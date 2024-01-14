https://ukraina.ru/20240114/1052686011.html

Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении

Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении - 14.01.2024 Украина.ру

Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении

Украина никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счёт собственного производства, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона

2024-01-14T17:57

2024-01-14T17:57

2024-01-14T17:57

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По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире“.Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".

https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html

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новости, украина, вооружение, производство