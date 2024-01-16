https://ukraina.ru/20240116/1052720253.html

Бандиты захватили храм УПЦ в Ладыжине по поддельным документам - МВД Украины

Бандиты захватили храм УПЦ в Ладыжине по поддельным документам - МВД Украины - 16.01.2024 Украина.ру

Бандиты захватили храм УПЦ в Ладыжине по поддельным документам - МВД Украины

Рейдеры в военной форме, захватившие храм УПЦ в Винницкой области подделали документы, полиция расследует дело, заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук

2024-01-16T14:02

2024-01-16T14:02

2024-01-16T14:02

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храм

упц

пцу

подделка

полиция

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В ночь на 9 января сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Видео с инцидентом опубликовали местные паблики.В объективы камер наблюдения попал бульдозер, с помощью которого раскольники выломали двери храма. В общине рассказали, что людей буквально хватали за руки и ноги и вышвыривали на мороз.Больше всех от “ночного рейда” пострадал настоятель церкви - отец Евгений: его жестоко избили. "Лицо священника после визита сторонников ПЦУ было залито кровью", пишут очевидцы в соцсетях.Украинский депутат Дмитрук обратился к главе МВД Украины Игорю Клименко касательно рейдерского захвата храма. Ответное письмо депутат опубликовал в своём телеграм-канале.В ответе МВД сказано, что Гайсинское районное управление полиции осуществляет досудебное расследование по факту подделки документов, представленных для проведения государственной регистрации храма.Также депутат сообщил, что отныне досудебное расследование по факту подделки документов находится на контроле Главного Управления Нацполиции в Винницкой области."Я неоднократно предупреждал, что все рейдеры обязательно понесут заслуженное наказание! Уйти от ответственности, прикрываясь "патриотическими" лозунгами не удастся никому!" - добавил Дмитрук.Справедливое и жесткое наказание понесут "те, кто прикрываются военной формой для совершения своих бандитских действий", пообещал депутат. По его словам, шеврон или мундир не дает право творить беззаконие. "Тем более, что такие оборотни, одевающие на себя форму, чтобы воевать не на линии фронта, а против мирных граждан нашей страны, подрывают доверие как к ВСУ, так и к власти в целом", добавил он."Нам нужна нулевая терпимость к этим бандитам, которые ломают двери храмов и избивают женщин, стариков и священников!"- резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html

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новости, украина, винницкая область, храм, упц, пцу, подделка, полиция