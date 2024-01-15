https://ukraina.ru/20240115/1052692494.html
"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины - 15.01.2024 Украина.ру
"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
Польский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переживает период масштабного роста. Об этом 15 января сообщила газета "Речь Посполита"
2024-01-15T11:38
2024-01-15T11:38
2024-01-15T11:38
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Значительно увеличила объемы производства компания из Быдгощи Nitro-Chem.Завод Lucznik из Радома через два года намерен выпускать по 100 тысяч автоматов в год. Сейчас руководство закупает новое оборудование.Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях.Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, который производит артиллерию, самоходные гаубицы и другое тяжелое вооружение, вскоре станет также поставщиком БТР и БМП."Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство", - сказал глава фирмы.Перед началом спецоперации на Украине завод завершил технологическую модернизацию стоимостью в несколько десятков миллионов злотых. Сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными. Руководитель компании рассказал о расширении. "Подготовлены новые площади, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых", отметил он.Как поясняет издание, инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.
https://ukraina.ru/20240112/1052649295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, опк, польша, новости, производство, зарубежье
Украина, ОПК, Польша, Новости, производство, Зарубежье
"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
Польский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переживает период масштабного роста. Об этом 15 января сообщила газета "Речь Посполита"
Значительно увеличила объемы производства компания из Быдгощи Nitro-Chem.
"Сегодня мы производим тротил в три смены, 24 часа в сутки", - сказал глава предприятия.
Завод Lucznik из Радома через два года намерен выпускать по 100 тысяч автоматов в год. Сейчас руководство закупает новое оборудование.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других компаниях.
Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, который производит артиллерию, самоходные гаубицы и другое тяжелое вооружение, вскоре станет также поставщиком БТР и БМП.
"Мы получили два года на то, чтобы удвоить производство", - сказал глава фирмы.
Перед началом спецоперации на Украине завод завершил технологическую модернизацию стоимостью в несколько десятков миллионов злотых. Сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными. Руководитель компании рассказал о расширении.
"Подготовлены новые площади, а инвестиции оцениваются в сотни миллионов злотых", отметил он.
Как поясняет издание, инвестиционный бум в польском оборонно-промышленном комплексе вызван огромным спросом на рынке, который был спровоцирован конфликтом на Украине.