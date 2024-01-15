Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам - 15.01.2024 Украина.ру
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Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам
Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам - 15.01.2024 Украина.ру
Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам
Основные усилия России сосредоточены на уничтожении инфраструктурных объектов Украины. Таким мнением поделился 15 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, передает "РБК-Украина"
2024-01-15T13:48
2024-01-15T13:48
новости
россия
удары
украина
инфраструктура
минобороны украины
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"Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - перечислил Скибицкий.По его словам, российские военные также следят за состоянием украинской энергетики.
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новости, россия, удары, украина, инфраструктура, минобороны украины
Новости, Россия, удары, Украина, инфраструктура, Минобороны Украины

Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам

13:48 15.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Основные усилия России сосредоточены на уничтожении инфраструктурных объектов Украины. Таким мнением поделился 15 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, передает "РБК-Украина"
"Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - перечислил Скибицкий.
По его словам, российские военные также следят за состоянием украинской энергетики.

"Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить такие удары. Потому угроза нашей энергетической системе сохраняется", - предупредил он.

12 января, 09:44
"Работают на пределе": российские удары перегружают украинские ПВО - Daily ExpressСистемы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине работают "на пределе" своих возможностей, пишет Daily Express
 
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