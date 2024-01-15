https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html

"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского

"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского - 15.01.2024 Украина.ру

"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента

2024-01-15T09:47

2024-01-15T09:47

2024-01-15T09:47

новости

украина

давос

"формула мира"

критика

комментатор

комментарий

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"Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил другой пользователь."Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился комментатор."Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — отметил пользователь X.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.

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новости, украина, давос, "формула мира", критика, комментатор, комментарий