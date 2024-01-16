Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний" - 16.01.2024 Украина.ру
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Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний" - 16.01.2024 Украина.ру
Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
Правоохранительным органам Украины нужно прекратить "кошмарить неугодных политиков", а расследовать провокации против журналистов, заявил 16 января мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
новости
украина
киев
виталий кличко
журналисты
свобода слова
сми
демократия
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять "демократических завоеваний", а именно свободу слова, соблюдение прав человека, децентрализацию власти.По его словам, сегодня происходит то, что разрушает единство в государстве, уничтожает демократические ценности, вредит имиджу Украины.Экс-боксёр подчеркнул, что независимые СМИ и свобода слова – один из основополагающих принципов демократии."Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоу-менах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности", - уточнил мэр украинской столицы.Кличко порекомендовал сотрудникам правоохранительных органов "прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей". Вместо этого им лучше "расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь".
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новости, украина, киев, виталий кличко, журналисты, свобода слова, сми, демократия
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, журналисты, свобода слова, СМИ, демократия

Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"

15:30 16.01.2024
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
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Правоохранительным органам Украины нужно прекратить "кошмарить неугодных политиков", а расследовать провокации против журналистов, заявил 16 января мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять "демократических завоеваний", а именно свободу слова, соблюдение прав человека, децентрализацию власти.
По его словам, сегодня происходит то, что разрушает единство в государстве, уничтожает демократические ценности, вредит имиджу Украины.
"Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. […] Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов", - написал Кличко.
Экс-боксёр подчеркнул, что независимые СМИ и свобода слова – один из основополагающих принципов демократии.
"Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоу-менах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности", - уточнил мэр украинской столицы.
Кличко порекомендовал сотрудникам правоохранительных органов "прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей". Вместо этого им лучше "расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь".
Алексей Печий - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 14:46
"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналистаКомитет Верховной Рады Украины по свободе слова 25 декабря в своем телеграм-канале осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся на Украину из командировки за границу
 
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