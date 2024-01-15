Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл
14:51 15.01.2024 (обновлено: 14:52 15.01.2024)
Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о поездке детей из Ясиноватой и Горловки в Москву на праздники, новогоднем периоде в Донецке, списках западных наёмников в рядах ВСУ и преступной мобилизации Зеленского:
0:39 – Дети Донбасса в Москве;
4:15 – Донецк в новогодние праздники;
12:04 – Списки западных наёмников на службе ВСУ;
16:05 – География наёмников;
18:10 – Мобилизация на Украине.
*В видео упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, и сайт "Миротворец", запрещённый в РФ по решению суда
0:39 – Дети Донбасса в Москве;
4:15 – Донецк в новогодние праздники;
12:04 – Списки западных наёмников на службе ВСУ;
16:05 – География наёмников;
18:10 – Мобилизация на Украине.
*В видео упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, и сайт "Миротворец", запрещённый в РФ по решению суда