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Жителям Киева грозит отключение света за неуплату долгов - ТСН

Жителям Киева грозит отключение света за неуплату долгов - ТСН - 14.01.2024 Украина.ру

Жителям Киева грозит отключение света за неуплату долгов - ТСН

В Киеве 28 тысяч должников, которые подлежат отключению электроэнергии, в Днепропетровской области ситуация ещё хуже, сообщил 14 января украинский телеканал ТСН со ссылкой на энергокомпанию YASNO ДТЭК

2024-01-14T16:03

2024-01-14T16:03

2024-01-14T16:03

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отключение электричества

долги

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Украинцам напомнили, что при невозможности уплатить долг его могут реструктурировать или оформить субсидию.В Днепропетровской области за свет задолжали 46 тысяч потребителей, их общий долг составляет 417,5 миллиона гривен (971 миллион рублей), пишет источник.8 января украинское издание "Эспрессо" сообщило, что Кабмин Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам.В издании напомнили, что на данный момент тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2,64 гривны/кВт-ч. (около 6,14 рублей).

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новости, украина, киев, днепропетровск, днепропетровская область, электроэнергия, электричество, отключение электричества, долги