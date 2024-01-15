Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл - 15.01.2024 Украина.ру
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Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл
Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл - 15.01.2024 Украина.ру
Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл
Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о Украина.ру, 15.01.2024
2024-01-15T14:51
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видео
дети
донецк
днр
москва
обстрелы
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Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о поездке детей из Ясиноватой и Горловки в Москву на праздники, новогоднем периоде в Донецке, списках западных наёмников в рядах ВСУ и преступной мобилизации Зеленского:0:39 – Дети Донбасса в Москве;4:15 – Донецк в новогодние праздники;12:04 – Списки западных наёмников на службе ВСУ;16:05 – География наёмников; 18:10 – Мобилизация на Украине. *В видео упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, и сайт "Миротворец", запрещённый в РФ по решению суда
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видео, дети, донецк, днр, москва, обстрелы, видео
Видео, дети, Донецк, ДНР, Москва, обстрелы

Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл

14:51 15.01.2024 (обновлено: 14:52 15.01.2024)
 
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Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о поездке детей из Ясиноватой и Горловки в Москву на праздники, новогоднем периоде в Донецке, списках западных наёмников в рядах ВСУ и преступной мобилизации Зеленского:

0:39 – Дети Донбасса в Москве;
4:15 – Донецк в новогодние праздники;
12:04 – Списки западных наёмников на службе ВСУ;
16:05 – География наёмников;
18:10 – Мобилизация на Украине.

*В видео упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, и сайт "Миротворец", запрещённый в РФ по решению суда
 
ВидеодетиДонецкДНРМоскваобстрелы
 
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