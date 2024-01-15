https://ukraina.ru/20240115/1052692363.html
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У" - 15.01.2024 Украина.ру
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия
2024-01-15T11:39
2024-01-15T11:39
2024-01-15T11:39
новости
россия
курская область
аэс
минобороны рф
роман старовойт
ракеты
точка-у
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052692045_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d26307de14926a73f19129000fb6f978.jpg.webp
На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью системами ПВО были уничтожены три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом единой энергетической системы России.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил также, что украинские ракеты сбили над Фатежским районом.Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.
https://ukraina.ru/20240115/1052687314.html
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052692045_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_01ef67d53006653f2502ebc860cfc84c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, аэс, минобороны рф, роман старовойт, ракеты, точка-у
Новости, Россия, Курская область, АЭС, Минобороны РФ, Роман Старовойт, ракеты, Точка-У
На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия
"Курская АЭС работает в штатном режиме. […] Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.
На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.
Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью системами ПВО были уничтожены три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом единой энергетической системы России.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил также, что украинские ракеты сбили над Фатежским районом.
Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.