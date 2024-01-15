https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html

Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в Дубай

Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в Дубай - 15.01.2024 Украина.ру

Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в Дубай

Верка Сердючка слетала в Дубай: спела, станцевала. Покричала "Слава Украине", оскорбила пару раз президента и народ России. И вот результат — въезд Сердючке (сценический образ Андрея Данилко) в ОАЭ теперь запрещён. Пишут, что пожизненно

2024-01-15T15:46

2024-01-15T15:46

2024-01-15T17:16

эксклюзив

иноагент

максим галкин

верка сердючка

оаэ

андрей данилко

украина

россия

релоканты

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Это гораздо жёстче, чем санкции России в отношении Андрея Данилко. Въезд в Россию ему запрещен на 50 лет. Данилко даже шутил: как он, уже дряхлым старичком, сможет всё-таки приехать в Москву, пройтись по Красной площади.Возможно.Ну а пока Данилко не такой ещё дряхлый, и пока ему очень хочется продолжать зарабатывать вместе со всем своим коллективом.Человек 10 крепконогих «зайчиков» прыгает на сцене — это коллектив Данилко. В шортах, с ушками на голове, крепкие такие мужики среднего возраста. Дурачатся, в барабаны бьют, в горны дудят. Может, кстати, из-за них Сердючку выгоняют из Дубая? Подозрительно выглядят...Министерство туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ пристально следит за всеми выступлениями любых артистов. Штраф Данилко тоже придётся заплатить —100 тысяч дирхам. За разжигание межнациональной розни.Крупнейшая кормушка релокантов, как они сами его называют, город «Дубайск», для Данилко и его коллектива теперь закрыта.Галкин* и дирхамыМаксим Галкин* оштрафован, и тоже в ОАЭ. Тоже на 100 000 дирхам, то есть на 2,4 миллиона рублей.Раньше, когда у Галкина* были заработки в России, эта сумма показалась бы ему мизерной. Только позвать Галкина* на корпоратив стоило 120 000 евро. Плюс семью Галкиных — Пугачевых кормили два его шоу на телевидении.Общий заработок Галкина* за год, по мнению «Форбс», составлял в России 3 миллиона долларов.Но сейчас всё по-другому. Нет, это, конечно, не бедность. Но и потерять почти 2,5 миллиона рублей для Галкина сейчас тоже довольно неприятно и чувствительно. 1,5–2 миллиона рублей за концерт — столько сейчас в лучшем случае получает Максим по прозвищу Алкин.За что оштрафовали Галкина*? За разжигание межнациональной розни. То есть за то, на чём он зарабатывал деньги последние 2 года: нападки и ругательства на Россию и русских. Продолжил вслед за зрителями нацистское украинское приветствие, высказался о России и её гражданах в своей обычной теперь пренебрежительной манере.И вот результат. Возможно, и въезд в ОАЭ ещё запретят, как и Данилко.Также может быть оштрафован и выслан рэпер Оксиморон* (Мирон Фёдоров). Там же, за то же.Как непросто быть релокантомБожена Рынска (Малашенко), известная в узких кругах блогер и дама либеральной тусовки, обозвала животными жителей Латвии, которые не являются гражданами Латвии. Речь, как можно легко догадаться, идёт о русских.«Днище» и «животные» — так высказалась о русских Божена. Почему? Курьер из Москвы привёз ей коробки с ёлочными игрушками, но две игрушки оказались разбитыми.Политики Латвии считают, что Божена должна уехать домой. «Если будет констатировано разжигание межнациональной розни, Божена Рынска вынуждена будет искать себе другой дом», — говорит известный латышский политик Юлия Степаненко, партия «Суверенная власть».Иноагент Антон Долин* (взял фамилию матери, исполнительницы авторских песен Вероники Долиной), журналист, кинокритик, бывший редактор журнала "Искусство Кино", столкнулся с отменой своих выступлений в Вильнюсе. Он собирался демонстрировать и комментировать мультфильм Хияо Миядзаки "Мальчик и птица". А мультфильм был якобы озвучен в России. Диверсия против Литвы!Кинокритик был возмущен, пытался что-то доказывать, но ничего не вышло. Выступления отменили, хотя предлог, действительно, был выбран мизерный и даже не доказанный (фирма-дистрибьютор отрицала деловые отношения с русскими фирмами).Случайность? Или нет?Долин и Божена - фигуры не очень большой значимости, не стоило бы даже писать об этом. Но, всё-таки, налицо тенденция. Взялись уже за не самых заметных.Сначала в странах Балтии "отменили" более значимых. Например, отменили в Риге спектакли с Чулпан Хаматовой, которая не смогла якобы выучить роль на латышском.Совершенно не слышно о том, чтобы хоть какие-то концерты, корпоративы, выступления были у бывшей жены Константина Меладзе, Веры Брежневой, или Светланы Лободы (ей запрещён въезд в Россию на 50 лет), которые проживают сейчас в Риге.А самым громким был скандал с иноагентским "Дождём"**. Телеканал "Дождь" (СМИ - иноагент) был лишён лицензии на вещание в Латвии.Прегрешения телеканала: не было титров на латышском (исправились), Крым на карте был показан в составе России (один раз). Но самое страшное: ведущий назвал армию России "нашей армией".И всё. Министр обороны Латвии заявил: "Чаша терпения переполнилась". Предложил весь телеканал с сотрудниками "депортировать в Россию".Ирония судьбы в том, что лицензия Латвии давала возможность телеканалу вещать на все страны Евросоюза. Поэтому вещание прекратилось полностью. Ну, хоть не депортировали, и на том спасибо."Не выручили и подписанные сотрудниками "Дождя"** бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", - сказала тогда спикер российского МИД Мария Захарова."Лучше, чем Дубай"А "отмены" продолжаются, и в самых неожиданных местах.В Греции отменили за "проукраинскую позицию" выступление британской музыкальной группы.В январе в Таиланде и в Индонезии отменили выступления комика-иноагента Руслана Белого*. Он считает, что "по политическим мотивам". Обвиняет власти в сотрудничестве с Россией. Между прочим, тоже рискует получить запрет на въезд.Мало где можно критиковать власти страны и не получить за это административных последствий.Почему же происходят отмены релокантов? Причин несколько.Во-первых, не дают зарабатывать другим, местным артистам. Во-вторых, всем уже надоело слушать "про политику". Да и на самом деле, никто не хочет ссориться с Россией.Недалёк тот день, когда релоканты побегут... Но куда же им бежать? В Израиле - дорого жить и война, в Европе - дорого жить и отменяют. Ну, не в Казахстан же бежать?В Россию побегут, конечно. Здесь не будет больше у них прежней славы и заработков, но устроиться смогут: корпоративы, телевидение, театры. Работа где-то найдётся, с голоду не пропадут.Опять же, возникла уже целая культура "покаянных объяснений", как это продемонстрировали участники "голой вечеринки". Надеваешь одежду поскромнее и попроще, и пытаешься разжалобить зрителей. Уже и термин появился: "покаянная водолазка" (все извиняющиеся выбрали скромные свитера "под горло").Или как телеведущий Дмитрий Шепелев, который восклицал что-то негативное (но, правда, невнятное) в феврале 2022 года.Теперь он счастлив: не уехал из страны, как какая-нибудь Татьяна Лазарева*, ныне иноагент, которая недавно призналась - если бы знала, что будет, и как она лишится работы и денег по собственной же глупости, ни за что бы не уехала.Шепелев прямо дразнит релокантов. Он поехал на север нашей страны в турпоездку, публикует кадры с оленями и снегом, со счастливым ребёнком в снегу, и пишет: "Лучше, чем Дубай!"Релоканты наверняка согласны. Тем более, что для некоторых Дубай теперь закрыт.Но их держит недвижимость за рубежом, вклады в банках и, главное, - мнение своей "тусовки". Многие бы вернулись уже, если бы не боялись мести "коллег".Но чем больше наши "звёзды" будут сталкиваться с культурой отмены на Западе, тем быстрее начнут "релоцироваться" назад. Если успеют, конечно.* Признан иноагентом в РФ* Признан в России СМИ-иноагентом

https://ukraina.ru/20231123/1051281712.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, иноагент, максим галкин, верка сердючка, оаэ, андрей данилко, украина, россия, релоканты