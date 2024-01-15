https://ukraina.ru/20240115/1052708342.html

За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии

За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии - 15.01.2024 Украина.ру

За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии

В Италию приглашают молодых волонтеров, в том числе с Украины, для работы с людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщила организация по сотрудничеству ЕС с восточными партнёрами

2024-01-15T17:46

2024-01-15T17:46

2024-01-15T17:46

новости

италия

украина

работа

люди с ограниченными возможностями

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Работников ищут на период с 1 апреля по 31 октября 2024 года на Сардинии (Италия): в городе Куркурисе и муниципалитетах сельской местности.Отмечается, что проект направлен на повышение активной гражданской позиции и физического и психического благополучия молодых людей в неблагополучных сельских районах.Волонтёров обещают разместить в одно- и двухместных номерах и ежемесячно выплачивать по 300 евро на еду. Возраст кандидатов уточнили – ищут молодых людей от 20 до 30 лет с "активной жизненной позицией и позитивной энергией".

https://ukraina.ru/20240111/1052636534.html

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новости, италия, украина, работа, люди с ограниченными возможностями