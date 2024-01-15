https://ukraina.ru/20240115/1052698783.html

Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам

Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам - 15.01.2024 Украина.ру

Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам

Основные усилия России сосредоточены на уничтожении инфраструктурных объектов Украины. Таким мнением поделился 15 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, передает "РБК-Украина"

2024-01-15T13:48

2024-01-15T13:48

2024-01-15T13:48

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"Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - перечислил Скибицкий.По его словам, российские военные также следят за состоянием украинской энергетики.

https://ukraina.ru/20240112/1052647754.html

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новости, россия, удары, украина, инфраструктура, минобороны украины