"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР - 15.01.2024 Украина.ру
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"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР
"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР - 15.01.2024 Украина.ру
"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР
Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. Об этом 15 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-01-15T13:47
2024-01-15T13:47
кндр
дмитрий песков
россия
новости
диалог
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"В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - указал Песков.Накануне глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
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кндр, дмитрий песков, россия, новости, диалог
КНДР, Дмитрий Песков, Россия, Новости, диалог

"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР

13:47 15.01.2024
 
© Фотохост-агентство ТАСС / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
Встреча президента РФ В. Путина с лидерами Африканского союза А. Ассумани и М. Ф. Махаматом
© Фотохост-агентство ТАСС
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Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. Об этом 15 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - указал Песков.
Накануне глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
19 октября 2023, 13:55
Россия и КНДР договорились о противостоянии СШАГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США. Об этом 19 октября сообщили в МИД России
 
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