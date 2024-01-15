На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов - 15.01.2024 Украина.ру
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На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов
На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов - 15.01.2024 Украина.ру
На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов
На Украине нужно сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов. Об этом заявил 15 января заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает издание The Ukrainians
2024-01-15T15:10
2024-01-15T15:10
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В 2023 году на Украине закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч.Замминистра предупредил, что уменьшение числа заведений высшего образования - это "чрезвычайно болезненный процесс".В 2008 году на Украине работали около 350 вузов, в каждом учились в среднем по 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300 - в каждом по 3,4 тысячи студентов. В результате предложенной реформы всего на Украине должно остаться около 100 учреждений высшего образования.
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вуз, новости, украина, образование, выпуск
вуз, Новости, Украина, образование, выпуск

На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов

15:10 15.01.2024
 
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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На Украине нужно сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов. Об этом заявил 15 января заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает издание The Ukrainians
В 2023 году на Украине закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч.

"Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников - и это цифра, которая предусматривает возврат пока не подконтрольных Украине территорий", - добавил он.

Замминистра предупредил, что уменьшение числа заведений высшего образования - это "чрезвычайно болезненный процесс".
В 2008 году на Украине работали около 350 вузов, в каждом учились в среднем по 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300 - в каждом по 3,4 тысячи студентов. В результате предложенной реформы всего на Украине должно остаться около 100 учреждений высшего образования.
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