За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии - 15.01.2024 Украина.ру
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За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии
За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии - 15.01.2024 Украина.ру
За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии
В Италию приглашают молодых волонтеров, в том числе с Украины, для работы с людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщила организация по сотрудничеству ЕС с восточными партнёрами
2024-01-15T17:46
2024-01-15T17:46
новости
италия
украина
работа
люди с ограниченными возможностями
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Работников ищут на период с 1 апреля по 31 октября 2024 года на Сардинии (Италия): в городе Куркурисе и муниципалитетах сельской местности.Отмечается, что проект направлен на повышение активной гражданской позиции и физического и психического благополучия молодых людей в неблагополучных сельских районах.Волонтёров обещают разместить в одно- и двухместных номерах и ежемесячно выплачивать по 300 евро на еду. Возраст кандидатов уточнили – ищут молодых людей от 20 до 30 лет с "активной жизненной позицией и позитивной энергией".
https://ukraina.ru/20240111/1052636534.html
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новости, италия, украина, работа, люди с ограниченными возможностями
Новости, Италия, Украина, работа, люди с ограниченными возможностями

За еду. Молодым украинцам предложили работу в Италии

17:46 15.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Италию приглашают молодых волонтеров, в том числе с Украины, для работы с людьми с ограниченными возможностями. Об этом сообщила организация по сотрудничеству ЕС с восточными партнёрами

"Итальянская организация Coda Di Lupo приглашает четырех молодых волонтеров, в том числе с Украины, принять участие в ее мероприятиях по неформальному образованию для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Работников ищут на период с 1 апреля по 31 октября 2024 года на Сардинии (Италия): в городе Куркурисе и муниципалитетах сельской местности.
Отмечается, что проект направлен на повышение активной гражданской позиции и физического и психического благополучия молодых людей в неблагополучных сельских районах.
Волонтёров обещают разместить в одно- и двухместных номерах и ежемесячно выплачивать по 300 евро на еду. Возраст кандидатов уточнили – ищут молодых людей от 20 до 30 лет с "активной жизненной позицией и позитивной энергией".
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