Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении - 14.01.2024 Украина.ру
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Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении
Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении - 14.01.2024 Украина.ру
Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении
Украина никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счёт собственного производства, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона
2024-01-14T17:57
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новости
украина
вооружение
производство
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По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире“.Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".
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новости, украина, вооружение, производство
Новости, Украина, вооружение, производство

Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении

17:57 14.01.2024
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Украина никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счёт собственного производства, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона

"Наши объёмы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", - сказал украинский министр.

По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире“.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.
Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.
В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".
- РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 12:32
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