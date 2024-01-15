https://ukraina.ru/20240115/1033070813.html

Моисей Урицкий: вампир-идеалист, отнюдь не пивший "кровь русского народа"

Моисей Урицкий: вампир-идеалист, отнюдь не пивший "кровь русского народа" - 15.01.2024 Украина.ру

Моисей Урицкий: вампир-идеалист, отнюдь не пивший "кровь русского народа"

Моисей Урицкий, судя по числу данных в его честь названий, относился к числу наиболее популярных большевиков, уступая разве что Ленину, Калинину и Кирову. Моше бен Шломо (Моисей Соломонович) Урицкий родился 14 января 1873 года в уездном городе Черкассы Киевской губернии

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

2024-01-15T16:01

история

большевики

история

октябрьская революция (1917)

коммунизм

партия

ленин

xx век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/08/1033070845_0:328:1474:1157_1920x0_80_0_0_9db79c600c58fe294ad2621922023b34.jpg

Странно, но при всей популярности Урицкого, за весь советский период было издано всего две книги об Урицком. Первая из них, написанная С.Г. Ураловым, была издана в 1929 году и после того, как автор провинился перед властью, надолго попала в спецхран. Вторая же – из серии "Пламенные революционеры" – появилась только в перестроечном 1987 году.Родился Моше в семье купца второй гильдии, торговавшего лесом. Во время одного из наводнений Шломо Урицкий, спасая своих рабочих и товар, утонул. У мальчика была старшая сестра Берта, судя по всему, от первого брака отца, и младший брат Шломо, так никогда и не видевший своего родителя.Мать Моше была из ортодоксальной семьи и давала сыновьям сугубо религиозное воспитание, а Берта увлеклась русской литературой и светскими науками. К тринадцати годам Моше освоил не только Тору и Талмуд в хедере, но и русский язык с подачи сестры.После гибели Шломо Урицкого семейный торговый дом не разорился, и денег хватало на поступление в университет св. Владимира в Киеве. Уже на юридическом факультете он активно стал штудировать марксистскую литературу и участвовать в революционных кружках.Конспиратором Моше был умелым, и в охранном отделении его характеризовали так:"Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса… Не производит впечатления серьезного человека".Дело о киевском "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса", возбужденное жандармским управлением в марте 1898 года, коснулось и Урицкого. Но то, как спокойно держался на допросе Моше, заставило жандармского ротмистра усомниться в правдивости донесения о связи Урицкого с руководителями этого "Союза", да и прямых улик о его противоправительственных действиях не было.Урицкий остался на свободе.Урицкого избрали в Киеве на учредительный съезд РСДРП, и он туда не доехал, зная, что могут посадить, как его товарища Бориса Эйдельмана.В Бердичеве он начинает издавать газету "Вперёд" — и вот тут попадается. 6 августа 1899 года возбуждено дело "о тайной бердичевской типографии, организованной сыном купца Моисеем Соломоновым Урицким". Поскольку жандармы поначалу не имели официальных доказательств для ареста Урицкого, они взяли у него подписку о невыезде и явке по первому требованию.Моше отправляется вольноопределяющимся в армию в Житомир. Там его и повязали.О пребывании Урицкого в киевской Лукьяновской тюрьме в 1901 году (ныне — СИЗО) вспоминал Анатолий Луначарский:"В тюрьме имелась коммуна, так что и казенные пайки, и все присылаемое семьями поступало в общий котел. Закупки на базаре на общий счет и руководство кухней, с целым персоналом уголовных, принадлежали той же коммуне политических арестованных. Уголовные относились к коммуне с обожанием, так как она ультимативно вывела из тюрьмы битьё и даже ругательства.Как же совершилось это чудо превращения Лукьяновки в коммуну? А дело в том, что тюрьмою правил не столько ее начальник, сколько староста политических — Моисей Соломонович Урицкий.В то время он носил большую черную бороду и постоянно сосал маленькую трубку. Флегматичный, невозмутимый, похожий на боцмана дальнего плавания, он ходил по тюрьме своей характерной походкой молодого медведя, знал всё, поспевал всюду, импонировал всем и был благодетелем для одних, неприятным, но непобедимым авторитетом для других".После бунта в связи с неоказанием медицинской помощи заключённому Урицкий был переведён в крепость на Печерске, где пребывал в камере-одиночке.Моше запрещали читать и курить, и он объявил голодовку. По ходатайству сестры Берты и её мужа администрация крепости предоставила Моисею Урицкому максимум возможных в крепости льгот, даже получение обедов и ужинов из офицерского собрания, оплачиваемых родственниками.Доклад статс-секретаря министерства юстиции Муравьёва о революционной деятельности Моисея Урицкого в январе 1902 года лёг на стол Николая II. Государь начертал резолюцию: "В Восточную Сибирь на восемь лет. Под гласный надзор полиции".Урицкого назначили волостным писарем в Чекурку неподалёку от якутского Олёкминска. Оттуда он переслал несколько статей в "Искру". Там же он влюбился в ссыльную Цилю Вайнерман, которая умерла у него на руках от туберкулёза.В 1904 году Моше был амнистирован. Далее он вёл работу в Красноярске вместе с рабочим Борисом Шумяцким, в будущем — отцом советского кинопроизводства. Там же после партийного раскола он выбирает сторону меньшевиков.После императорского манифеста 17 октября 1905 года Урицкий покинул Сибирь и направился в столицу, но вскоре был выслан оттуда в родные Черкассы.Там полным ходом шла предвыборная кампания по выборам в I Государственную думу. Урицкий знал, что РСДРП приняла решение о бойкоте этих выборов, но он не был полностью уверен в правильности такого решения. Он подумал, а не попытаться ли провести в Думу рабочего человека? И у него получилось!Столяр в каретной мастерской Смелы Захарий Выровой был избран депутатом первого русского парламента. Однако потом Урицкий очень пожалел о своём выборе. Оказалось, что ещё до думских выборов Выровой стал осведомителем полиции.Рабочий черкасской мельницы Д.И. Березинского Трофим Нестеренков также прошел в Думу от Киевской губернии не без участия Урицкого, и вот о нём уже жалеть не пришлось. Не ограничиваясь первой думской кампанией на выборах в III Думу Урицкий "провёл" рабочего Ивана Гуменко.31 марта 1908 года вышло постановление Особого совещания министра внутренних дел: "Сослать в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции сроком на два года, считая срок ссылки с 31 марта 1908 года". Полицейским врачам не требовалось много времени, чтобы определить острый характер туберкулезного процесса. Они констатировали, что болезнь опасна для жизни, и чиновники были вынуждены заменить ссылку в Вологду выездом для лечения за границу, если поедет Урицкий за свои собственный счет и оплатит стоимость проезда до границы и обратно двух сопровождающих жандармов.20 августа 1908 года Моисей Урицкий получил от вологодского губернатора Хвостова заграничный паспорт и 25-го выехал в Германию. Сначала он жил в Берлине, потом в санатории в швейцарском Давосе. Там ему и предложили стать секретарём Георгия Плеханова.По мнению Луначарского: "Левый меньшевик, Моисей Соломонович Урицкий был искренним и пламенным революционером и социалистом. (…) Это был идеалист чистейшей воды! Жизнь вне рабочего движения для него не существовала".После Февральской революции Урицкий вернулся в Петроград, вошёл в группу "межрайонцев", вместе с которыми был принят в большевистскую партию на VI съезде РСДРП(б) и там же стал членом ЦК.В августе 1917 года он как юрист и "политтехнолог" с опытом был введён большевиками в комиссию по выборам в Учредительное Собрание и избран гласным петроградской городской думы. В это же время работал в газете "Правда", журнале "Вперёд" и других партийных изданиях.В октябрьские дни 1917-го он был членом Военно-революционного партийного центра по руководству вооружённым восстанием, членом Петроградского ВРК, а после переворота — комиссаром министерства иностранных дел, затем комиссар Всероссийской комиссии по делам созыва Учредительного собрания.Впервые имя Урицкого прогремело вне партийного круга после того, как он организовал роспуск Всероссийского учредительного собрания. Именно Урицкий отправил в Таврический дворец матроса Железнякова, объявившего о том, что "караул устал".В феврале 1918 Урицкий — член Комитета революционной обороны Петрограда. В вопросе о заключении Брестского мира 1918 он примыкал к "левым коммунистам" и был против условий капитуляции. На VII съезде РКП(б) он был избран кандидатом в члены ЦК.А дальше — Ленин и Совнарком уезжают в Москву, а Моисей Соломонович остаётся в Петрограде на хозяйстве под началом товарища Зиновьева.С 10 марта 1918 года Урицкий — председатель Петроградской ЧК, а с апреля 1918 совмещал этот пост с должностью комиссара внутренних дел Северной области. Вопреки стереотипам, Урицкий выступал против массового террора, при нём многие представители старой власти вышли на свободу.Расстрелы без суда конечно были, но без его разрешения. Ленин послал Зиновьеву гневную телеграмму:"Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает".Утром 30 августа 1918 года Урицкий был убит в вестибюле наркомата внутренних дел Петрокоммуны на Дворцовой площади.Поэт Леонид Каннегисер, застреливший главного чекиста Петрограда, заявил сразу же после ареста:"Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей. Он — отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев".2 сентября 1918 года Яковом Свердловым в обращении ВЦИК был объявлен красный террор (подтверждён постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года) как ответ на покушение на Ленина 30 августа и убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК Урицкого.

https://ukraina.ru/20231118/1025705221.html

https://ukraina.ru/20231123/1032723108.html

https://ukraina.ru/20230903/1048963959.html

https://ukraina.ru/20230707/1047822039.html

https://ukraina.ru/20230726/1048227580.html

https://ukraina.ru/20230521/1046393845.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, большевики, октябрьская революция (1917), коммунизм, партия, ленин, xx век