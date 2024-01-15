https://ukraina.ru/20240115/1052703334.html

На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов

На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов - 15.01.2024 Украина.ру

На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов

На Украине нужно сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов. Об этом заявил 15 января заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, передает издание The Ukrainians

2024-01-15T15:10

2024-01-15T15:10

2024-01-15T15:10

вуз

новости

украина

образование

выпуск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101972/96/1019729656_0:36:2957:1699_1920x0_80_0_0_dd3083b759c9dfc547b8289b24cf78a7.jpg

В 2023 году на Украине закончили школы около 360 тысяч выпускников, тогда как в 2008 году их количество достигало 640 тысяч.Замминистра предупредил, что уменьшение числа заведений высшего образования - это "чрезвычайно болезненный процесс".В 2008 году на Украине работали около 350 вузов, в каждом учились в среднем по 6,7 тысяч студентов. В 2021 году число вузов сократилось до 300 - в каждом по 3,4 тысячи студентов. В результате предложенной реформы всего на Украине должно остаться около 100 учреждений высшего образования.

https://ukraina.ru/20231204/1051723240.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вуз, новости, украина, образование, выпуск