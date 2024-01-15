Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк - 15.01.2024 Украина.ру
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Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк - 15.01.2024 Украина.ру
Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
Больше четверти миллиарда гривен телеканал "Рада" потратил на "разработку концепции" с начала военных действий на Украине. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-01-15T14:46
2024-01-15T14:46
новости
верховная рада
украина
депутат
бюджет
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Между телеканалом "Рада" и компанией "Кинокит" за время боевых действий было заключено несколько договоров. В результате "Рада" выплатила фирме 273,5 миллионов гривен. "Кинокит", возможно, принадлежит бывшему заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко."Для понимания ситуации: первые контракты были составлены 23.02.22 – в тот самый момент, когда Рада готовила введение чрезвычайного положения и экстренно голосовала за перекидывание денег на армию… Эти [негодяи] в тот самый день составили контрактов на вывод в эту фирму первых 40 миллионов гривен. Даже после увольнения Тимошенко (24.01.23) парламентский канал выплачивал на эту фирму деньги… Была какая-то задержка, а потом платежи по 7-10 миллионов гривен пошли", - написал Железняк.Платежи были оформлены, по его информации, как оплата за "разработку концепции".Накануне он также опубликовал документ, подтверждающий, что минута вещания телеканала "Рада" обходится бюджету страны в 1692 гривны (около 4 тысяч рублей).Фракции и весь парламент, по мнению Железняка, должны нести ответственность за деньги, потраченные телеканалом.
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новости, верховная рада, украина, депутат, бюджет
Новости, Верховная Рада, Украина, депутат, бюджет

Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк

14:46 15.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / телеканал "Рада"Канал "Рада"
Канал Рада - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© commons.wikimedia.org / телеканал "Рада"
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Больше четверти миллиарда гривен телеканал "Рада" потратил на "разработку концепции" с начала военных действий на Украине. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
Между телеканалом "Рада" и компанией "Кинокит" за время боевых действий было заключено несколько договоров. В результате "Рада" выплатила фирме 273,5 миллионов гривен. "Кинокит", возможно, принадлежит бывшему заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко.
"Для понимания ситуации: первые контракты были составлены 23.02.22 – в тот самый момент, когда Рада готовила введение чрезвычайного положения и экстренно голосовала за перекидывание денег на армию… Эти [негодяи] в тот самый день составили контрактов на вывод в эту фирму первых 40 миллионов гривен. Даже после увольнения Тимошенко (24.01.23) парламентский канал выплачивал на эту фирму деньги… Была какая-то задержка, а потом платежи по 7-10 миллионов гривен пошли", - написал Железняк.
Платежи были оформлены, по его информации, как оплата за "разработку концепции".
Накануне он также опубликовал документ, подтверждающий, что минута вещания телеканала "Рада" обходится бюджету страны в 1692 гривны (около 4 тысяч рублей).
Фракции и весь парламент, по мнению Железняка, должны нести ответственность за деньги, потраченные телеканалом.
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