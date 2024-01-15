Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины - 15.01.2024 Украина.ру
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Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины - 15.01.2024 Украина.ру
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
Артиллерийский удар был нанесен по территории тепловой электростанции на востоке Украины, сообщает 15 января пресс-служба "Укрэнерго"
2024-01-15T14:28
2024-01-15T14:28
новости
тэс
обстрелы
укрэнерго
электроснабжение
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Оборудование станции было повреждено, утверждает предприятие."В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций, еще на трех продлены сроки ремонта", - сказано в пресс-релизе.В "Укрэнерго" не уточнили, о какой электростанции идет речь, однако сообщили, что в Днепропетровской и Харьковской областях, подконтрольных Украине частях Донецкой и Херсонской областей есть новые повреждения в сетях из-за обстрелов.При этом в Николаевской и Кировоградской новостях, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды более суток остаются обесточенными 44 населенных пункта.Аварийные работы проводятся "в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", уточнили в энергетическом предприятии.
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новости, тэс, обстрелы, укрэнерго, электроснабжение
Новости, ТЭС, обстрелы, Укрэнерго, электроснабжение

Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины

14:28 15.01.2024
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP / Daniel Cole
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Артиллерийский удар был нанесен по территории тепловой электростанции на востоке Украины, сообщает 15 января пресс-служба "Укрэнерго"
Оборудование станции было повреждено, утверждает предприятие.
"В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций, еще на трех продлены сроки ремонта", - сказано в пресс-релизе.
В "Укрэнерго" не уточнили, о какой электростанции идет речь, однако сообщили, что в Днепропетровской и Харьковской областях, подконтрольных Украине частях Донецкой и Херсонской областей есть новые повреждения в сетях из-за обстрелов.
При этом в Николаевской и Кировоградской новостях, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды более суток остаются обесточенными 44 населенных пункта.
Аварийные работы проводятся "в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", уточнили в энергетическом предприятии.
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