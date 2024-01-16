Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаров
Участники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который проходит с 15 по 19 января, намерены обсуждать обострение в секторе Газа, продолжение конфликта на Украине, климатические проблемы и новые тенденции глобального экономического кризиса
Однако в повестке форума присутствует еще одна заглавная тема.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус проведет на полях Давоса специальную встречу, чтобы оценить подготовку к так называемой "болезни Х" – гипотетической пандемии неизвестного вирусного генеза.
Это сообщение вызывало в мире серьезный переполох, подпитывая конспирологические теории – вроде разговоров о том, что некое "мировое правительство" якобы готовит для жителей планеты какие-то очередные смертоносные неприятности.
Информация, которую намерены обсуждать в Давосе, действительно вызывает тревогу. Ведь организаторы встречи сообщают, что очередная пандемия может убить в десятки раз больше людей, чем COVID-19.
Другими словами, они считают, что жертвами таинственной болезни будущего станут сотни миллионов землян. И настаивают на необходимости заранее подготовиться к ожидающей человечество катастрофе.
"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения – о том, что смертность от неизвестной "болезни X" может в двадцать раз превзойти смертность от пандемии коронавируса, следует выяснить, какие новые усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам", – говорится в анонсе этой дискуссии.
14 января, 18:18Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на УкраинеВ рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят болезнь, которая в 20 раз смертельнее, чем COVID-19, а также заслушают выступление президента Украины Владимира Зеленского с очередным предложением его "формулы мира". Румынские фермеры снова начали блокировать границу с Украиной
В программе встречи почему-то не указаны имена известных ученых, которые могли бы компетентно рассказать о новых вызовах в области здравоохранения – хотя их было бы несложно пригласить на фешенебельный альпийский курорт.
Вместо медиков и вирусологов к обсуждению "болезни Х" приглашены влиятельные западные политики, высокопоставленные государственные чиновники, влиятельные бизнесмены, и журналисты международных корпоративных медиа.
Главными участниками мероприятия станут два топ-менеджера – председатель правления фармацевтической компании AstraZeneca Мишель Демаре и генеральный директор компании Philips Рой Якобс.
Эти корпорации заработали во время борьбы с коронавирусом многомиллиардные прибыли, что сопровождалось целым рядом резонансных скандалов.
В конце 2022 года американские адвокаты выдвинули против голландской компании Philips коллективный иск от имени своих клиентов, которые пожаловались на различные проблемы, связанные с использованием дыхательных аппаратов, произведенных под этим брендом.
У пострадавших истцов диагностировали широкий спектр заболеваний – включая рак, хроническую обструктивную болезнь легких и заболевания почек.
Как сообщают медицинские отчеты, этот инцидент был связан со 124 смертями, зафиксированными за период с апреля 2021-го по апрель 2022 года. И в результате компании Philips пришлось спешно отозвать более 5,5 миллионов аппаратов искусственной вентиляции легких.
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca запустила в продажу векторную вакцину против COVID-19, разработанную совместно со специалистами из Оксфордского университета.
Реализация этого препарата, который активно продвигали на мировом рынке правительства европейских стран, принесли ее создателям огромный доход.
Чистая прибыль AstraZeneca составила в 2021 году 3,144 миллиарда долларов – против 1,227 миллиарда в 2019-м.
А капитал компании вырос за время пандемии с 14,60 почти до 40 миллиардов, что позволило ей занять одно из ведущих мест в списке производителей фармацевтики.
Независимые эксперты с самого начала указывали на факты недобросовестной конкуренции, которые помогали обогащаться на продажах антиковидных вакцин.
Руководство Евросоюза и США жестко защищало свои рынки от продукции своих конкурентов, в лице китайских, индийских, латиноамериканских и российских вакцин, навязывая населению монопольные услуги AstraZeneca и Pfizer. А также лоббировало их дорогие вакцины в странах Третьего мира.
Между тем, в 2021 году Германия, Франция, Италия, Испания и Канада приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca – после ряда случаев тромбоэмболии, зафиксированных после вакцинирования.
Причем, в итоге производителям даже пришлось переименовать вакцину, которая получила в Европе слишком неоднозначную репутацию.
А так называемый "коктейль из антител", который продвигался компанией AstraZeneca с целью профилактики заболевания COVID-19, по факту оказался пустышкой – потому что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность широко разрекламированного препарата составила всего 33%.
Сам факт того, что AstraZeneca и Philips возглавят обсуждение новой гипотетической болезни на полях давосского форума, убедительно говорит о том, что эта встреча посвящена не вирусам, а финансам.
Устрашающее понятие "болезнь X" на самом деле не является чем-то новым. Всемирная организация здравоохранения предложила это понятие еще в 2015 году. Под ним понимается угроза распространения любого неизвестного патогена, которая существовала и будет существовать всегда.
Причем, в начале 2020 года ВОЗ использовала его для условного обозначения штамма SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
В ожидании очередной пандемии глобальные фармацевтические гиганты собираются распределить между собой щедрое государственное финансирование и обеспечить контроль за рынками – несмотря на длинный шлейф неблаговидных скандалов.
Вчера, 12:35"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в ДавосеГлавным достижением встречи по Украине в Давосе стал совместный снимок с большим числом участников, чем во время прошлых подобных мероприятий. Таким мнением поделился глава бюро Financial Times в Брюсселе (ранее возглавлял бюро в Москве) Генри Фой
Другими словами, собравшиеся в Давосе менеджеры будут говорить не про управление миром, а про преумножение капиталов.
"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций.
Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", – говорится об этом в заявлении Роспотребнадзора.
Никакой конспирологии – просто бизнес.