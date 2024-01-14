Киев признал неспособность самостоятельно покрыть потребности в вооружении
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
Украина никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счёт собственного производства, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире национального телемарафона
"Наши объёмы производства, как бы они ни увеличились, их никогда не будет достаточно, чтобы обеспечить на 100% наши потребности, потому что наши потребности сегодня больше, чем потребности общего производства США, стран ЕС вместе", - сказал украинский министр.
По его словам, "сложнее всего идет совместное производство боеприпасов", поскольку их компоненты - это "дефицитная позиция в мире“.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявила, что Украина планирует открыть пять оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.
Планируется также развивать индустриальные парки, добавила министр. На эту цель впервые в бюджете заложены средства.
В 2023 году количество индустриальных парков в реестре Украины достигло 70, однако по факту работало десять, заявила Свириденко. В этом году стоит цель создать как минимум пять "рабочих, инновационных парков".
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