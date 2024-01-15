https://ukraina.ru/20240115/1052687927.html

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак - 15.01.2024 Украина.ру

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак

Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума

2024-01-15T08:57

2024-01-15T08:57

2024-01-15T09:08

"формула мира"

новости

андрей ермак

украина

киев

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По его словам, планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира". Политик указал, что на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить.Конкретных дат саммитов глава Офиса Зеленского не привел."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.

https://ukraina.ru/20240114/1052664806.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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"формула мира", новости, андрей ермак, украина, киев