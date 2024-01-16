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Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний" - 16.01.2024 Украина.ру
Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
Правоохранительным органам Украины нужно прекратить "кошмарить неугодных политиков", а расследовать провокации против журналистов, заявил 16 января мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
2024-01-16T15:30
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять "демократических завоеваний", а именно свободу слова, соблюдение прав человека, децентрализацию власти.По его словам, сегодня происходит то, что разрушает единство в государстве, уничтожает демократические ценности, вредит имиджу Украины.Экс-боксёр подчеркнул, что независимые СМИ и свобода слова – один из основополагающих принципов демократии."Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоу-менах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности", - уточнил мэр украинской столицы.Кличко порекомендовал сотрудникам правоохранительных органов "прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей". Вместо этого им лучше "расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь".
https://ukraina.ru/20231225/1052380111.html
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новости, украина, киев, виталий кличко, журналисты, свобода слова, сми, демократия
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, журналисты, свобода слова, СМИ, демократия
Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"
Правоохранительным органам Украины нужно прекратить "кошмарить неугодных политиков", а расследовать провокации против журналистов, заявил 16 января мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять "демократических завоеваний", а именно свободу слова, соблюдение прав человека, децентрализацию власти.
По его словам, сегодня происходит то, что разрушает единство в государстве, уничтожает демократические ценности, вредит имиджу Украины.
"Притеснения независимых СМИ и журналистов, которые не нравятся власти, потому что критикуют ее действия. […] Потоки лжи и манипуляций, льющиеся из анонимных провластных Telegram-каналов", - написал Кличко.
Экс-боксёр подчеркнул, что независимые СМИ и свобода слова – один из основополагающих принципов демократии.
"Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоу-менах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности", - уточнил мэр украинской столицы.
Кличко порекомендовал сотрудникам правоохранительных органов "прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей". Вместо этого им лучше "расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь".