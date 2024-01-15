Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной - 15.01.2024 Украина.ру
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Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной
Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной - 15.01.2024 Украина.ру
Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной
Румынские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей через пункты пропуска "Сирет - Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск" на границе с Украиной, сообщает 15 января Государственная Погранслужба Украины
2024-01-15T15:23
2024-01-15T15:23
новости
румыния
фермер
украина
граница
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Фермеры блокируют движение исключительно грузовикам, отметили украинские пограничники."Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются в установленном порядке как на въезд, так и на выезд с Украины", - сказано в сообщении.В самой Румынии шестой день подряд проходят протесты фермеров и водителей фур. Румынское издание Digi24 опубликовало материал о протесте фермеров, озаглавленный словами "гнев перевозчиков растет".Около 4500 грузовиков и тракторов выводят на улицы и парализуют въезды в крупные города страны. Премьер-министр Марчел Чолаку, по информации журналистов, в понедельник встретился с Кабинетом министров и попросил ускорить разработку законодательства для решения проблем, поднятых протестующими.В случае, если требования фермеров и перевозчиков не будут выполнены, румынский Альянс за сельское хозяйство угрожает правительство общенародными протестами и беспорядками.Пункты пропуска с Украиной также перекрываются уже несколько дней подряд практически в одно и то же время. Вечером или ночью фермеры снимают блокаду.Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе: ежемесячный экспорт с Украины в Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн, а украинское руководство заявило о намерении увеличить этот показатель до 4 млн тонн.Перевозчики и производители из Румынии недовольны тем, что украинская сельхозпродукция сильно снижает цены на их рынке.
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новости, румыния, фермер, украина, граница
Новости, Румыния, фермер, Украина, граница

Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной

15:23 15.01.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротесты фермеров продолжаются в Кишиневе
Протесты фермеров продолжаются в Кишиневе
© Sputnik
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Румынские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей через пункты пропуска "Сирет - Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск" на границе с Украиной, сообщает 15 января Государственная Погранслужба Украины
Фермеры блокируют движение исключительно грузовикам, отметили украинские пограничники.
"Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются в установленном порядке как на въезд, так и на выезд с Украины", - сказано в сообщении.
В самой Румынии шестой день подряд проходят протесты фермеров и водителей фур. Румынское издание Digi24 опубликовало материал о протесте фермеров, озаглавленный словами "гнев перевозчиков растет".
Около 4500 грузовиков и тракторов выводят на улицы и парализуют въезды в крупные города страны. Премьер-министр Марчел Чолаку, по информации журналистов, в понедельник встретился с Кабинетом министров и попросил ускорить разработку законодательства для решения проблем, поднятых протестующими.
В случае, если требования фермеров и перевозчиков не будут выполнены, румынский Альянс за сельское хозяйство угрожает правительство общенародными протестами и беспорядками.
Пункты пропуска с Украиной также перекрываются уже несколько дней подряд практически в одно и то же время. Вечером или ночью фермеры снимают блокаду.
Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.
Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе: ежемесячный экспорт с Украины в Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн, а украинское руководство заявило о намерении увеличить этот показатель до 4 млн тонн.
Перевозчики и производители из Румынии недовольны тем, что украинская сельхозпродукция сильно снижает цены на их рынке.
встреча по формуле Зеленского в Давосе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Вчера, 18:18
Смертельная болезнь и формула Зеленского, Румыния против. Итоги 14 января на УкраинеВ рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудят болезнь, которая в 20 раз смертельнее, чем COVID-19, а также заслушают выступление президента Украины Владимира Зеленского с очередным предложением его "формулы мира". Румынские фермеры снова начали блокировать границу с Украиной
 
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