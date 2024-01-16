https://ukraina.ru/20240116/1052707653.html

Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаров

Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаров - 16.01.2024 Украина.ру

Болезнь Х: как управлять миром из Давоса, не привлекая внимания санитаров

Участники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который проходит с 15 по 19 января, намерены обсуждать обострение в секторе Газа, продолжение конфликта на Украине, климатические проблемы и новые тенденции глобального экономического кризиса

2024-01-16T05:22

2024-01-16T05:22

2024-01-16T05:22

эксклюзив

коронавирус

пандемия

давос

фармакология

воз

форум

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Однако в повестке форума присутствует еще одна заглавная тема.Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус проведет на полях Давоса специальную встречу, чтобы оценить подготовку к так называемой "болезни Х" – гипотетической пандемии неизвестного вирусного генеза.Это сообщение вызывало в мире серьезный переполох, подпитывая конспирологические теории – вроде разговоров о том, что некое "мировое правительство" якобы готовит для жителей планеты какие-то очередные смертоносные неприятности.Информация, которую намерены обсуждать в Давосе, действительно вызывает тревогу. Ведь организаторы встречи сообщают, что очередная пандемия может убить в десятки раз больше людей, чем COVID-19.Другими словами, они считают, что жертвами таинственной болезни будущего станут сотни миллионов землян. И настаивают на необходимости заранее подготовиться к ожидающей человечество катастрофе."Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения – о том, что смертность от неизвестной "болезни X" может в двадцать раз превзойти смертность от пандемии коронавируса, следует выяснить, какие новые усилия необходимо предпринять, чтобы подготовить систему здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам", – говорится в анонсе этой дискуссии.В программе встречи почему-то не указаны имена известных ученых, которые могли бы компетентно рассказать о новых вызовах в области здравоохранения – хотя их было бы несложно пригласить на фешенебельный альпийский курорт.Вместо медиков и вирусологов к обсуждению "болезни Х" приглашены влиятельные западные политики, высокопоставленные государственные чиновники, влиятельные бизнесмены, и журналисты международных корпоративных медиа.Главными участниками мероприятия станут два топ-менеджера – председатель правления фармацевтической компании AstraZeneca Мишель Демаре и генеральный директор компании Philips Рой Якобс.Эти корпорации заработали во время борьбы с коронавирусом многомиллиардные прибыли, что сопровождалось целым рядом резонансных скандалов.В конце 2022 года американские адвокаты выдвинули против голландской компании Philips коллективный иск от имени своих клиентов, которые пожаловались на различные проблемы, связанные с использованием дыхательных аппаратов, произведенных под этим брендом.У пострадавших истцов диагностировали широкий спектр заболеваний – включая рак, хроническую обструктивную болезнь легких и заболевания почек.Как сообщают медицинские отчеты, этот инцидент был связан со 124 смертями, зафиксированными за период с апреля 2021-го по апрель 2022 года. И в результате компании Philips пришлось спешно отозвать более 5,5 миллионов аппаратов искусственной вентиляции легких.Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca запустила в продажу векторную вакцину против COVID-19, разработанную совместно со специалистами из Оксфордского университета.Реализация этого препарата, который активно продвигали на мировом рынке правительства европейских стран, принесли ее создателям огромный доход.Чистая прибыль AstraZeneca составила в 2021 году 3,144 миллиарда долларов – против 1,227 миллиарда в 2019-м.А капитал компании вырос за время пандемии с 14,60 почти до 40 миллиардов, что позволило ей занять одно из ведущих мест в списке производителей фармацевтики.Независимые эксперты с самого начала указывали на факты недобросовестной конкуренции, которые помогали обогащаться на продажах антиковидных вакцин.Руководство Евросоюза и США жестко защищало свои рынки от продукции своих конкурентов, в лице китайских, индийских, латиноамериканских и российских вакцин, навязывая населению монопольные услуги AstraZeneca и Pfizer. А также лоббировало их дорогие вакцины в странах Третьего мира.Между тем, в 2021 году Германия, Франция, Италия, Испания и Канада приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca – после ряда случаев тромбоэмболии, зафиксированных после вакцинирования.Причем, в итоге производителям даже пришлось переименовать вакцину, которая получила в Европе слишком неоднозначную репутацию.А так называемый "коктейль из антител", который продвигался компанией AstraZeneca с целью профилактики заболевания COVID-19, по факту оказался пустышкой – потому что по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность широко разрекламированного препарата составила всего 33%.Сам факт того, что AstraZeneca и Philips возглавят обсуждение новой гипотетической болезни на полях давосского форума, убедительно говорит о том, что эта встреча посвящена не вирусам, а финансам.Устрашающее понятие "болезнь X" на самом деле не является чем-то новым. Всемирная организация здравоохранения предложила это понятие еще в 2015 году. Под ним понимается угроза распространения любого неизвестного патогена, которая существовала и будет существовать всегда.Причем, в начале 2020 года ВОЗ использовала его для условного обозначения штамма SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.В ожидании очередной пандемии глобальные фармацевтические гиганты собираются распределить между собой щедрое государственное финансирование и обеспечить контроль за рынками – несмотря на длинный шлейф неблаговидных скандалов.Другими словами, собравшиеся в Давосе менеджеры будут говорить не про управление миром, а про преумножение капиталов."Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций.Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", – говорится об этом в заявлении Роспотребнадзора.Никакой конспирологии – просто бизнес.

https://ukraina.ru/20240114/1052686274.html

https://ukraina.ru/20240115/1052701389.html

https://ukraina.ru/20240115/1052694784.html

давос

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Александр Савко

эксклюзив, коронавирус, пандемия, давос, фармакология, воз, форум