https://ukraina.ru/20240115/1052701914.html

Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк

Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк - 15.01.2024 Украина.ру

Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк

Больше четверти миллиарда гривен телеканал "Рада" потратил на "разработку концепции" с начала военных действий на Украине. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2024-01-15T14:46

2024-01-15T14:46

2024-01-15T14:46

новости

верховная рада

украина

депутат

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/77/1032897708_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_08d1d259f9ef8461a77fe07286313e75.jpg.webp

Между телеканалом "Рада" и компанией "Кинокит" за время боевых действий было заключено несколько договоров. В результате "Рада" выплатила фирме 273,5 миллионов гривен. "Кинокит", возможно, принадлежит бывшему заместителю главы офиса президента Украины Кириллу Тимошенко."Для понимания ситуации: первые контракты были составлены 23.02.22 – в тот самый момент, когда Рада готовила введение чрезвычайного положения и экстренно голосовала за перекидывание денег на армию… Эти [негодяи] в тот самый день составили контрактов на вывод в эту фирму первых 40 миллионов гривен. Даже после увольнения Тимошенко (24.01.23) парламентский канал выплачивал на эту фирму деньги… Была какая-то задержка, а потом платежи по 7-10 миллионов гривен пошли", - написал Железняк.Платежи были оформлены, по его информации, как оплата за "разработку концепции".Накануне он также опубликовал документ, подтверждающий, что минута вещания телеканала "Рада" обходится бюджету страны в 1692 гривны (около 4 тысяч рублей).Фракции и весь парламент, по мнению Железняка, должны нести ответственность за деньги, потраченные телеканалом.

https://ukraina.ru/20240115/1052695134.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховная рада, украина, депутат, бюджет