За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Италию приглашают молодых волонтеров, в том числе с Украины, для работы с людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщила организация по сотрудничеству ЕС с восточными партнёрами
"Итальянская организация Coda Di Lupo приглашает четырех молодых волонтеров, в том числе с Украины, принять участие в ее мероприятиях по неформальному образованию для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.
Работников ищут на период с 1 апреля по 31 октября 2024 года на Сардинии (Италия): в городе Куркурисе и муниципалитетах сельской местности.
Отмечается, что проект направлен на повышение активной гражданской позиции и физического и психического благополучия молодых людей в неблагополучных сельских районах.
Волонтёров обещают разместить в одно- и двухместных номерах и ежемесячно выплачивать по 300 евро на еду. Возраст кандидатов уточнили – ищут молодых людей от 20 до 30 лет с "активной жизненной позицией и позитивной энергией".