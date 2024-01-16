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"Уже не будешь без штанов прыгать". Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой

"Уже не будешь без штанов прыгать". Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой - 16.01.2024 Украина.ру

"Уже не будешь без штанов прыгать". Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой

При подготовке кадров следует обращать внимание на участников СВО. С таким заявлением выступил на форуме "Малая Родина – Сила России" 16 января президент РФ Владимир Путин

2024-01-16T17:41

2024-01-16T17:41

2024-01-16T17:41

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владимир путин

вечеринка

россия

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Президент России Владимир Путин вскользь прокомментировал "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие российские исполнители и знаменитости. Он противопоставил "звездам" участников спецоперации, которые точно "не будут без штанов прыгать на каких-нибудь мероприятиях". Важной задачей Путин назвал укрепление кадрового потенциала."Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь без штанов прыгать на каких-нибудь мероприятиях, понимаете? Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди", - сказал Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, вечеринка, россия, звезды