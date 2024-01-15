https://ukraina.ru/20240115/1052700984.html

Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины

Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины - 15.01.2024 Украина.ру

Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины

Артиллерийский удар был нанесен по территории тепловой электростанции на востоке Украины, сообщает 15 января пресс-служба "Укрэнерго"

2024-01-15T14:28

2024-01-15T14:28

2024-01-15T14:28

новости

тэс

обстрелы

укрэнерго

электроснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1f/1043140438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60ebe0ea4e0901746f1bb389b155ac9.jpg.webp

Оборудование станции было повреждено, утверждает предприятие."В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций, еще на трех продлены сроки ремонта", - сказано в пресс-релизе.В "Укрэнерго" не уточнили, о какой электростанции идет речь, однако сообщили, что в Днепропетровской и Харьковской областях, подконтрольных Украине частях Донецкой и Херсонской областей есть новые повреждения в сетях из-за обстрелов.При этом в Николаевской и Кировоградской новостях, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды более суток остаются обесточенными 44 населенных пункта.Аварийные работы проводятся "в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", уточнили в энергетическом предприятии.

https://ukraina.ru/20240115/1052698783.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тэс, обстрелы, укрэнерго, электроснабжение