На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов
На Украине нужно сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов. Об этом заявил 15 января заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает издание The Ukrainians
В 2023 году на Украине закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч.
"Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников - и это цифра, которая предусматривает возврат пока не подконтрольных Украине территорий", - добавил он.
Замминистра предупредил, что уменьшение числа заведений высшего образования - это "чрезвычайно болезненный процесс".
В 2008 году на Украине работали около 350 вузов, в каждом учились в среднем по 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300 - в каждом по 3,4 тысячи студентов. В результате предложенной реформы всего на Украине должно остаться около 100 учреждений высшего образования.