировой политики.Ермолаев считает, что украинцы превращаются в рассеянный народ. По его словам, если отталкиваться от предвоенной численности населения в 40 миллионов человек, то - "каждый четвертый нас покинул, если не больше". И при этом в риторике и в пропаганде продолжается то же самое – "чемодан, вокзал, Россия" и пр.По мнению политолога, если говорить о мире в целом, то мы входим в новую эпоху, в эпоху "постВозрождения" - другими словами, входим в эпоху вырождения. Что вырождается? Сама человеческая природа.Ермолаев продолжил: вот говорят, что базы данных становятся новыми нефтью и газом, звучит красиво, но на деле "новые нефть и газ – это человеческий ресурс". По словам эксперта, оказывается, что этот человеческий ресурс "можно перепрошить, перепрограммировать, перенапрвить антропоток".Если говорить об Украине, то политолог подчеркнул, что нужно прекратить ее интенсификацию – "потому что может дойти до предела, после которого вот эти все размышления будут бессмысленны".По мнению Ермолаева, в вопросе управления социогенеза Украине надо определиться – "что мы строим как общество после войны". Это общество будет открытым для всех или все же социогенез надо понимать как нациогенез? От ответов на эти вопросы будет зависеть, кто будет строить это общество, а кто будет уходить.Отметим, пока можно говорить, что на Украине выбран (кем выбран – отдельный вопрос) путь именно нациогенеза. И многие от такого общества уходят. Бегут, уходят миллионы, рассеиваясь по всему миру. И процесс этот продолжается и набирает силу.О перспективе "рассеяния" украинцев по миру пишет в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, "с точки зрения демографии населению Украины нанесён невосполнимый урон"."И так-то с момента выхода из СССР в стране шла постоянная депопуляция из-за низкой рождаемости и эмиграции. Если боевые действия не завершатся в скором времени — украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли. Будет лишь рассеянная по всему миру диаспора и остатки населения на выжженной земле", - считает Сальдо.Население за 10 лет сократилось на 40 процентов, люди бегут из страны, которую Зеленский и его команда привели к системной катастрофе, заявил в своем видеоблоге украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, "мы видим с вами практически полное разрушение Украины, украинского этноса, украинской нации".Продолжающиеся боевые действия эксперт назвал "войной краха, войной Руины", в которой нет уже никакого элемента надежды. Победа невозможна, так для чего продолжать войну, для того, чтобы населения тут вообще не осталось, задал он вопрос.Политолог констатировал полный разрыв между обществом и верхушкой власти и предрек скорое начало революционной войны внутри Украины в том случае, если власть не изменит курс. Но ничего изменить эта власть не может, поскольку ее представители - "они являются "обыкновенными куклами Вашингтона, Лондона, Брюсселя".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, беженцы, демография, андрей ермолаев, вадим карасев, алексей якубин, политика, мобилизация, эксперты