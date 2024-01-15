https://ukraina.ru/20240115/1052701914.html
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк - 15.01.2024 Украина.ру
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
Больше четверти миллиарда гривен телеканал "Рада" потратил на "разработку концепции" с начала военных действий на Украине. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-01-15T14:46
2024-01-15T14:46
2024-01-15T14:46
новости
верховная рада
украина
депутат
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/77/1032897708_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_08d1d259f9ef8461a77fe07286313e75.jpg.webp
Между телеканалом "Рада" и компанией "Кинокит" за время боевых действий было заключено несколько договоров. В результате "Рада" выплатила фирме 273,5 миллионов гривен. "Кинокит", возможно, принадлежит бывшему заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко."Для понимания ситуации: первые контракты были составлены 23.02.22 – в тот самый момент, когда Рада готовила введение чрезвычайного положения и экстренно голосовала за перекидывание денег на армию… Эти [негодяи] в тот самый день составили контрактов на вывод в эту фирму первых 40 миллионов гривен. Даже после увольнения Тимошенко (24.01.23) парламентский канал выплачивал на эту фирму деньги… Была какая-то задержка, а потом платежи по 7-10 миллионов гривен пошли", - написал Железняк.Платежи были оформлены, по его информации, как оплата за "разработку концепции".Накануне он также опубликовал документ, подтверждающий, что минута вещания телеканала "Рада" обходится бюджету страны в 1692 гривны (около 4 тысяч рублей).Фракции и весь парламент, по мнению Железняка, должны нести ответственность за деньги, потраченные телеканалом.
https://ukraina.ru/20240115/1052695134.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/77/1032897708_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_d203feec762ee807ab3a63874358ef25.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, верховная рада, украина, депутат, бюджет
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
Больше четверти миллиарда гривен телеканал "Рада" потратил на "разработку концепции" с начала военных действий на Украине. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
Между телеканалом "Рада" и компанией "Кинокит" за время боевых действий было заключено несколько договоров. В результате "Рада" выплатила фирме 273,5 миллионов гривен. "Кинокит", возможно, принадлежит бывшему заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко.
"Для понимания ситуации: первые контракты были составлены 23.02.22 – в тот самый момент, когда Рада готовила введение чрезвычайного положения и экстренно голосовала за перекидывание денег на армию… Эти [негодяи] в тот самый день составили контрактов на вывод в эту фирму первых 40 миллионов гривен. Даже после увольнения Тимошенко (24.01.23) парламентский канал выплачивал на эту фирму деньги… Была какая-то задержка, а потом платежи по 7-10 миллионов гривен пошли", - написал Железняк.
Платежи были оформлены, по его информации, как оплата за "разработку концепции".
Накануне он также опубликовал документ, подтверждающий, что минута вещания телеканала "Рада" обходится бюджету страны в 1692 гривны (около 4 тысяч рублей).
Фракции и весь парламент, по мнению Железняка, должны нести ответственность за деньги, потраченные телеканалом.