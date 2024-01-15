"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского - 15.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240115/1052689984.html
"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского - 15.01.2024 Украина.ру
"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента
2024-01-15T09:47
2024-01-15T09:47
новости
украина
давос
"формула мира"
критика
комментатор
комментарий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261567_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5ad711a5170acc3b987d47cf1754633d.jpg
"Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил другой пользователь."Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился комментатор."Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — отметил пользователь X.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
https://ukraina.ru/20240114/1052664806.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052261567_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_a9db9908e74a07611ad73ee81f318c68.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, давос, "формула мира", критика, комментатор, комментарий
Новости, Украина, Давос, "формула мира", критика, комментатор, комментарий

"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского

09:47 15.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе будет обсуждаться так называемая "новая формула мира". Пользователи Сети, однако, раскритиковали украинского президента
"Почему вы не сделали этого в апреле 2022 года, когда Путин попросил вас?? Мы знаем, что Борис Джонсон отказался от этого, чтобы он и вы могли выманить у запада миллиарды", - написал один из читателей.
"Не может быть никакой формулы мира без участия России", — отметил другой пользователь.
"Твоя "формула мира" загоняет еще больше украинцев в могилу", — возмутился комментатор.
"Единственная формула мира, которая будет работать, — это если ты сдашься России. Все остальное будет только затягивать конфликт и делать твои потери еще больше", — отметил пользователь X.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
Вчера, 04:37
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в ДавосВ понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
 
НовостиУкраинаДавос"формула мира"критикакомментаторкомментарий
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg
11:39На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
11:38"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
11:37Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
10:44О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
10:44Готовил лётчиков ВСУ. На Украине погиб один из самых опытных пилотов
10:17"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
10:14Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
09:47"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
09:30Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
09:13Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
08:57Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак
08:30Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
08:13Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
07:58Умеров отказался раскрыть украинский план на год
07:41Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак
07:26Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом
07:14Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
05:31Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу
04:51Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
Лента новостейМолния