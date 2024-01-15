https://ukraina.ru/20240115/1052692363.html

На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"

На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У" - 15.01.2024 Украина.ру

На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"

Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия

2024-01-15T11:39

2024-01-15T11:39

2024-01-15T11:39

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На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.Утром 15 января в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью системами ПВО были уничтожены три ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У".Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов, является важнейшим узлом единой энергетической системы России.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил также, что украинские ракеты сбили над Фатежским районом.Украинская армия регулярно наносит удары по приграничным районам Курской области. Так, 9 января после обстрела села Горналь в Суджанском районе погибла женщина.

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новости, россия, курская область, аэс, минобороны рф, роман старовойт, ракеты, точка-у