https://ukraina.ru/20240116/1052723042.html

Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"

Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний" - 16.01.2024 Украина.ру

Кличко попросил не кошмарить политиков ради "демократических завоеваний"

Правоохранительным органам Украины нужно прекратить "кошмарить неугодных политиков", а расследовать провокации против журналистов, заявил 16 января мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

2024-01-16T15:30

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украина

киев

виталий кличко

журналисты

свобода слова

сми

демократия

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина, несмотря на военные действия, не должна потерять "демократических завоеваний", а именно свободу слова, соблюдение прав человека, децентрализацию власти.По его словам, сегодня происходит то, что разрушает единство в государстве, уничтожает демократические ценности, вредит имиджу Украины.Экс-боксёр подчеркнул, что независимые СМИ и свобода слова – один из основополагающих принципов демократии."Говорю именно о СМИ и независимых журналистах. А не о беспринципных шоу-менах, распространяющих ложь и провокации из анонимных телеграмм. И которые преследуют и поливают грязью журналистов, и не несут за это никакой ответственности", - уточнил мэр украинской столицы.Кличко порекомендовал сотрудникам правоохранительных органов "прекратить бегать и кошмарить по заказам власти неугодных ей политиков и предпринимателей". Вместо этого им лучше "расследовать и установить кто стоит за провокациями против журналистов, кто заказывает и распространяет ложь".

https://ukraina.ru/20231225/1052380111.html

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новости, украина, киев, виталий кличко, журналисты, свобода слова, сми, демократия