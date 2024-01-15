https://ukraina.ru/20240115/1052703478.html

Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной

Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной - 15.01.2024 Украина.ру

Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной

Румынские фермеры заблокировали движение грузовых автомобилей через пункты пропуска "Сирет - Порубное" и "Викову-де-Сус - Красноильск" на границе с Украиной, сообщает 15 января Государственная Погранслужба Украины

2024-01-15T15:23

2024-01-15T15:23

2024-01-15T15:23

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Фермеры блокируют движение исключительно грузовикам, отметили украинские пограничники."Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются в установленном порядке как на въезд, так и на выезд с Украины", - сказано в сообщении.В самой Румынии шестой день подряд проходят протесты фермеров и водителей фур. Румынское издание Digi24 опубликовало материал о протесте фермеров, озаглавленный словами "гнев перевозчиков растет".Около 4500 грузовиков и тракторов выводят на улицы и парализуют въезды в крупные города страны. Премьер-министр Марчел Чолаку, по информации журналистов, в понедельник встретился с Кабинетом министров и попросил ускорить разработку законодательства для решения проблем, поднятых протестующими.В случае, если требования фермеров и перевозчиков не будут выполнены, румынский Альянс за сельское хозяйство угрожает правительство общенародными протестами и беспорядками.Пункты пропуска с Украиной также перекрываются уже несколько дней подряд практически в одно и то же время. Вечером или ночью фермеры снимают блокаду.Румыния — одна из ключевых стран для организации экспорта украинской сельхозпродукции в условиях, когда по Чёрному морю сделать это проблематично.Роль Румынии возросла после того, как ряд государств Восточной Европы ввели эмбарго на импорт сельхозпродукции с Украины, а также после блокады на украино-польской границе: ежемесячный экспорт с Украины в Румынию вырос с 2 до 3 млн тонн, а украинское руководство заявило о намерении увеличить этот показатель до 4 млн тонн.Перевозчики и производители из Румынии недовольны тем, что украинская сельхозпродукция сильно снижает цены на их рынке.

https://ukraina.ru/20240114/1052686274.html

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новости, румыния, фермер, украина, граница