https://ukraina.ru/20240115/1052703003.html

Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл

Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл - 15.01.2024 Украина.ру

Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл

Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о Украина.ру, 15.01.2024

2024-01-15T14:51

2024-01-15T14:51

2024-01-15T14:52

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Руководитель правозащитного проекта "Verum", руководитель корпункта информационно-политического журнала "Персона страны" в ДНР Иван Копыл рассказал Украина.ру о поездке детей из Ясиноватой и Горловки в Москву на праздники, новогоднем периоде в Донецке, списках западных наёмников в рядах ВСУ и преступной мобилизации Зеленского:0:39 – Дети Донбасса в Москве;4:15 – Донецк в новогодние праздники;12:04 – Списки западных наёмников на службе ВСУ;16:05 – География наёмников; 18:10 – Мобилизация на Украине. *В видео упоминаются батальон "Азов", который признан террористической организацией и запрещён в РФ, и сайт "Миротворец", запрещённый в РФ по решению суда

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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