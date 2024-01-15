https://ukraina.ru/20240115/1052700984.html
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины - 15.01.2024 Украина.ру
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
Артиллерийский удар был нанесен по территории тепловой электростанции на востоке Украины, сообщает 15 января пресс-служба "Укрэнерго"
2024-01-15T14:28
2024-01-15T14:28
2024-01-15T14:28
новости
тэс
обстрелы
укрэнерго
электроснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Оборудование станции было повреждено, утверждает предприятие."В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций, еще на трех продлены сроки ремонта", - сказано в пресс-релизе.В "Укрэнерго" не уточнили, о какой электростанции идет речь, однако сообщили, что в Днепропетровской и Харьковской областях, подконтрольных Украине частях Донецкой и Херсонской областей есть новые повреждения в сетях из-за обстрелов.При этом в Николаевской и Кировоградской новостях, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды более суток остаются обесточенными 44 населенных пункта.Аварийные работы проводятся "в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", уточнили в энергетическом предприятии.
https://ukraina.ru/20240115/1052698783.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тэс, обстрелы, укрэнерго, электроснабжение
Новости, ТЭС, обстрелы, Укрэнерго, электроснабжение
Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
Артиллерийский удар был нанесен по территории тепловой электростанции на востоке Украины, сообщает 15 января пресс-служба "Укрэнерго"
Оборудование станции было повреждено, утверждает предприятие.
"В течение суток в аварийный ремонт вышли 2 блока тепловых электростанций, еще на трех продлены сроки ремонта", - сказано в пресс-релизе.
В "Укрэнерго" не уточнили, о какой электростанции идет речь, однако сообщили, что в Днепропетровской и Харьковской областях, подконтрольных Украине частях Донецкой и Херсонской областей есть новые повреждения в сетях из-за обстрелов.
При этом в Николаевской и Кировоградской новостях, по данным "Укрэнерго", из-за непогоды более суток остаются обесточенными 44 населенных пункта.
Аварийные работы проводятся "в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", уточнили в энергетическом предприятии.