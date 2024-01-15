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"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР

"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР - 15.01.2024 Украина.ру

"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР

Россия намерена и дальше развивать партнерские отношения с КНДР по всем направлениям. Об этом 15 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-01-15T13:47

2024-01-15T13:47

2024-01-15T13:47

кндр

дмитрий песков

россия

новости

диалог

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"В первую очередь Северная Корея - это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с которым мы развиваем и намерены дальше развивать партнерские отношения во всех областях. Визит этот проходит в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме "Восточный", когда там был председатель Ким, и по итогам переговоров, которые состоялись между ним и президентом России. Диалог на всех уровнях будет продолжаться с КНДР", - указал Песков.Накануне глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кндр, дмитрий песков, россия, новости, диалог