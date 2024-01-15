На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У" - 15.01.2024 Украина.ру
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На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У" - 15.01.2024 Украина.ру
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия
2024-01-15T11:39
2024-01-15T11:39
новости
россия
курская область
аэс
минобороны рф
роман старовойт
ракеты
точка-у
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На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью системами ПВО были уничтожены три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом единой энергетической системы России.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил также, что украинские ракеты сбили над Фатежским районом.Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
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новости, россия, курская область, аэс, минобороны рф, роман старовойт, ракеты, точка-у
Новости, Россия, Курская область, АЭС, Минобороны РФ, Роман Старовойт, ракеты, Точка-У

На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"

11:39 15.01.2024
 
© Курская АЭС телеграм-канал
© Курская АЭС телеграм-канал
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Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия

"Курская АЭС работает в штатном режиме. […] Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.
Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью системами ПВО были уничтожены три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом единой энергетической системы России.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил также, что украинские ракеты сбили над Фатежским районом.
Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
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Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над региономСистема противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, сбила украинские ракеты над Курской областью. Об этом сообщил 15 января в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт
 
НовостиРоссияКурская областьАЭСМинобороны РФРоман СтаровойтракетыТочка-У
 
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