Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак - 15.01.2024 Украина.ру
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Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак - 15.01.2024 Украина.ру
Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак
Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума
2024-01-15T08:57
2024-01-15T09:08
"формула мира"
новости
андрей ермак
украина
киев
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По его словам, планируется два саммита. В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира". Политик указал, что на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить.Конкретных дат саммитов глава Офиса Зеленского не привел."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
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"формула мира", новости, андрей ермак, украина, киев
"формула мира", Новости, Андрей Ермак, Украина, Киев

Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак

08:57 15.01.2024 (обновлено: 09:08 15.01.2024)
 
© president.gov.uaАндрей Ермак
Андрей Ермак
© president.gov.ua
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Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе, трансляция велась на сайте Всемирного экономического форума
По его словам, планируется два саммита.
В рамках первого предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях от советников до экспертов. Первый саммит будет сконцентрирован на каждом из девяти пунктов украинской "формулы мира".
Политик указал, что на втором саммите мировых лидеров уже будет план, который они смогут доработать и утвердить.

"Очень важно понимать, что наша цель - общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план <...> Следующие шаги - организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров", - сказал Ермак.

Конкретных дат саммитов глава Офиса Зеленского не привел.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений".
В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
Вчера, 04:37
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в ДавосВ понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
 
"формула мира"НовостиАндрей ЕрмакУкраинаКиев
 
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