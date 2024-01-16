https://ukraina.ru/20240116/1052724467.html

"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией

"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией - 16.01.2024 Украина.ру

"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией

Столицу Федеративной республики Германия захлестнули массовые протесты, которые местами переходили в рукопашные потасовки

2024-01-16T16:45

2024-01-16T16:45

2024-01-16T16:45

эксклюзив

украина

германия

берлин

олаф шольц

фермер

протесты

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Первые столкновения в Берлине начались во время шествия, посвященного сто пятой годовщины жестокого убийства основателей германской коммунистической партии – Розы Люксембург и Карла Либкнехта.В демонстрации приняли участие более десяти тысяч человек, среди которых преобладали сторонники популярного левого политика Сары Вагенкнехт, которая на днях официально представила свою политсилу.Они скандировали антимилитаристские лозунги, привязывая их к текущему политическому контексту – потому что за покушением на Карла и Розу стояли лидеры немецкой социал-демократии, исторические и идеологические предшественники правительства канцлера Олафа Шольца.Участники шествия высказывали поддержку протестам фермеров, железнодорожников и работников других отраслей, охватившим страну течение последней недели.Они выступают против антисоциальной политики правящей "светофорной" коалиции, в которую входят "розовые" социал-демократы, зеленые и либералы из Свободной демократической партии Германии – с желтым цветом на партийной символике.Все это вызвало агрессивную реакцию со стороны берлинской полиции. Стражи правопорядка неожиданно накинулись на демонстрантов с дубинками. На видеокадрах, которые активно распространяются сейчас в немецких социальных сетях, видно, как полицейские избивают пожилого человека, лежащего на земле. Хотя на тот момент он не оказывал им никакого сопротивления.Согласно предварительным данным, пятнадцать участников мирной акции в Берлине пострадали в результате побоев. Один из них – вероятно, тот самый пенсионер – доставлен в клинику в тяжелом состоянии. А еще около пятнадцати демонстрантов были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.Тем не менее, большинство сторонников Сары Вагенкнехт присоединились к еще более масштабному митингу, который проводили возле Бранденбургских ворот работники аграрного сектора ФРГ.Центральные улицы Берлина заблокировали тысячи тракторов. На одном из них красовались чучела лидеров правительственной коалиции – Олафа Шольца, Роберта Хабека и Анналены Бербок, а на других можно было прочитать разнообразные плакаты с критикой федеральной власти:"Без нас нет еды!". "Светофорная коалиция" разрушает сельское хозяйство Германии!". "У тебя скоро не будет хлеба, масла и пива". "Светофор" должен уйти в отставку – страна важнее правительства".Либерального министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который попытался выступить перед возмущенными фермерами, сразу же прогнали под свист толпы и недоброжелательные возгласы: "Убирайся отсюда прочь!".Президент ассоциации фермеров Германии Иоахим Руквид анонсировал продолжение протестов – аграрии намерены протестовать до тех пор, пока у Шольца не согласятся отменить ликвидацию субсидий и повышение налогов для сельскохозяйственного сектора."Нам нужны перемены!", – заявил на трибуне Руквид. Очевидно, что под этими словами готовы подписаться десятки миллионов немецких граждан, которые оказывают фермерам деятельную поддержку.64-часовая забастовка машинистов парализовала 80% железнодорожных сетей страны, и газета Bild предупреждает о наступлении "транспортного коллапса в Германии". Причем, каждый день стачки обходится немецкой экономике в десять миллионов евро.Как сообщает Вild, протестные выступления аграриев и железнодорожников активно поддержали немецкие рыбаки, которым также грозит ликвидация правительственных дотаций."С нас достаточно! Мы хотим дать понять, что мы такие же пострадавшие, как и фермеры. Если понадобится, мы можем перекрыть Эльбу с моря, пока фермеры делают это с суши", – рассказал журналистам представитель работников рыболовной отрасли.К кампании протеста постепенно подключаются представители различных секторов производства и сферы услуг."Когда мы говорим о ситуации в стране, речь идет не только о фермерах, которые выходят на улицы. Посмотрите на разброс отраслей, которые представляют участники акций – рестораторы, мясники, фермеры, работники сферы логистики, пищевой промышленности, строители-плиточники.Сейчас каждый принимает участие в демонстрациях, и в конце концов федеральному правительству стоило бы задаться вопросом – кто все эти люди? Почему так много граждан приходят ко мне, и говорят: что-то идет не так?Это огромное движение в обществе, где царит возмущение и разочарование, страх и беспокойство по повожу того, что будет со страной дальше", – откровенно рассказала о происходящем в Германии министр сельского хозяйства Баварии Михаэла Канибер, выступая в эфире телевизионной программы Müncher Runde.Отчуждение между бедными и богатыми, между народом и властью достигло в ФРГ рекордных для нее показателей. И это признают сегодня даже лояльные к немецкому правительству комментаторы."Почти всю свою послевоенную историю Германия считалась маяком процветания и политической стабильности. Но сейчас ее экономика в застое, а общественное согласие сменилась враждой и разладом.Одна из недооцененных причин этого недуга – крайне неравномерное распределение материальных благ: согласно опросу Бундесбанка, верхние 10% домохозяйств контролируют более половины национального богатства", – пишет сегодня Bloomberg."Кризис Германии – это не следствие глобальных тенденций, на которые мы практически не можем повлиять. Это в основном дело рук нашего руководства.Государство больше не служит обществу, но зато считает себя вправе повышать налоги, чтобы компенсировать ущерб от провалов своей политики.За отменой субсидии на дизельное топливо не стоит никакой политической концепции, ни одной идеи для будущего… Причина этой меры – исключительно острая потребность правительства в деньгах", – рассказывает в колонке для Die Welt немецкий журналист Харальд Мартенштайн.Он явно намекает на то, что предназначенные для социальных дотаций средства были потрачены правительством Шольца на закупку оружия для Зеленского. И понимание этого факта вызывает у немцев открытое недовольство.Канцлера Германии освистали даже в совершенно неполитической обстановке – на матче чемпионате Европы по гандболу, где соревновались сборные команды ФРГ и Северной Македонии.И хотя Шольц пытается игнорировать массовые протесты, в буквальном смысле прячась от недовольных за спинами полицейских, уже ясно, что его правительство стоит на пороге громкого политического краха.

https://ukraina.ru/20240109/1052594511.html

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https://ukraina.ru/20240109/1052596161.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, германия, берлин, олаф шольц, фермер, протесты