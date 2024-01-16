"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией - 16.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240116/1052724467.html
"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией
"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией - 16.01.2024 Украина.ру
"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией
Столицу Федеративной республики Германия захлестнули массовые протесты, которые местами переходили в рукопашные потасовки
2024-01-16T16:45
2024-01-16T16:45
эксклюзив
украина
германия
берлин
олаф шольц
фермер
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052725082_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_b6b10b8fb5c0afd75042ab8dcad2544a.jpg.webp
Первые столкновения в Берлине начались во время шествия, посвященного сто пятой годовщины жестокого убийства основателей германской коммунистической партии – Розы Люксембург и Карла Либкнехта.В демонстрации приняли участие более десяти тысяч человек, среди которых преобладали сторонники популярного левого политика Сары Вагенкнехт, которая на днях официально представила свою политсилу.Они скандировали антимилитаристские лозунги, привязывая их к текущему политическому контексту – потому что за покушением на Карла и Розу стояли лидеры немецкой социал-демократии, исторические и идеологические предшественники правительства канцлера Олафа Шольца.Участники шествия высказывали поддержку протестам фермеров, железнодорожников и работников других отраслей, охватившим страну течение последней недели.Они выступают против антисоциальной политики правящей "светофорной" коалиции, в которую входят "розовые" социал-демократы, зеленые и либералы из Свободной демократической партии Германии – с желтым цветом на партийной символике.Все это вызвало агрессивную реакцию со стороны берлинской полиции. Стражи правопорядка неожиданно накинулись на демонстрантов с дубинками. На видеокадрах, которые активно распространяются сейчас в немецких социальных сетях, видно, как полицейские избивают пожилого человека, лежащего на земле. Хотя на тот момент он не оказывал им никакого сопротивления.Согласно предварительным данным, пятнадцать участников мирной акции в Берлине пострадали в результате побоев. Один из них – вероятно, тот самый пенсионер – доставлен в клинику в тяжелом состоянии. А еще около пятнадцати демонстрантов были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.Тем не менее, большинство сторонников Сары Вагенкнехт присоединились к еще более масштабному митингу, который проводили возле Бранденбургских ворот работники аграрного сектора ФРГ.Центральные улицы Берлина заблокировали тысячи тракторов. На одном из них красовались чучела лидеров правительственной коалиции – Олафа Шольца, Роберта Хабека и Анналены Бербок, а на других можно было прочитать разнообразные плакаты с критикой федеральной власти:"Без нас нет еды!". "Светофорная коалиция" разрушает сельское хозяйство Германии!". "У тебя скоро не будет хлеба, масла и пива". "Светофор" должен уйти в отставку – страна важнее правительства".Либерального министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который попытался выступить перед возмущенными фермерами, сразу же прогнали под свист толпы и недоброжелательные возгласы: "Убирайся отсюда прочь!".Президент ассоциации фермеров Германии Иоахим Руквид анонсировал продолжение протестов – аграрии намерены протестовать до тех пор, пока у Шольца не согласятся отменить ликвидацию субсидий и повышение налогов для сельскохозяйственного сектора."Нам нужны перемены!", – заявил на трибуне Руквид. Очевидно, что под этими словами готовы подписаться десятки миллионов немецких граждан, которые оказывают фермерам деятельную поддержку.64-часовая забастовка машинистов парализовала 80% железнодорожных сетей страны, и газета Bild предупреждает о наступлении "транспортного коллапса в Германии". Причем, каждый день стачки обходится немецкой экономике в десять миллионов евро.Как сообщает Вild, протестные выступления аграриев и железнодорожников активно поддержали немецкие рыбаки, которым также грозит ликвидация правительственных дотаций."С нас достаточно! Мы хотим дать понять, что мы такие же пострадавшие, как и фермеры. Если понадобится, мы можем перекрыть Эльбу с моря, пока фермеры делают это с суши", – рассказал журналистам представитель работников рыболовной отрасли.К кампании протеста постепенно подключаются представители различных секторов производства и сферы услуг."Когда мы говорим о ситуации в стране, речь идет не только о фермерах, которые выходят на улицы. Посмотрите на разброс отраслей, которые представляют участники акций – рестораторы, мясники, фермеры, работники сферы логистики, пищевой промышленности, строители-плиточники.Сейчас каждый принимает участие в демонстрациях, и в конце концов федеральному правительству стоило бы задаться вопросом – кто все эти люди? Почему так много граждан приходят ко мне, и говорят: что-то идет не так?Это огромное движение в обществе, где царит возмущение и разочарование, страх и беспокойство по повожу того, что будет со страной дальше", – откровенно рассказала о происходящем в Германии министр сельского хозяйства Баварии Михаэла Канибер, выступая в эфире телевизионной программы Müncher Runde.Отчуждение между бедными и богатыми, между народом и властью достигло в ФРГ рекордных для нее показателей. И это признают сегодня даже лояльные к немецкому правительству комментаторы."Почти всю свою послевоенную историю Германия считалась маяком процветания и политической стабильности. Но сейчас ее экономика в застое, а общественное согласие сменилась враждой и разладом.Одна из недооцененных причин этого недуга – крайне неравномерное распределение материальных благ: согласно опросу Бундесбанка, верхние 10% домохозяйств контролируют более половины национального богатства", – пишет сегодня Bloomberg."Кризис Германии – это не следствие глобальных тенденций, на которые мы практически не можем повлиять. Это в основном дело рук нашего руководства.Государство больше не служит обществу, но зато считает себя вправе повышать налоги, чтобы компенсировать ущерб от провалов своей политики.За отменой субсидии на дизельное топливо не стоит никакой политической концепции, ни одной идеи для будущего… Причина этой меры – исключительно острая потребность правительства в деньгах", – рассказывает в колонке для Die Welt немецкий журналист Харальд Мартенштайн.Он явно намекает на то, что предназначенные для социальных дотаций средства были потрачены правительством Шольца на закупку оружия для Зеленского. И понимание этого факта вызывает у немцев открытое недовольство.Канцлера Германии освистали даже в совершенно неполитической обстановке – на матче чемпионате Европы по гандболу, где соревновались сборные команды ФРГ и Северной Македонии.И хотя Шольц пытается игнорировать массовые протесты, в буквальном смысле прячась от недовольных за спинами полицейских, уже ясно, что его правительство стоит на пороге громкого политического краха.
https://ukraina.ru/20240109/1052594511.html
https://ukraina.ru/20240110/1052597034.html
https://ukraina.ru/20240109/1052596161.html
украина
германия
берлин
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052725082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5f209e5d1af346499ecc661ab9acfaa.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, берлин, олаф шольц, фермер, протесты
Эксклюзив, Украина, Германия, Берлин, Олаф Шольц, фермер, протесты

"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией

16:45 16.01.2024
 
© AP / Ebrahim Noroozi
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP / Ebrahim Noroozi
Читать в
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Столицу Федеративной республики Германия захлестнули массовые протесты, которые местами переходили в рукопашные потасовки
Первые столкновения в Берлине начались во время шествия, посвященного сто пятой годовщины жестокого убийства основателей германской коммунистической партии – Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
В демонстрации приняли участие более десяти тысяч человек, среди которых преобладали сторонники популярного левого политика Сары Вагенкнехт, которая на днях официально представила свою политсилу.
Они скандировали антимилитаристские лозунги, привязывая их к текущему политическому контексту – потому что за покушением на Карла и Розу стояли лидеры немецкой социал-демократии, исторические и идеологические предшественники правительства канцлера Олафа Шольца.
Участники шествия высказывали поддержку протестам фермеров, железнодорожников и работников других отраслей, охватившим страну течение последней недели.
Они выступают против антисоциальной политики правящей "светофорной" коалиции, в которую входят "розовые" социал-демократы, зеленые и либералы из Свободной демократической партии Германии – с желтым цветом на партийной символике.
Все это вызвало агрессивную реакцию со стороны берлинской полиции.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 15:52
Крестьянская война. Колонны техники захватывают немецкие городаВ Германии начались массовые протесты фермеров, под эгидой Немецкого крестьянского союза (DBV), которые уже называют самыми масштабными социальными выступлениями последних лет
Стражи правопорядка неожиданно накинулись на демонстрантов с дубинками. На видеокадрах, которые активно распространяются сейчас в немецких социальных сетях, видно, как полицейские избивают пожилого человека, лежащего на земле. Хотя на тот момент он не оказывал им никакого сопротивления.
Согласно предварительным данным, пятнадцать участников мирной акции в Берлине пострадали в результате побоев. Один из них – вероятно, тот самый пенсионер – доставлен в клинику в тяжелом состоянии. А еще около пятнадцати демонстрантов были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.
Тем не менее, большинство сторонников Сары Вагенкнехт присоединились к еще более масштабному митингу, который проводили возле Бранденбургских ворот работники аграрного сектора ФРГ.
Центральные улицы Берлина заблокировали тысячи тракторов. На одном из них красовались чучела лидеров правительственной коалиции – Олафа Шольца, Роберта Хабека и Анналены Бербок, а на других можно было прочитать разнообразные плакаты с критикой федеральной власти:
"Без нас нет еды!". "Светофорная коалиция" разрушает сельское хозяйство Германии!". "У тебя скоро не будет хлеба, масла и пива". "Светофор" должен уйти в отставку – страна важнее правительства".
Либерального министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который попытался выступить перед возмущенными фермерами, сразу же прогнали под свист толпы и недоброжелательные возгласы: "Убирайся отсюда прочь!".
Президент ассоциации фермеров Германии Иоахим Руквид анонсировал продолжение протестов – аграрии намерены протестовать до тех пор, пока у Шольца не согласятся отменить ликвидацию субсидий и повышение налогов для сельскохозяйственного сектора.
"Нам нужны перемены!", – заявил на трибуне Руквид.
Очевидно, что под этими словами готовы подписаться десятки миллионов немецких граждан, которые оказывают фермерам деятельную поддержку.
64-часовая забастовка машинистов парализовала 80% железнодорожных сетей страны, и газета Bild предупреждает о наступлении "транспортного коллапса в Германии". Причем, каждый день стачки обходится немецкой экономике в десять миллионов евро.
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
10 января, 05:01
Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии8 января немецкие фермеры перешли к активной фазе протестов против федерального правительства, желавшего урезать субсидии и льготы аграриям
Как сообщает Вild, протестные выступления аграриев и железнодорожников активно поддержали немецкие рыбаки, которым также грозит ликвидация правительственных дотаций.
"С нас достаточно! Мы хотим дать понять, что мы такие же пострадавшие, как и фермеры. Если понадобится, мы можем перекрыть Эльбу с моря, пока фермеры делают это с суши", – рассказал журналистам представитель работников рыболовной отрасли.
К кампании протеста постепенно подключаются представители различных секторов производства и сферы услуг.
"Когда мы говорим о ситуации в стране, речь идет не только о фермерах, которые выходят на улицы. Посмотрите на разброс отраслей, которые представляют участники акций – рестораторы, мясники, фермеры, работники сферы логистики, пищевой промышленности, строители-плиточники.
Сейчас каждый принимает участие в демонстрациях, и в конце концов федеральному правительству стоило бы задаться вопросом – кто все эти люди? Почему так много граждан приходят ко мне, и говорят: что-то идет не так?
Это огромное движение в обществе, где царит возмущение и разочарование, страх и беспокойство по повожу того, что будет со страной дальше", – откровенно рассказала о происходящем в Германии министр сельского хозяйства Баварии Михаэла Канибер, выступая в эфире телевизионной программы Müncher Runde.
Отчуждение между бедными и богатыми, между народом и властью достигло в ФРГ рекордных для нее показателей. И это признают сегодня даже лояльные к немецкому правительству комментаторы.
"Почти всю свою послевоенную историю Германия считалась маяком процветания и политической стабильности. Но сейчас ее экономика в застое, а общественное согласие сменилась враждой и разладом.
Одна из недооцененных причин этого недуга – крайне неравномерное распределение материальных благ: согласно опросу Бундесбанка, верхние 10% домохозяйств контролируют более половины национального богатства", – пишет сегодня Bloomberg.
"Кризис Германии – это не следствие глобальных тенденций, на которые мы практически не можем повлиять. Это в основном дело рук нашего руководства.
Государство больше не служит обществу, но зато считает себя вправе повышать налоги, чтобы компенсировать ущерб от провалов своей политики.
За отменой субсидии на дизельное топливо не стоит никакой политической концепции, ни одной идеи для будущего… Причина этой меры – исключительно острая потребность правительства в деньгах", – рассказывает в колонке для Die Welt немецкий журналист Харальд Мартенштайн.
Он явно намекает на то, что предназначенные для социальных дотаций средства были потрачены правительством Шольца на закупку оружия для Зеленского. И понимание этого факта вызывает у немцев открытое недовольство.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 16:32
Протесты фермеров. Закат Европы начинается с ГерманииВ Германии назревает большой кризис, который может обернуться отставкой канцлера Олафа Шольца. Страну охватили масштабные акции протестов фермеров. Они возмущены отменой льгот для сельского хозяйства и дотаций на дизель
Канцлера Германии освистали даже в совершенно неполитической обстановке – на матче чемпионате Европы по гандболу, где соревновались сборные команды ФРГ и Северной Македонии.
И хотя Шольц пытается игнорировать массовые протесты, в буквальном смысле прячась от недовольных за спинами полицейских, уже ясно, что его правительство стоит на пороге громкого политического краха.
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияБерлинОлаф Шольцфермерпротесты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России
16:45"Без нас нет еды". В Берлине идут демонстрации и стычки с полицией
16:29В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ
15:55"Будёновка" или "богатырка"?
15:38Андрей Суздальцев: Весной над Украиной начнётся воздушная война, а летом к ВСУ присоединятся части НАТО
15:31Формула мира для войны. Доверят ли США Зеленскому снова рулить Украиной
15:30Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
15:21"Седая ночь" и Shaman: скандальную певицу шокировал топ музыкальных трендов на Украине
14:57Когда одесситы сметут Зеленского и как уничтожит Киев "Фекалий Кличко": Незалежко о крахе Украины
14:44"Бежали, как трусы": депутат Европарламента призвал передать беженцев Зеленскому
14:37Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает Евросоюз
14:37Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области
14:10Война или проблемы с экономикой? Чего ждать после выборов на Тайване – Заклязьминская
14:02Бандиты захватили храм УПЦ в Ладыжине по поддельным документам - МВД Украины
13:14Переговоры вместо наступления. Новая стратегия Киева
13:00Обстрел Воронежа, пожизненный срок "Азовцу"*. Главное на Украине на 13:00
12:43Мы должны помочь армии отогнать мерзавцев от Белгорода - Зюганов
12:33Начало СВО остановило третью мировую войну - Володин
12:14Воевать лопатами, никаких переговоров. Главное из интервью главы МИД Украины Кулебы
12:03Цена на нефть растёт, рекорды "Газпрома". Хроника энергетической войны
Лента новостейМолния